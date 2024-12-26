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        Haberler Spor Transfer İşte bonservisi elinde olan futbolcular... - Futbol Haberleri

        Transferin gözdesi bedava yıldızlar!

        Futbolda ara transfer döneminin başlamasına kısa süre kala kulüpler kadrolarına takviye yapmak için çalışmalara hız verdi. Transfer piyasası kızışırken, bonservisi elinde olan oyuncular da kulüpler tarafından takip ediliyor. İşte boşta olan bedava yıldızlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2024 - 10:52 Güncelleme: 26.12.2024 - 10:52
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        1

        Keylor Navas

        2

        Maxi Gomez

        3

        Santi Mina

        4

        Kevin Gameiro

        5

        Stefano Okaka

        6

        Anthony Modeste

        7

        Wissam Ben Yedder

        8

        Eric-Maxim Choupo Moting

        9

        Francis Coquelin

        10

        Samu Castillejo

        11

        Rafinha

        12

        Paul Pogba (Marta kadar cezası devam ediyor)

        13

        Antonio Candreva

        14

        Hector Herrera (1 Ocak'tan itibaren)

        15

        Marco Van Ginkel

        16

        Christopher Kramer

        17

        Dele Alli

        18

        Simon Kjaer

        19

        Layvin Kurzawa

        20

        Bouna Sarr

        21

        Cedric Soares

        22

        Serge Aurier

        23

        Kyriakos Papadopoulos

        24

        Daniel Amartey

        25

        Ghislain Konan

        26

        Marcelo

        27

        Sergio Ramos

        28

        Etrit Berisha

        29

        Tomas Koubek

        30

        Loris Karius

        31

        Mariano Diaz

        32

        Mattia Destro

        33

        Ryan Kent

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