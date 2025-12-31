Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray’ın gurbetçi hamleleri zora girdi! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray’ın gurbetçi hamleleri zora girdi!

        Ara transfer döneminde kadrosunu genç ve potansiyelli isimlerle güçlendirmek isteyen Galatasaray, gurbetçi futbolcular için yürüttüğü temaslarda Avrupa'dan artan rekabetle karşı karşıya kaldı. Sarı-kırmızılıların yakından ilgilendiği iki isimde de tablo, Galatasaray adına kolay görünmüyor.

        Giriş: 31.12.2025 - 11:29 Güncelleme: 31.12.2025 - 11:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        G.Saray'ın gurbetçi hamleleri zora girdi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Son olarak Can Armando Güner cephesinde yarış kızıştı. 17 yaşındaki futbolcu kısa süre önce Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’ni gezmiş ve Galatasaray’la temas kurmuştu. Ancak Can Armando Güner için Avrupa’dan gelen teklifler, dengeleri değiştirdi.

        Schalke 04, oyuncu için şu ana kadar en ciddi teklifi sunan kulüp konumunda. Almanya temsilcisinin yanı sıra Ajax da genç oyuncuyu transfer listesine aldı. Öte yandan Mönchengladbach’ın önerdiği rakamların, Galatasaray’ın sunduğu teklifin oldukça üzerinde olduğu öğrenildi.

        Galatasaray’ın gündemindeki bir diğer gurbetçi isim Umut Tohumcu’da da benzer pürüzler yaşanıyor. Genç futbolcunun kulübü Hoffenheim oyuncudan beklentisini yüksek tutuyor ve bonservisini bırakmaya sıcak bakmıyor. Alman kulübünün Umut Tohumcu için ancak 8–9 milyon euro bandındaki teklifleri değerlendirmeye alacağı ifade ediliyor.

        Galatasaray’ın satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde durmasına rağmen Alman ekiplerinin bu transferde bir adım önde olduğu belirtiliyor. Ayrıca sarı-kırmızılıların Umut Tohumcu için altı-yedi kulüple daha rekabet halinde olduğu gelen bilgiler arasında.

        Tüm bu gelişmeler ışığında Galatasaray’ın gurbetçi hamleleri, Avrupa’dan gelen güçlü teklifler nedeniyle zora girmiş durumda. Yönetimin, hem mali dengeleri koruyacak hem de teknik heyetin taleplerini karşılayacak alternatif formüller üzerinde çalıştığı belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Adnan Şahin İle Halkın Lezzetleri - 27 Aralık 2025 (Adnan Şahin Yeşilin ve Emeğin Coğrafyası Tokat'ta)

        Adnan Şahin yeşilin, emeğin ve sabrın coğrafyası Tokat'ta.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte 2026 yılı ehliyet, pasaport ve yurt dışı çıkış harcı bedelleri
        İşte 2026 yılı ehliyet, pasaport ve yurt dışı çıkış harcı bedelleri
        İşte 2026 yılı IMEI kayıt ücreti
        İşte 2026 yılı IMEI kayıt ücreti
        Gece yağdı! Aydos ve Çamlıca'da tuttu!
        Gece yağdı! Aydos ve Çamlıca'da tuttu!
        Şube müdürünü öldürdü... Kargodan kan damladı!
        Şube müdürünü öldürdü... Kargodan kan damladı!
        Kenan Yıldız'a Ada kancası!
        Kenan Yıldız'a Ada kancası!
        Six-seven (6-7) çılgınlığı
        Six-seven (6-7) çılgınlığı
        Son aday Timber!
        Son aday Timber!
        Sadece 8 kilo altın bankadan çıktı! Hileli konkordato ile büyük vurgun!
        Sadece 8 kilo altın bankadan çıktı! Hileli konkordato ile büyük vurgun!
        2025 yılında sporda neler yaşandı?
        2025 yılında sporda neler yaşandı?
        2025'te dünyada neler yaşandı?
        2025'te dünyada neler yaşandı?
        2025'e damga vuran dünyadan haberler
        2025'e damga vuran dünyadan haberler
        Tarımda 2025 nasıl geçti?
        Tarımda 2025 nasıl geçti?
        İşlenmiş gıda ve yanlış pişirme uyarısı!
        İşlenmiş gıda ve yanlış pişirme uyarısı!
        Kahvehanedeki çifte cinayette sır perdesi aralandı!
        Kahvehanedeki çifte cinayette sır perdesi aralandı!
        4 milyon kişi kaybedildi
        4 milyon kişi kaybedildi
        Yüzyıllardır izlerine rastlanmadı...
        Yüzyıllardır izlerine rastlanmadı...
        TV'de kayıp diye aradı sonra boğup katletti! Caniye büyük ceza!
        TV'de kayıp diye aradı sonra boğup katletti! Caniye büyük ceza!
        Vergi ve harçların artış oranı belli oldu
        Vergi ve harçların artış oranı belli oldu
        Köprü ve otoyol ücretlerine zam yapıldı
        Köprü ve otoyol ücretlerine zam yapıldı
        Borçlu emeklinin aylığında kesinti
        Borçlu emeklinin aylığında kesinti