        İspanya, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında kendi üslerinin kullanılmasına izin vermiyor

        İspanya, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında kendi üslerinin kullanılmasına izin vermiyor

        İspanya Başbakanı Sanchez, İran'a saldırı başlatan ABD ve İsrail'in tek taraflı askeri harekatına karşı olduklarını bildirmesinin ardından İspanya'dan yeni bir açıklama daha geldi. İspanya Savunma Bakanı Robles, ülkenin güneyindeki askeri üslerinin, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına hiçbir şekilde yardım sağlamadığını açıkladı. İspanya Dışişleri Bakanı da "İspanya, üslerinin İran saldırılarında kullanılmasına izin vermeyecek" dedi

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 02.03.2026 - 18:15 Güncelleme:
        İspanya ABD'nin üslerini kullanmasına izin vermeyecek
        İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, ülkenin güneyindeki Rota ve Moron de la Frontera askeri üslerinin, ABD ordusunun İran'a yönelik saldırılarına hiçbir şekilde yardım sağlamadığını açıkladı.

        Bakan Robles, Granada kentinde düzenlenen bir etkinlikte gazetecilere açıklamalar yaptı.

        Robles, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında, Endülüs bölgesine bağlı Sevilya kentindeki Moron de la Frontera ve Cadiz kentindeki Rota üslerinden hiçbir şekilde faydalanmadığını söyledi.

        ABD'nin askeri birliklerinin de yer aldığı Endülüs'teki iki üssün kullanımları konusunda İspanya ve ABD arasındaki mevcut anlaşma gereği sadece uluslararası hukuk çerçevesinde faaliyet göstermeye izin verildiğini kaydeden Robles, tek taraflı hareket edilmesinin söz konusu olamayacağını vurguladı.

        Robles, ABD askeri uçaklarının Endülüs üslerinden ayrılmasıyla ilgili soruya, "Bu uçaklar, İran'daki saldırılarla ilgili herhangi bir bakım veya destek operasyonu gerçekleştirmemiştir ve gerçekleştirmeyecektir." cevabını verdi.

        DIŞİŞLERİ BAKANI DA BENZER BİR AÇIKLAMA YAPTI

        Diğer yandan El Confidencial gazetesinin haberinde, Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares'in "İspanya, üslerinin İran saldırılarında kullanılmasına izin vermeyecek." dediği aktarıldı.

        Haberde, "İran'a karşı yürütülen bombalama harekatına katılan hava birliğinin yakıt ikmali için hayati önem taşıyan 11 adet KC-135T ve KC-135R uçağının, 1 Mart Pazar gecesi İspanyol üslerinden ayrılarak Almanya, Birleşik Krallık ve diğer Avrupa ülkelerindeki üslere gittiği" belirtildi.

        SANCHEZ ABD VE İSRAİL'İN TEK TARAFLI ASKERİ HAREKATINA KARŞI OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

        İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İran'a saldırı başlatan ABD ve İsrail'in tek taraflı askeri harekatına karşı olduklarını bildirmişti.

        Sanchez, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "ABD ve İsrail'in tek taraflı askeri harekatını reddediyoruz. Bu harekat, gerilimi tırmandırıyor ve daha belirsiz ve düşmanca bir uluslararası düzene katkıda bulunuyor. İran rejiminin ve Devrim Muhafızlarının eylemlerini de reddediyoruz. Orta Doğu'da uzun süreli ve yıkıcı bir savaşa daha tahammül edemeyiz." ifadelerini kullanmıştı

        Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares de X'teki açıklamasında, "ABD ve İsrail'in İran'ı bombalamasının ardından yaşanan ciddi durumu yakından takip ediyorum. Uluslararası hukuka saygı gösterilmesini talep ediyoruz. Şiddet yalnızca kaos getirir. Barış ve istikrara giden yol, gerilimin azaltılması ve diyalogdur. Bölgedeki İspanyol büyükelçilikleri İspanyollar için tamamen faaliyettedir." değerlendirmesini yapmıştı.

