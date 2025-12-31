Cahit Berkay, otomobiliyle restorana daldı
Moğollar grubunun üyesi ünlü müzisyen Cahit Berkay, Esenyurt'ta kullandığı otomobiliyle restorana daldı. Kazayı ufak sıyrıklarla atlatan Berkay, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı
Ünlü sanatçı Cahit Berkay, Esenyurt'ta otomobiliyle kaza geçirdi. Edinilen bilgilere göre; kaza Osmangazi Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi'nde yaşandı. 34 MZC 529 plakalı aracıyla trafikte seyreden Cahit Berkay, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki restorana daldı. Cahit Berkay, kazayı ufak sıyrıklarla atlatırken, garsonunun yaralandığı restoranda büyük çapta maddi hasar oluştu.
Olayın ardından şok yaşayan sanatçı, olay yerine çağrılan ambulansla kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.