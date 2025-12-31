İşlenmiş gıda uyarısı! Bu pişirme yöntemleri de kanser riskini artırıyor

Gıda kaynaklı kanser risklerine dikkat çeken Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Yasin Kutlu, mutfaktaki gizli tehlikelere yönelik uyarılarda bulundu.

"İŞLENMİŞ ETLER KESİN KANSEROJEN"

Sucuk, salam ve sosis gibi işlenmiş et ürünlerinin Dünya Sağlık Örgütü tarafından kesin kanserojen olarak sınıflandırıldığını vurgulayan Doç. Dr. Yasin Kutlu, "Bu ürünler tıpkı sigara ve asbest gibi kanser riski taşıyor. İçerdikleri nitrit ve nitratlar, sindirim sisteminde nitrozaminlere dönüşerek özellikle kolon kanseri riskini artırıyor. Mangalda ya da közde pişirilen, yanık yüzeyleri olan etlerde heterosiklik aminler ve polisiklik aromatik hidrokarbonlar oluşur. Bu maddelerin DNA hasarına yol açtığı ve meme, pankreas, kolon kanseri riskini artırdığı bilimsel olarak gösterilmiştir. Yanık kısmı kesip atmak riski tamamen ortadan kaldırmaz" diye konuştu.

"TEKRAR ISITILAN YAĞLAR SESSİZ TEHLİKE"

Fast food tarzı işletmelerde sıkça kullanılan kızartma yağlarına da dikkat çeken Doç. Dr. Kutlu, "Aynı yağın tekrar tekrar ısıtılmasıyla akrilamid gibi toksik maddeler birikir. Hayvan deneylerinde karsinojen olduğu gösterilen bu maddelerin insanlarda da kanser riskini artırdığına dair güçlü bulgular mevcut. Turşular, salamuralar ve tütsülenmiş ürünler ise yüksek tuz içeriğine sahip. Aşırı tuz tüketimi mide kanserine zemin hazırlıyor. Nemli ortamlarda saklanan fındık, ceviz, bakliyat ve tahıllarda oluşabilen aflatoksin maddesi ise karaciğer kanseriyle doğrudan ilişkili" dedi.