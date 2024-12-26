2024'te anne - baba olan ünlüler
2024, birçok ünlü için aile olduğu veya ailelerini genişlettiği bir yıl oldu. Bazı ünlüler; çocuklarına geleneksel isimler, bazı ünlülerse ilk kez duyduğumuz isimler verdi
Atatürk'ün; “Çocuklar; geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir” özlü sözünde belirttiği gibi çocuklar, hayatımızdaki en önemli kişiler.
2024'te yaklaşık 130 milyon bebek dünyaya geldi.
Birçok ünlü de anne - baba olmanın mutluluğunu yaşadı.
O mutluluğu, kimi ünlü; ilk kez, kimi ünlü ise yeniden yaşadı.
SONGÜL ÖDEN (27 OCAK)
2020 Temmuz'da Arman Bıçakçı ile nikâh masasına oturan Songül Öden, anne oldu. Çift; kızlarına Sone Larin adını verdi.
TANER ÖLMEZ (15 MART)
2021'de evlenen Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu, ikinci bebeklerine kavuştu. Oyuncu çift; oğullarına Hazar ismini verdi.
GONCA VUSLATERİ (27 MART)
2024 Ocak'ta sevgilisi Levent Yaşar ile evlenen oyuncu Gonca Vuslateri'nin, Asya adını verdikleri bir kızı oldu.
EDA ECE (4 NİSAN)
Geçtiğimiz yıl haziran ayında Buğrahan Tuncer ile evlenen Eda Ece'nin, Mina İpek adını verdikleri bir kızı oldu.
AHMET KURAL (6 NİSAN)
Ahmet Kural ile Çağla Gizem Şahin, 18 Temmuz 2023’te Bodrum Cennet Koyu’nda hayatını birleştirmişti. Çift; Kemal ile ilk kez anne - baba olmanın mutluluğunu yaşadı.
MURAT ÜNALMIŞ (12 NİSAN)
Geçtiğimiz yıl eylül ayında asıl adı; Albena İlieva olan Bulgar kökenli Nutiye Akar ile evlenen oyuncu Murat Ünalmış'ın Selim adını verdikleri bir oğlu oldu.
AZRA AKIN (18 NİSAN)
Atakan Koru ile mutlu bir evlilik sürdüren ve Demir adında bir oğlu bulunan Azra Akın, ikinci kez anne oldu. Bir kız çocuğu dünyaya getiren çift; çocuklarının ismini Arya koydu.
CEMRE KEMER (22 NİSAN)
2020'de Emre Medina ile evlenen ve Karla adında bir kızı bulunan Cemre Kemer, ikinci kez anne oldu. Çift; oğullarının adını Kerem koydu.
YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY (21 MAYIS)
2022'de nikâh masasına oturan Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, kızları Milena'yı kucaklarına aldı.
MÜGE BOZ (3 HAZİRAN)
2019'da basketbolcu Caner Erdeniz ile Barcelona'da evlenen Müge Boz, Rika adını verdikleri bir kız çocuğu annesi oldu.
BURCU BİRİCİK (15 TEMMUZ)
2016'da Emre Yetkin ile evlenen Burcu Biricik, kızı Luna'yı kucağına aldı.
GİRAY ALTINOK (20 EYLÜL)
2018'de kendisi gibi oyuncu olan Cansu Diktaş ile hayatını birleştiren Giray Altınok, Emir adını verdikleri bir erkek çocuğu babası oldu.
TOLGA KAREL (23 EYLÜL)
Oyunculuğu bırakıp ABD'ye yerleşerek TIR şoförlüğü yapan Tolga Karel, beşinci kez baba oldu.
DİLAN TELKÖK (26 EYLÜL)
Dilan Telkök ile Berkay Hardal'ın bebekleri dünyaya geldi. Çift; oğullarına Noyan adını verdi.
ALPEREN DUYMAZ (11 EKİM)
Alperen Duymaz ile eşi Kübra Kelkit, ilk kez anne- baba oldu. Çift; oğullarına Gün adını verdi.
FERİDUN DÜZAĞAÇ (12 EKİM)
Feridün Düzağaç'ın uzun süredir birlikte olduğu Tuba Tanışık ile Vega adını verdikleri bir kızları oldu.
FURKAN AKSOY (22 KASIM)
Furkan Aksoy, 2023'te Sevde Çobanoğlu ile nikâh masasına oturmuştu. Çiftin; Yüsra adını verdikleri bir kızları oldu.