Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş’ta cemre sonunda düştü! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş’ta cemre sonunda düştü!

        Kocaelispor'u da mağlup eden Beşiktaş bu sezon ilk kez 3 maçlık galibiyet serisi yakalayıp Galatasaray derbisini beklemeye başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın, yeni transferlerle birlikte uzun zamandır hasretle beklenen oyunu siyah-beyazlılara oynatmaya başlarken kupa ve Avrupa için inanç arttı. Yalçın ve öğrencilerinin başarılı sonuçlarıyla rahat bir nefes alan başkan Serdar Adalı ise son maçı deplasman tribününde izleyip taraftarlarla bütünleşirken mart ayıyla birlikte Bankalar Birliği başta olmak üzere mali konularda müjdeler vermeye hazırlanıyor.

        Giriş: 02.03.2026 - 12:51 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş'ta cemre sonunda düştü!

        Bu sezon ilk yarıda inişli çıkışlı bir performans sergileyen Beşiktaş’ta 2026 ile birlikte yüzler gülmeye başladı.

        Ara transferde kadrosuna 7 futbolcuyu katan siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın yönetiminde beklenen performansı sergilemeye başladı.

        Başakşehir ve Göztepe’nin ardından deplasmanda Kocaelispor’u mağlup eden siyah-beyazlılar, bu sezon ilk kez 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

        Dördüncü sıraya çıkan Beşiktaş, Avrupa kupalarına katılım yolunda inancını artırırken oynanan futbol da camiaya keyif vermeye başladı.

        YENİLMEZLİK SERİSİ 4 AYA YAKLAŞTI

        Son olarak 2 Kasım’daki Fenerbahçe derbisinde mağlup olan Beşiktaş, o tarihten bu yana lig ve kupadaki 16 resmi maçta mağlup olmadı.

        REKLAM

        Bu süreçte ligde 8 galibiyet ve 5 beraberlik alan Beşiktaş, kupada ise 2 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

        HEM SAVUNMADA HEM HÜCUMDA YÜKSELİYOR

        Beşiktaş devre arası kampı ile birlikte fizik gücünü artırırken yeni transferlerin de hazır gelmesi ile bambaşka bir takım kimliğine büründü.

        Hem hücumda hem de savunmadaki pek çok rakamda lig ortalamalarında alt sıralardan ilk 3'e giriş yapan siyah-beyazlılar, son 2 maçında kalesini gole kapatmayı başardı.

        Kocaeli deplasmanında kalesini gole kapatan Beşiktaş, bu sezon gol yemeden kazandığı maç sayısını ise 7'ye yükseltti.

        Siyah-beyazlılar, iç ve dış sahada Kayserispor'un yanı sırası Konyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Göztepe ve Kocaelispor müsabakalarında rakip oyuncuları durdurmayı başardı.

        Beşiktaş, bu sezon ligde üst üste 20. maçında da rakip ağları havalandırdı.

        Sezon başında deplasmanda Göztepe'ye 3-0 kaybeden Beşiktaş, 19 Eylül 2025'ten bu yana çıktığı 20 karşılaşmada da topu rakip filelerle buluşturdu.

        REKLAM

        Süper Lig'de çıktığı toplam 24 maçın 22'sinde gol atan siyah-beyazlılar, toplamda 45 gol kaydetmeyi başardı.

        SERGEN YALÇIN'IN GÖZÜ ÖNCE KUPADA SONRA DERBİDE

        Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, kayıpsız dönülen Kocaelispor maçının ardından gözünü kupadaki Çaykur Rizespor ve ligdeki Galatasaray derbisine çevirdi.

        Kupada lider durumda bulunan Beşiktaş, son maçını da hatasız geçmeyi hedeflerken sonrasında ise Galatasaray'a odaklanacak.

        Cezası nedeniyle kulübede yer almayan Yalçın, kupadaki Fenerbahçe derbisinin ardından taraftarlara ligde de bir derbi zaferi hediye etmek istiyor.

        Yalçın, ekibi ile birlikte dev maç için hummalı bir çalışma içerisinde...

        BAŞKAN ADALI TARAFTARLA BÜTÜNLEŞTİ

        Beşiktaş'ta saha içinde Sergen Yalçın rüzgarı eserken başkan Serdal Adalı da alınan skorlardan oldukça memnun.

        Yalçın ve öğrencilerinin üst üste aldığı kritik galibiyetlerle rahat bir nefes alan Adalı, Kocaelispor maçına deplasman taraftarlarını götüren otobüsle gitmiş, maçı da onlarla birlikte izlemişti.

        REKLAM

        Adalı maçtan sonra da taraftarlarla iftar yaparken protestolu günlerin ardından camia yeniden birleşti.

        MÜJDELERE HAZIRLANIYOR

        Başkan Serdal Adalı, mart ayında Bankalar Birliği başta olmak üzere mali konularda önemli müjdeler vermek için de geri sayımda. Siyah-beyazlılar, sponsorluk görüşmelerinde de önemli mesafeler kat ettı.

        3 Mart'ta 123. yılını kutlayacak olan siyah-beyazlılar, 19 Mart Dünya Beşiktaşlılar Günü'ne kadar olan süreçte bir dizi etkinlik de düzenleyecek.

        Beşiktaş'ın 123. yıla özel logosu da tanıtıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gaziosmanpaşa'da aynı mağazadan 1 ayda ikinci hırsızlık kamerada

        GAZİOSMANPAŞA'da 3 çocuk aynı mağazadan 1 ay içerisinde 2 kez hırsızlık yaptı. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        Trump İran'dan ne istiyor?
        Trump İran'dan ne istiyor?
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        Demokratlardan ABD Başkanı Trump'a tepki
        Demokratlardan ABD Başkanı Trump'a tepki
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        Borsa İstanbul'da savaş düşüşü
        Borsa İstanbul'da savaş düşüşü
        "Yüksek gelirli ülkeler grubuna dahil olduğumuzu öngörüyoruz"
        "Yüksek gelirli ülkeler grubuna dahil olduğumuzu öngörüyoruz"
        Kadın sürücü camdan yumruk attı! Tekme tokat saldırdı!
        Kadın sürücü camdan yumruk attı! Tekme tokat saldırdı!
        Galatasaray adım adım şampiyonluğa!
        Galatasaray adım adım şampiyonluğa!
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        Aşıklar yurda döndü
        Aşıklar yurda döndü
        Penaltı verilmeli miydi?
        Penaltı verilmeli miydi?
        "Duyduğumda şaşırdım"
        "Duyduğumda şaşırdım"
        Sürücüler dikkat! Dudak uçuklatan trafik cezası!
        Sürücüler dikkat! Dudak uçuklatan trafik cezası!
        Chery yatırımında görüşmeler sürüyor
        Chery yatırımında görüşmeler sürüyor
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları