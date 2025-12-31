Habertürk
        Cahit Berkay, otomobiliyle restorana daldı

        Cahit Berkay, otomobiliyle restorana daldı

        Moğollar grubunun üyesi ünlü müzisyen Cahit Berkay, Esenyurt'ta kullandığı otomobiliyle restorana daldı. Kazayı ufak sıyrıklarla atlatan Berkay, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2025 - 16:52 Güncelleme: 31.12.2025 - 21:32
        Otomobiliyle restorana daldı
        Ünlü sanatçı Cahit Berkay, Esenyurt'ta otomobiliyle kaza geçirdi. Edinilen bilgilere göre; kaza Osmangazi Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi'nde yaşandı. 34 MZC 529 plakalı aracıyla trafikte seyreden Cahit Berkay, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

        Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki restorana daldı. Cahit Berkay, kazayı ufak sıyrıklarla atlatırken, garsonunun yaralandığı restoranda büyük çapta maddi hasar oluştu.

        Olayın ardından şok yaşayan sanatçı, olay yerine çağrılan ambulansla kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

        #cahit berkay
