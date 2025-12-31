Yeni yıl tarifesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile akaryakıt ile sigara ve alkollü içeceklerin maktu vergi tutarları ve asgari maktu vergi tutarları yeniden belirlendi.

ÖTV Kanunu'na göre her yıl ocak ve temmuz aylarında, akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerin ÖTV tutarları TÜİK tarafından ilan edilen yurt içi üretici fiyat endeksinde (Yİ-ÜFE) son 6 ayda meydana gelen değişim oranında güncelleniyor.

FİYAT ARTIŞI ETKİSİ SINIRLANDIRILDI

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgilere göre, karar ile ÖTV Kanunu gereği söz konusu ürünler için 2025 yılı Temmuz-Aralık döneminde Yİ-ÜFE'ye göre yapılması gereken ve yüzde 10'un üzerinde olması beklenen ÖTV güncellemesi yerine akaryakıtta yüzde 6,95, sigara ve alkollü içeceklerde ise yüzde 7,95 ÖTV artışı yapılarak fiyat artışı etkisi sınırlandırıldı.

BÜTÇE VE ENFLASYON HEDEFİNE UYGUNLUK

Ayrıca, 2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu kapsamında da söz konusu ürünlerdeki ÖTV artış tutarı yüzde 7,84 üzerinden hesaplanırken, söz konusu bu kararın hem bütçe hedefine hem de enflasyon hedefine uygun olduğu görüldü.