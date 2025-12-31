Habertürk
        Gece yağdı! Aydos'ta tuttu! | Son dakika haberleri

        Gece yağdı! Aydos ve Çamlıca'da tuttu!

        Megakent İstanbul'da dün gece etkili olan kar yağışı Aydos Ormanı ile Çamlıca Tepesi'nde eşsiz görüntüler oluşturdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2025 - 11:02 Güncelleme: 31.12.2025 - 11:13
        Gece yağdı! Aydos ve Çamlıca'da tuttu!
        İstanbul'da kar yağışının etkili olduğu Aydos Ormanı, dronla havadan görüntülendi.

        AA'da yer alan habere göre Meteoroloji'nin uyarılarının ardından hava sıcaklığının düştüğü kentte kar yağışı etkili oldu.

        Gecenin ilerleyen saatlerinde şiddetini artıran kar, yüksek bölgeleri beyaza büründürdü.

        Pendik'teki Aydos Ormanı'nda kar manzarası, sabah dronla havadan görüntülendi.

        ÇAMLICA'DA DA EŞSİZ GÖRÜNTÜLER

        Öte yandan Anadolu Yakası'nda Üsküdar'daki Çamlıca Tepesi'nde de kar örtüsü oluştu.

