        Son dakika: 7 şüphelinin mal varlığına el konuldu

        7 şüphelinin mal varlığına el konuldu

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan ve yurt dışında olduğu tespit edilen 7 şüpheli hakkında açıklamada bulundu. Savcılıktan yapılan açıklamada, "Kasım Garipoğlu, Fatih Garipoğlu, Burak Ateş, Ayşegül Şeynova, Gökmen Kadir Şeynova, Mert Vidinli, Ezgi Fındık hakkında suçtan kaynaklan mal varlığı değerlerini aklama suçu kapsamında mal varlıklarına el konulmasına karar verilmiştir." denildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2025 - 17:10 Güncelleme: 31.12.2025 - 18:32
        7 şüphelinin mal varlığına el konuldu
        İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında haklarında yakalama kararı bulunan ve yurt dışında olduğu tespit edilen 7 şüphelinin mal varlığına el konuldu.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca, şüpheliler Kasım Garipoğlu, Fatih Garipoğlu, Burak Ateş, Ayşegül Şeynova, Gökmen Kadir Şeynova, Mert Vidinli ve Ezgi Fındık hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma" ve "fuhuşa teşvik ve aracılık etme" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında yakalama kararı olduğu kaydedildi.

        Açıklamada, yurt dışında olduğu tespit edilen 7 şüphelinin mal varlığına "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan el konulmasına karar verildiği bildirildi.

        Kahvehaneci 'Hasımlarınız var bizi tehlikeye düşürüyorsunuz' diye uyarınca çıkan kavgada 2 arkadaş öldürüldü

        Adana'da kahvehanede Tolgahan Akyüz (25) ile arkadaşı Berdan Balsak'ın (22) öldürüldüğü silahlı kavgaya karıştığı belirlenen iş yeri sahibi Kafur U. (61) ile 10 şüpheli tutuklandı. Kafur U.'nun, Akyüz ile Balsak'a, "Hasımlarınız var. Buraya girip, çıkmanız bizi de tehlikeye düşürüyor. Size oyun yok" dediği, kavganın bu nedenle çıktığı belirtildi.

