Gece yağdı! Aydos ve Çamlıca'da tuttu!
Megakent İstanbul'da dün gece etkili olan kar yağışı Aydos Ormanı ile Çamlıca Tepesi'nde eşsiz görüntüler oluşturdu
İstanbul'da kar yağışının etkili olduğu Aydos Ormanı, dronla havadan görüntülendi.
AA'da yer alan habere göre Meteoroloji'nin uyarılarının ardından hava sıcaklığının düştüğü kentte kar yağışı etkili oldu.
Gecenin ilerleyen saatlerinde şiddetini artıran kar, yüksek bölgeleri beyaza büründürdü.
Pendik'teki Aydos Ormanı'nda kar manzarası, sabah dronla havadan görüntülendi.
ÇAMLICA'DA DA EŞSİZ GÖRÜNTÜLER
Öte yandan Anadolu Yakası'nda Üsküdar'daki Çamlıca Tepesi'nde de kar örtüsü oluştu.