Galatasaray'da orta sahaya son aday Timber!

AVRUPA DEVLERİ DE TAKİPTE

24 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Timber’in kariyerinde yeni bir adım atmaya sıcak baktığı, bu nedenle Premier Lig ekiplerinin yanı sıra Borussia Dortmund ve Leipzig gibi kulüplerin de devreye girdiği öğrenildi.