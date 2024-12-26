Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 9.916,22 %2,52
        DOLAR 35,2813 %0,19
        EURO 36,7968 %-0,09
        GRAM ALTIN 2.980,19 %0,57
        FAİZ 41,84 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 33,62 %0,13
        BITCOIN 97.992,00 %-0,44
        GBP/TRY 44,3812 %-0,08
        EUR/USD 1,0399 %-0,08
        BRENT 73,64 %0,08
        ÇEYREK ALTIN 4.872,61 %0,57
        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda Tağşiş listesi yenilendi: Kıyma ve sucukta sakatat, parça kırmızı ette tek tırnaklı et! - Alışveriş Haberleri

        Tağşiş listesi yenilendi: Kıyma ve sucukta sakatat, parça kırmızı ette tek tırnaklı et!

        Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş gıdalar listesini yeniledi. Listeye 14 yeni ürün eklendi. Yapılan denetimlerde sucukta kanatlı et ve sakatat, parça kırmızı ette tek tırnaklı et, zeytinyağında tohum yağı, çiftlik yoğurdunda bitkisel yağ, manda kaymakta inek, sütü kaşar peynir de ise nişasta tespit edildi. İşte bakanlığın açıkladığı taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek ürün ve firmalar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2024 - 08:34 Güncelleme: 26.12.2024 - 08:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kıyma ve sucukta sakatat, parça kırmızı ette tek tırnaklı et!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi.Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi.

        Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı.

        Yeni listeye göre taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 849'a sağlığı tehlikeye düşüren ürün sayısı 176'ya yükseldi.

        Son yapılan testlerde; sucukta kanatlı et ve sakatat zeytinyağında tohum yağı, çiftlik yoğurdunda bitkisel yağ, manda kaymakta inek, sütü kaşar peynir de ise nişasta tespit edildi. İşte o markalar...

        REKLAM

        Taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesinde;

        • Hasibe Bakar-Kasap Hikmet firmasına ait kıymada Sakatat (Taşlık)
        • B.R.K. Ayvalı marka natural taş baskı sızma zeytinyağında tohum yağları karıştırılması
        • Arifoğlu marka kekikte yabancı madde tespiti
        • Silivri Aksoy marka çiftlik yoğurdunda bitkisel yağ
        • Zırveden marka ısıl işlem görmüş pılıç kuvez sucukta mekanik ayrılmış kanatlı et
        • Görgüneroğlu marka ısıl işlem görmüş sucukta sakatat (baş eti)
        • Küp Tepe marka naturel sızma zeytinyağında pirina yağı karıştırılması
        • Zeytinada marka natürel sızma zeytinyağı-5 lt’de tohum yağları
        • Gemlik marka natürel sızma zeytinyağı-5 lt’de tohum yağları
        • Beyaz Altın marka kaymakta yüzde yağ oranının düşük olması
        • Yöresel Natur Karahisar marka manda kaymakta inek sütü
        • Bahardan marka kaşar peynirinde bitkisel yağ
        • Uğur Erceylan marka ısıl işlem görmüş piliç sucukta mekanik ayrılmış kanatlı ve nişasta tespit edildi.

        Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesinde ise Adem Tozman'a Ait Hareketli Araç firmanın parça kırmızı etinde ise tek tırnaklı ete rastlandı.

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

        *Görsel temsili

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! 4 sanık için karar bekleniyor
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! 4 sanık için karar bekleniyor
        Sıla bebeğin ölümüne ilişkin ilk duruşma!
        Sıla bebeğin ölümüne ilişkin ilk duruşma!
        Rıza Kalkavan hayatını kaybetti
        Rıza Kalkavan hayatını kaybetti
        Kazakistan'daki uçak kazasında tartışma konusu olan konu!
        Kazakistan'daki uçak kazasında tartışma konusu olan konu!
        Fatih Terim için sürpriz iddia!
        Fatih Terim için sürpriz iddia!
        İkinci el araç ticaretinde 2 düzenleme
        İkinci el araç ticaretinde 2 düzenleme
        Hint Okyanusu'ndaki tsunami felaketinin 20. yıl dönümü
        Hint Okyanusu'ndaki tsunami felaketinin 20. yıl dönümü
        'Otomotiv sektörü sıkıntıda'
        'Otomotiv sektörü sıkıntıda'
        Asgari ücretin etkisini hesapladık
        Asgari ücretin etkisini hesapladık
        Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı
        Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı
        Çakal yüzlü Anubis'in gizemli öyküsü...
        Çakal yüzlü Anubis'in gizemli öyküsü...
        2024'ün son faiz kararı ne olur?
        2024'ün son faiz kararı ne olur?
        2024'ün kayıpları
        2024'ün kayıpları
        Devlet Memurları Kanunu Teklifi kabul edildi
        Devlet Memurları Kanunu Teklifi kabul edildi
        Transferde yol haritası netleşti!
        Transferde yol haritası netleşti!
        Aynı yerde geçirdiği ikinci kazada öldü
        Aynı yerde geçirdiği ikinci kazada öldü
        İsmail'e Portekiz'den dev talip!
        İsmail'e Portekiz'den dev talip!
        "En güzel dönemi G.Saray'da yaşadım!"
        "En güzel dönemi G.Saray'da yaşadım!"
        "Mourinho'ya inananlardan biriyim!"
        "Mourinho'ya inananlardan biriyim!"
        "Kaçan şampiyonluğu kolay unutmam!"
        "Kaçan şampiyonluğu kolay unutmam!"