Galatasaray'da orta sahaya son aday Timber!
Ara transferde kadrosuna bir orta saha takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray, Feyenoord'un yıldızı Quinten Timber'ı gündemine aldı.
Orta sahayı güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray, transfer gündemine yeni bir ismi ekledi. Sarı-kırmızılılar, Hollanda temsilcisi Feyenoord’da forma giyen Quinten Timber ile yakından ilgileniyor.
AVRUPA DEVLERİ DE TAKİPTE
24 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Timber’in kariyerinde yeni bir adım atmaya sıcak baktığı, bu nedenle Premier Lig ekiplerinin yanı sıra Borussia Dortmund ve Leipzig gibi kulüplerin de devreye girdiği öğrenildi.
FEYENOORD'UN PLANI NET
Feyenoord cephesi, orta sahanın üç bölgesinde de görev yapabilen Timber ile kontrat uzatmak istiyor. Ancak anlaşma sağlanamazsa, Hollanda ekibinin sezon sonunda bedelsiz ayrılık riskini azaltmak adına ocak ayında gelecek teklifleri masaya yatırabileceği belirtiliyor.
Ajax altyapısında yetişen Timber, 2021’de bedelsiz olarak Utrecht’e transfer olmuş, 2022’de ise 7,5 milyon euro bedelle Feyenoord’un yolunu tutmuştu.
22 MAÇTA 7 GOLE KATKI
Milli formayı 8 kez giyen genç oyuncu, bu sezon 22 maçta 4 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.
ASLAN'IN ORTA SAHA ADAYLARI
Galatasaray’ın orta saha takviyesi için oluşturduğu listede; Ugarte, Onyedika, Ruben Neves, Andre ve Ederson gibi dikkat çeken isimler de yer alıyor.