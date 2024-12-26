Transferin gözdesi bedava yıldızlar!
Futbolda ara transfer döneminin başlamasına kısa süre kala kulüpler kadrolarına takviye yapmak için çalışmalara hız verdi. Transfer piyasası kızışırken, bonservisi elinde olan oyuncular da kulüpler tarafından takip ediliyor. İşte boşta olan bedava yıldızlar...
Keylor Navas
Maxi Gomez
Santi Mina
Kevin Gameiro
Stefano Okaka
Anthony Modeste
Wissam Ben Yedder
Eric-Maxim Choupo Moting
Francis Coquelin
Samu Castillejo
Rafinha
Paul Pogba (Marta kadar cezası devam ediyor)
Antonio Candreva
Hector Herrera (1 Ocak'tan itibaren)
Marco Van Ginkel
Christopher Kramer
Dele Alli
Simon Kjaer
Layvin Kurzawa
Bouna Sarr
Cedric Soares
Serge Aurier
Kyriakos Papadopoulos
Daniel Amartey
Ghislain Konan
Marcelo
Sergio Ramos
Etrit Berisha
Tomas Koubek
Loris Karius