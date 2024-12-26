21. yüzyılın en iyi teknik direktörleri sıralandı: Türkiye'den bir kişi listede!
İngiltere merkezli futbol haber sitesi Goal, 21'inci yüzyılın en iyi teknik direktörlerini listeledi. Listede Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho da kendine üst sıralardan yer buldu
Giriş: 26.12.2024 - 10:14 Güncelleme: 26.12.2024 - 10:14
1
15-Didier Deschamps
2
14-Lionel Scaloni
3
13-Roberto Mancini
4
12-Unai Emery
5
11-Arsene Wenger
6
10-Antonio Conte
7
9-Luis Enrique
8
8-Vicente del Bosque
9
7-Diego Simeone
10
6-Zinedine Zidane
11
5-Jurgen Klopp
12
4-Jose Mourinho