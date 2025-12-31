Habertürk
        İşlenmiş gıda uyarısı! Bu pişirme yöntemleri de kanser riskini artırıyor

        İşlenmiş gıda uyarısı! Bu pişirme yöntemleri de kanser riskini artırıyor

        Son yıllarda artan gıda kaynaklı sağlık sorunları, beslenme alışkanlıklarının uzun vadeli etkilerini gündeme taşıdı. Kanserin tek bir hatayla değil, yıllar boyunca süren yanlış tercihlerle geliştiğini ifade eden Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Yasin Kutlu, işlenmiş gıdalar ve yanlış pişirme yöntemlerinin kanser riskini ciddi ölçüde artırdığını belirtti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2025 - 10:10 Güncelleme: 31.12.2025 - 10:14
        İşlenmiş gıda ve yanlış pişirme uyarısı!
        Gıda kaynaklı kanser risklerine dikkat çeken Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Yasin Kutlu, mutfaktaki gizli tehlikelere yönelik uyarılarda bulundu.

        "İŞLENMİŞ ETLER KESİN KANSEROJEN"

        Sucuk, salam ve sosis gibi işlenmiş et ürünlerinin Dünya Sağlık Örgütü tarafından kesin kanserojen olarak sınıflandırıldığını vurgulayan Doç. Dr. Yasin Kutlu, "Bu ürünler tıpkı sigara ve asbest gibi kanser riski taşıyor. İçerdikleri nitrit ve nitratlar, sindirim sisteminde nitrozaminlere dönüşerek özellikle kolon kanseri riskini artırıyor. Mangalda ya da közde pişirilen, yanık yüzeyleri olan etlerde heterosiklik aminler ve polisiklik aromatik hidrokarbonlar oluşur. Bu maddelerin DNA hasarına yol açtığı ve meme, pankreas, kolon kanseri riskini artırdığı bilimsel olarak gösterilmiştir. Yanık kısmı kesip atmak riski tamamen ortadan kaldırmaz" diye konuştu.

        "TEKRAR ISITILAN YAĞLAR SESSİZ TEHLİKE"

        Fast food tarzı işletmelerde sıkça kullanılan kızartma yağlarına da dikkat çeken Doç. Dr. Kutlu, "Aynı yağın tekrar tekrar ısıtılmasıyla akrilamid gibi toksik maddeler birikir. Hayvan deneylerinde karsinojen olduğu gösterilen bu maddelerin insanlarda da kanser riskini artırdığına dair güçlü bulgular mevcut. Turşular, salamuralar ve tütsülenmiş ürünler ise yüksek tuz içeriğine sahip. Aşırı tuz tüketimi mide kanserine zemin hazırlıyor. Nemli ortamlarda saklanan fındık, ceviz, bakliyat ve tahıllarda oluşabilen aflatoksin maddesi ise karaciğer kanseriyle doğrudan ilişkili" dedi.

        "TABAĞINIZA KOYDUĞUNUZ HER ŞEY GELECEĞİNİZİ ETKİLİYOR"

        Kanserin önlenebilir bir hastalık olduğunun altını çizen Doç. Dr. Kutlu, şu uyarıyla sözlerini tamamladı: "Kanser vakalarının yaklaşık yüzde 40’ı önlenebilir faktörlerle ilişkilidir. Beslenme bunların başında gelir. Bugün tabağınıza koyduğunuz her şey, gelecekteki sağlığınız için bir yatırımdır. Bir kereden bir şey olmaz demeyin; kanser küçük ama sürekli yanlışlarla başlar."

        Gerçek Fikri Ne? - 28 Aralık 2025 (Netanyahu'yu Osmanlı Korkusu Mu Sardı?)

        İsrail Afrika'da nasıl bir oyun peşinde? İsrail Somaliland'ı niye tanıdı? İsrail Afrika'ya da mı çökecek? İsrail neden şimdi Somaliland'i tanıdı? İsrail Afrika'da nasıl bir oyun peşinde? İsrail Somaliland'ı niye tanıdı? Trump: Somaliland'ı bilen var mı? İsrail'in Afrika'da planı ne? Gerçek Fikri Ne'de Eren Eğilmez sordu; Akademisyen Dr. Hazar Vural, AA Dış Politika Analisti Özcan Tikit, Gazeteci Nedret Ersanel ve Akademisyen Prof. Dr. Mehmet Özkan yanıtladı.  

