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En sağlıksız besinler açıklandı!

09.08.2018 - 12:03 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Eatthis.com insan sağlığına zarar veren 30 ürünü açıkladı. Açıkladığı 30 besinin yanı sıra, ürünlerin içindeki zararlı maddeleri de belirtti!

  • 1 Yeryüzünün en sağlıksız 30 besini!
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    Amerika'da sağlıklı yaşam alanında tüyolar veren eatthis.com insan sağlığına zarar verebilecek 30 ürünü açıkladı.

  • 2 Yeryüzünün en sağlıksız 30 besini!
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    Açıkladığı 30 besinin yanı sıra, ürünlerin içindeki zararlı maddeleri de belirtti.

  • 3 Yeryüzünün en sağlıksız 30 besini!
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    İşlenmiş et

    Zararlı içerik: Nitrat, aşırı tuz

  • 4 Yeryüzünün en sağlıksız 30 besini!
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    Tatlandırıcı

    Zararlı içerik: Sukraloz

  • 5 Yeryüzünün en sağlıksız 30 besini!
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    Aşırı yağda kızartılmış yiyecekler

    Zararlı içerik: Hidrojenize yağ

  • 6 Yeryüzünün en sağlıksız 30 besini!
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    Mikrodalga patlamış mısırı

    Zararlı içerik: Trans yağlar

  • 7 Yeryüzünün en sağlıksız 30 besini!
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    Cips

    Zararlı içerik: Monosodyum glutamat

  • 8 Yeryüzünün en sağlıksız 30 besini!
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    Şekerlemeler

    Zararlı içerik: Yapay boya, fazla şeker, doymuş yağ

  • 9 Yeryüzünün en sağlıksız 30 besini!
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    Beyaz şeker

  • 10 Yeryüzünün en sağlıksız 30 besini!
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    Sosisli sandviç

    Zararlı içerik: Yüksek tuz, Orange B (gıda boyası)

  • 11 Yeryüzünün en sağlıksız 30 besini!
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    Tavuk nugget

    Zararlı içerik: Digliserid, Red #40 (gıda boyası), karajenan

  • 12 Yeryüzünün en sağlıksız 30 besini!
    12 | 36

    Kahve kreması

    Zararlı içerik: Titanyum dioksit, trans yağlar ve şeker

  • 13 Yeryüzünün en sağlıksız 30 besini!
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    Beyaz un

    Zararlı içerik: Klor dioksit

  • 14 Yeryüzünün en sağlıksız 30 besini!
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    Tofu

    Zararlı içerik: Magnezyum sülfat

  • 15 Yeryüzünün en sağlıksız 30 besini!
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    Dondurulmuş balık ve deniz ürünleri

    Zararlı içerik: Tert-bütilhidrokinon

  • 16 Yeryüzünün en sağlıksız 30 besini!
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    Margarin

    Zararlı içerik: Potasyum sorbat, trans yağ, soya yağı, gıda boyası

  • 17 Yeryüzünün en sağlıksız 30 besini!
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    Şekerli kahvaltılık gevrek

    Zararlı içerik: İşlenmiş karbonhidrat ve şeker.

  • 18 Yeryüzünün en sağlıksız 30 besini!
    18 | 36

    Hazır turşu

    Zararlı içerik: Yüksek tuz ve potasyum benzoat (koruyucu katkı madde)

  • 19 Yeryüzünün en sağlıksız 30 besini!
    19 | 36

    Hindi

    Zararlı içerik: Arsenik

  • 20 Yeryüzünün en sağlıksız 30 besini!
    20 | 36

    İşlenmiş somon

    Zararlı içerik: PCB (Poliklorlu bifenil)

  • 21 Yeryüzünün en sağlıksız 30 besini!
    21 | 36

    Muffin

    Zararlı içerik: Soya yağı, yüksek fruktozlu mısır şurubu ve trans yağlar

  • 22 Yeryüzünün en sağlıksız 30 besini!
    22 | 36

    Yapay çikolatayla kaplanmış gıdalar

    Zararlı içerik: Polisorbat 60

  • 23 Yeryüzünün en sağlıksız 30 besini!
    23 | 36

    Kurutulmuş meyve

    Zararlı içerik: Sülfit

  • 24 Yeryüzünün en sağlıksız 30 besini!
    24 | 36

    Pankek şurubu

    Zararlı içerik: Yüksek fruktozlu mısır şurubu

  • 25 Yeryüzünün en sağlıksız 30 besini!
    25 | 36

    Dondurma

    Zararlı içerik: Soya yağı, titanyum dioksit, yapay renklendirici

  • 26 Yeryüzünün en sağlıksız 30 besini!
    26 | 36

    Salata sosu

    Zararlı içerik: Sodyum karboksimetil selüloz

  • 27 Yeryüzünün en sağlıksız 30 besini!
    27 | 36

    Granola bar

    Zararlı içerik: Şeker, mısır şurubu, sorbitol (yapay tatlandırıcı), soya yağı ve BHT

  • 28 Yeryüzünün en sağlıksız 30 besini!
    28 | 36

    Konserve çorba

    Zararlı içerik: Monosodyum glutamat

  • 29 Yeryüzünün en sağlıksız 30 besini!
    29 | 36

    Bulyon küpleri

    Zararlı içerik: Monosodyum glutamat

  • 30 Yeryüzünün en sağlıksız 30 besini!
    30 | 36

    Dondurulmuş ara sıcak

    Zararlı içerik: Sodyum, trans yağlar

  • 31 Yeryüzünün en sağlıksız 30 besini!
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    Jöle

    Zararlı içerik: Şeker, gıda boyası ve pektin

  • 32 Yeryüzünün en sağlıksız 30 besini!
    32 | 36

    Paketlenmiş smoothie

    Zararlı içerik: Fruktoz, ksantan sakızı

  • 33 Yeryüzünün en sağlıksız 30 besini!
    33 | 36

    Sporcu içeceği

    Zararlı içerik: Yapay boya, ağaç reçinesi

  • 34 Yeryüzünün en sağlıksız 30 besini!
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  • 35 Yeryüzünün en sağlıksız 30 besini!
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  • 36 Yeryüzünün en sağlıksız 30 besini!
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YORUMLAR 2
  • Misafir 2 dakika önce
    Bu ne ya ne yiyeceğiz onu bari yazın da aç kalmayalım
  • Misafir 6 dakika önce
    valla 4 yıldır öğrenciyim yukarda sayılan şeler en ucuz şeyler. yesek dert yemesek dert
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