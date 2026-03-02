Galatasaray adım adım şampiyonluğa!

Galatasaray camiasının sıkça dile getirdiği “Mayıslar bizimdir” sözü istatistiklerle de destekleniyor. Süper Lig’de sezonun bitimine 10 hafta kala zirvede bulunan sarı-kırmızılıların geçmiş performansına bakıldığında tablo oldukça dikkat çekici.

Cimbom, 1987-1988 sezonundan bu yana tam 13 kez son 10 haftaya lider girdi ve bu süreçlerin hiçbirinde şampiyonluğu rakiplerine bırakmadı. Yani sarı-kırmızılılar bu senaryoyu yaşadığı her sezonda ipi göğüslemeyi başardı.

Bu sezon da puan tablosunun en üst basamağında yer alan Galatasaray, kalan haftalarda mevcut istikrarını koruması halinde üst üste dördüncü kez şampiyonluğa ulaşacak ve Süper Lig’deki toplam şampiyonluk sayısını 26’ya çıkaracak.

Böyle bir başarı aynı zamanda teknik direktör Okan Buruk için de ayrı bir anlam taşıyacak. Buruk, takımını bir kez daha zirveye taşıması halinde, 1996-2000 yılları arasında Galatasaray ile üst üste dört şampiyonluk yaşayan hocası Fatih Terim’in yakaladığı başarıyı tekrarlamış olacak.