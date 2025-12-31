Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer Galatasaray'da orta sahaya son aday Timber! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'da orta sahaya son aday Timber!

        Ara transferde kadrosuna bir orta saha takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray, Feyenoord'un yıldızı Quinten Timber'ı gündemine aldı.

        Giriş: 31.12.2025 - 10:51 Güncelleme: 31.12.2025 - 10:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Orta sahayı güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray, transfer gündemine yeni bir ismi ekledi. Sarı-kırmızılılar, Hollanda temsilcisi Feyenoord’da forma giyen Quinten Timber ile yakından ilgileniyor.

        2

        AVRUPA DEVLERİ DE TAKİPTE

        24 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Timber’in kariyerinde yeni bir adım atmaya sıcak baktığı, bu nedenle Premier Lig ekiplerinin yanı sıra Borussia Dortmund ve Leipzig gibi kulüplerin de devreye girdiği öğrenildi.

        3

        FEYENOORD'UN PLANI NET

        Feyenoord cephesi, orta sahanın üç bölgesinde de görev yapabilen Timber ile kontrat uzatmak istiyor. Ancak anlaşma sağlanamazsa, Hollanda ekibinin sezon sonunda bedelsiz ayrılık riskini azaltmak adına ocak ayında gelecek teklifleri masaya yatırabileceği belirtiliyor.

        4

        Ajax altyapısında yetişen Timber, 2021’de bedelsiz olarak Utrecht’e transfer olmuş, 2022’de ise 7,5 milyon euro bedelle Feyenoord’un yolunu tutmuştu.

        5

        22 MAÇTA 7 GOLE KATKI

        Milli formayı 8 kez giyen genç oyuncu, bu sezon 22 maçta 4 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

        6

        ASLAN'IN ORTA SAHA ADAYLARI

        Galatasaray’ın orta saha takviyesi için oluşturduğu listede; Ugarte, Onyedika, Ruben Neves, Andre ve Ederson gibi dikkat çeken isimler de yer alıyor.

        7

        Yönetim, ara transfer döneminde bu bölgede net bir hamle yapmayı planlıyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte 2026 yılı ehliyet, pasaport ve yurt dışı çıkış harcı bedelleri
        İşte 2026 yılı ehliyet, pasaport ve yurt dışı çıkış harcı bedelleri
        İşte 2026 yılı IMEI kayıt ücreti
        İşte 2026 yılı IMEI kayıt ücreti
        Şube müdürünü öldürdü... Kargodan kan damladı!
        Şube müdürünü öldürdü... Kargodan kan damladı!
        Kenan Yıldız'a Ada kancası!
        Kenan Yıldız'a Ada kancası!
        Six-seven (6-7) çılgınlığı
        Six-seven (6-7) çılgınlığı
        Sadece 8 kilo altın bankadan çıktı! Hileli konkordato ile büyük vurgun!
        Sadece 8 kilo altın bankadan çıktı! Hileli konkordato ile büyük vurgun!
        2025 yılında sporda neler yaşandı?
        2025 yılında sporda neler yaşandı?
        2025'te dünyada neler yaşandı?
        2025'te dünyada neler yaşandı?
        2025'e damga vuran dünyadan haberler
        2025'e damga vuran dünyadan haberler
        Tarımda 2025 nasıl geçti?
        Tarımda 2025 nasıl geçti?
        İşlenmiş gıda ve yanlış pişirme uyarısı!
        İşlenmiş gıda ve yanlış pişirme uyarısı!
        Kahvehanedeki çifte cinayette sır perdesi aralandı!
        Kahvehanedeki çifte cinayette sır perdesi aralandı!
        4 milyon kişi kaybedildi
        4 milyon kişi kaybedildi
        Yüzyıllardır izlerine rastlanmadı...
        Yüzyıllardır izlerine rastlanmadı...
        Vergi ve harçların artış oranı belli oldu
        Vergi ve harçların artış oranı belli oldu
        TV'de kayıp diye aradı sonra boğup katletti! Caniye büyük ceza!
        TV'de kayıp diye aradı sonra boğup katletti! Caniye büyük ceza!
        Köprü ve otoyol ücretlerine zam yapıldı
        Köprü ve otoyol ücretlerine zam yapıldı
        Borçlu emeklinin aylığında kesinti
        Borçlu emeklinin aylığında kesinti
        42 il için uyarı! Yoğun kar yağışı ve sağanak yağmur
        42 il için uyarı! Yoğun kar yağışı ve sağanak yağmur
        Kar yağışı neden mutluluk hissi uyandırıyor?
        Kar yağışı neden mutluluk hissi uyandırıyor?