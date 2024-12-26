En-Nesyri'ye rekor teklifi duyurdular!
Ligin ikinci yarısında kadrosunu güçlendirerek, şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr, gündeminde olan sarı-lacivertli futbolcu Youssef En-Nesyri'yi kadrosuna katmak için ısrarını sürdürüyor.
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Suudi Arabistan basınında çıkan haberlere göre; Cristiano Ronaldo'nun da formasını giydiği Al-Nassr, sarı lacivertli golcü Youssef En-Nesyri'yi kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan Suudi ekibinin, Faslı golcü için 32 milyon euroluk bütçe ayırdığı belirtiliyor.
Sezon başında da İspanyol ekibi Sevilla'dan Faslı oyuncuyu transfer etmek isteyen Nassr, Fenerbahçe ile girdiği yarışta mutlu sona ulaşamamıştı.
Fenerbahçe'nin ise devre arasında forvet bulmasının zor olacağını düşünerek bu ayrılığa çok sıcak bakmadığı aktarılıyor.
Sarı-lacivertli yönetim transfer tok satıcıyı oynarken; teklifi 40 milyon euroya çıkarmayı hedefliyor.
Faslı forvetin de Suudi Arabistan'dan iki kat daha fazla maaş kazanacağı öne sürüldü.
İlk geldiği dönemde performansıyla beklentilerin altında kalan En-Nesyri, son haftalarda lige ayak uydurmaya başladı.
SEZON KARNESİ
Fenerbahçe ile 24 maçta forma giyen yıldız golcü, 9 gol 3 asistlik performans sergiledi.