Galatasaray'da Fernando Muslera'dan sözleşme kararı!
Sezon sonunda Galatasaray'la sözleşmesi bitecek Fernando Muslera'nın geleceği, en çok merak edilen konuların başında geliyor. 2011'den beri sarı-kırmızılı formayı giyen Uruguaylı file bekçisi için ülkesinden flaş bir iddia ortaya atıldı ve geleceği konusunda kararını verdiği belirtildi.
Galatasaray'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek Uruguaylı kaleci Fernando Muslera ile ilgili bir iddia ortaya atıldı.
Uruguay'da yayın yapan Minuto Uno kanalından Martin Charquero'nun haberine göre; Fernando Muslera, Galatasaray ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından ülkesine dönme kararı aldı.
PENAROL MUSLERA'YI İSTİYOR
38 yaşındaki file bekçisi, ülkesi Uruguay'ın köklü kulüplerinden Penarol'un gündemine geldi.
GÖRÜŞMELERE BAŞLAYACAK
Penarol'un Muslera ile görüşmelere başlayacağı ve Uruguaylı efsane file bekçisine formasını giydirmeyi plandığı kaydedildi.
Bu sezon 22 maçta G.Saray'ın kalesini koruyan Muslera, 31 gol yedi ve 5 maçta kalesini gole kapattı.
13 SENEDE 7 KEZ ŞAMPİYON OLDU
2011'de Lazio'dan Galatasaray'a transfer olan Fernando Muslera, 7 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.