Suriye'de tansiyon yüksek: HTŞ'lilere pusu, Humus'ta sokağa çıkma yasağı

Suriye'de 53 yıllık Esad yönetimini deviren ve ülke genelinde kontrolü büyük ölçüde ele alan Heyet Tahrir El Şam grubu, Beşşar Esad'ın siyasi mahkumları tuttuğu Sednaya hapishanesinin yönetici subaylarından birini tutuklamak için bulunduğu Tartus kentinde, Esad'a bağlı güçlerle çatışma çıktığını ve 14 HTŞ mensubu güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini duyurdu. 10 güvenlik görevlisi ise yaralandı.

Çatışma, HTŞ'nin kontrolü ele geçirdiği 8 Aralık'tan bu yana yaşanan en geniş çaplı huzursuzluk olarak öne çıktı. Olay, gece sokağa çıkma yasağı sırasında meydana geldi.

Suriye'nin yeni İçişleri Bakanı Muhammed Abdurrahman, yayınladığı bir mesajla ölümleri doğruladı. Bakan, “Suriye'nin güvenliğini baltalamaya ya da vatandaşlarının hayatını tehlikeye atmaya” cüret eden herkesi cezalandırma sözü verdi.

Esad'a bağlı silahlı unsurlardan ise üç kişinin öldüğü bildirildi.

İçişleri Bakanlığı, videonun kasım ayı sonlarında Halep'e yapılan bir saldırıya ait olduğunu ve şiddetin bilinmeyen gruplar tarafından gerçekleştirildiğini belirterek videoyu dolaşıma sokanların mezhepsel huzursuzluğu kışkırtmaya çalıştıklarının anlaşıldığını ifade etti.

Çatışmanın çıkmasından saatler önce, Halep kentindeki bir Nusayri türbesinde yangın çıktığını gösteren bir video sosyal medyada dolaşıma girmişti.

Agence France-Presse'in haberine göre Humus'ta güvenlik güçlerinin kalabalığı dağıtmak için ateş açmasının ardından bir gösterici öldürüldü, beş kişi de yaralandı. Protestoların Nusayri türbesinin videosundan kaynaklandığı belirtildi.

Nusayrilerin kalesi olan sahil kentleri Tartus ve Lazkiye'nin yanı sıra Esad'ın memleketi Kardaha da dahil olmak üzere diğer bölgelerde de binlerce kişinin katıldığı gösteriler düzenlendiğini bildirildi.

Devlet medyası sokağa çıkma yasağının yerel saatle 18:00'den bu sabah 08:00'e kadar bir gece için uygulandığını söyledi.

Reuters'a konuşan bazı bölge sakinleri gösterilerin, Esad'a sadık bir mezhep olarak görülen Nusayrilere yönelik son günlerdeki baskı ve şiddet olaylarıyla bağlantılı olduğunu söyledi.

Protestolar, Esad'ın 8 Aralık'ta devrilmesinden bu yana Nusayriler tarafından düzenlenen en büyük gösteriler oldu ve başkent Şam'da yüzlerce Suriyeli Hristiyanın bir Noel ağacının yakılmasını protesto etmesinden bir gün sonra gerçekleşti.

HTŞ, 27 Kasım'da operasyon başlattığından beri azınlık dini grupların hak ve özgürlüklerini koruma ve HTŞ'nin ideolojisini dayatmama sözü veriyor.