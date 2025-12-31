Yeni yıl tarifesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Bu yılın temmuz-aralık döneminde Yİ-ÜFE'ye göre yapılması gereken ve yüzde 10'un üzerinde olması beklenen ÖTV güncellemesi yerine, akaryakıtta yüzde 6,95, sigara ve alkollü içeceklerde ise yüzde 7,95 ÖTV artışı gerçekleştirildi. Öte yandan yurtdışına çıkış harcı bin 250 TL'ye, Özel İletişim Vergisi ise 700 TL'ye çıkarıldı
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile akaryakıt ile sigara ve alkollü içeceklerin maktu vergi tutarları ve asgari maktu vergi tutarları yeniden belirlendi.
ÖTV Kanunu'na göre her yıl ocak ve temmuz aylarında, akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerin ÖTV tutarları TÜİK tarafından ilan edilen yurt içi üretici fiyat endeksinde (Yİ-ÜFE) son 6 ayda meydana gelen değişim oranında güncelleniyor.
FİYAT ARTIŞI ETKİSİ SINIRLANDIRILDI
AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgilere göre, karar ile ÖTV Kanunu gereği söz konusu ürünler için 2025 yılı Temmuz-Aralık döneminde Yİ-ÜFE'ye göre yapılması gereken ve yüzde 10'un üzerinde olması beklenen ÖTV güncellemesi yerine akaryakıtta yüzde 6,95, sigara ve alkollü içeceklerde ise yüzde 7,95 ÖTV artışı yapılarak fiyat artışı etkisi sınırlandırıldı.
BÜTÇE VE ENFLASYON HEDEFİNE UYGUNLUK
Ayrıca, 2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu kapsamında da söz konusu ürünlerdeki ÖTV artış tutarı yüzde 7,84 üzerinden hesaplanırken, söz konusu bu kararın hem bütçe hedefine hem de enflasyon hedefine uygun olduğu görüldü.
DÜZENLEME ÖNCESİ ÖTV TUTARLARI
Düzenleme öncesinde benzinde 13,86 lira, motorinde 12,99 lira, LPG'de 10,64 lira, sigaralarda 1 pakette 55,5 lira, biralarda 11,57 lira, şaraplarda 56,87 lira, bazı yüksek alkollü içkilerde her litreye düşen alkol derecesi başına 17,78 lira, rakılarda ise her litreye düşen alkol derecesi başına 15,8 lira ÖTV uygulanmaktaydı.
YENİ ORANLAR BELİRLENDİ
Cumhurbaşkanı Kararına göre, benzinde 14,82 lira, motorinde 13,9 lira, LPG'de 11,38 lira, sigaralarda 1 pakette 56,78 lira, biralarda 12,49 lira, şaraplarda 61,39 lira, bazı yüksek alkollü içkilerde her litreye düşen alkol derecesi başına 19,19 lira, rakılarda ise her litreye düşen alkol derecesi başına 17,06 lira ÖTV tutarı belirlendi.
Böylece, kararla maliye politikası ile para politikasına güçlü bir destek verilerek dezenflasyon sürecine olumlu katkıda bulunuldu, Orta Vadeli Programda öngörülen enflasyonun altında artış gerçekleştirilmesi için adım atıldı.
YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI 710 TL’DEN BİN 250 TL’YE ÇIKARILDI
Yurt dışına çıkış harcına ilişkin uygulama genel tebliğinde değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle birlikte çıkış harcı 710 TL'den 1.250 TL'ye yükseltildi. Yeni tutar, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak.
ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ 700 TL'YE ÇIKARILDI
Öte yandan Resmi Gazete'de yayımlanan bir diğer düzenleme kapsamında Özel İletişim Vergisi (OİV) 2025 yılı için belirlenen yüzde 35,49'luk yeniden değerleme oranı doğrultusunda artırılarak 700 TL'yi çıkarıldı.