Bakanlık açıkladı: Taşınmaz ve taşıt ilanlarında yeni dönem

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bakanlıkça, 31 Ağustos 2023 tarihinde yapılan Yönetmelik değişiklikleriyle sahte ilanların, ilan kirliliğinin, spekülatif fiyat artışlarının ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amaçları doğrultusunda taşınmaz ve taşıt ilanlarının yayınlandığı ilan platformlarına kimlik ve yetki doğrulama yükümlülükleri getirildiği hatırlatıldı.

Bu doğrultuda Ticaret Bakanlığı tarafından kurulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nde (EİDS) ilk aşamada, ilan vermek isteyen kişilerin kimlik doğrulamaları 1 Kasım 2023 tarihinden itibaren yapılmaya başlanmıştı. Bu tarihten itibaren kimlik bilgilerini doğrulamayan kişiler ilan platformlarında ilan giremiyorlar. EİDS’nin ikinci aşaması olan yetki doğrulama uygulaması ise 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla kiralık taşınmaz ilanları için zorunlu hale geliyor.

Önümüzdeki süreçte satılık taşınmaz ilanları ve taşıt ilanları için de yetki doğrulama zorunlu hale getirileceğinin ifade edildiği Bakanlık açıklamasında; EİDS yetki doğrulaması uygulaması ile ilanlar sadece taşınmaz/taşıt sahibi, taşınmaz/taşıt sahibinin 1. ve 2. derece kan hısımları veya eşi ile taşınmaz/taşıt sahibince E-Devlette yer alan EİDS yetkilendirme ekranından yetkilendirilen yetki belgeli emlak/galeri işletmelerince verilebileceği belirtildi.

SOSYAL MEDYA İLANLARINI DA KAPSIYOR BloombergHT'de yer alan habere göre söz konusu düzenleme sosyal medya da dahil olmak üzere elektronik ortamda verilen tüm ilanları kapsıyor ve elektronik ortamdaki tüm taşınmaz ve taşıt ilanları Bakanlık tarafından takip ediliyor. Bakanlık bu kapsamda yapılan incelemeler sonucunda Facebook ve Instagram uygulamalarında düzenlemeye aykırı şekilde ilan faaliyetlerinde bulunulduğunun tespit edildiğini ve bu platformlar hakkında idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Öte yandan Bakanlık, taşınmaz ve taşıt ilanlarının paylaşıldığı sosyal medya hesaplarına erişim engeli de getirdi. Bu kapsamda bugüne kadar 1.426 sosyal medya hesabı erişime engellendi. Bakanlığın açıklamasında, "Önümüzdeki süreçte de EİDS ile getirilen düzenlemelere aykırı şekilde yayınlanan ilanlar hakkında gerekli yaptırımlar uygulanmaya devam edilecektir. Ayrıca yetki belgeleri iptal edilecektir. Bununla ilgili yasal çalışmalarımızı başlattık.