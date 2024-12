Tağşiş listesi yenilendi: Kıyma ve sucukta sakatat, parça kırmızı ette tek tırnaklı et! - Alışveriş Haberleri

Tağşiş listesi yenilendi: Kıyma ve sucukta sakatat, parça kırmızı ette tek tırnaklı et! Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş gıdalar listesini yeniledi. Listeye 14 yeni ürün eklendi. Yapılan denetimlerde sucukta kanatlı et ve sakatat, parça kırmızı ette tek tırnaklı et, zeytinyağında tohum yağı, çiftlik yoğurdunda bitkisel yağ, manda kaymakta inek, sütü kaşar peynir de ise nişasta tespit edildi. İşte bakanlığın açıkladığı taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek ürün ve firmalar...

Habertürk Giriş: 26.12.2024 - 08:34 Güncelleme: 26.12.2024 - 08:35

