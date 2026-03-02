Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray adım adım şampiyonluğa! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray adım adım şampiyonluğa!

        Alanyaspor engelini de kayıpsız geçerek liderliğini sürdüren Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde şampiyonluğa doğru emin adımlarla ilerliyor. Sarı-kırmızılı ekip Konyaspor mağlubiyetinin ardından yara sararken toplamda ise 26. şampiyonluğuna yaklaşmış durumda.

        Giriş: 02.03.2026 - 10:52 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Galatasaray adım adım şampiyonluğa!

        Galatasaray camiasının sıkça dile getirdiği “Mayıslar bizimdir” sözü istatistiklerle de destekleniyor. Süper Lig’de sezonun bitimine 10 hafta kala zirvede bulunan sarı-kırmızılıların geçmiş performansına bakıldığında tablo oldukça dikkat çekici.

        Cimbom, 1987-1988 sezonundan bu yana tam 13 kez son 10 haftaya lider girdi ve bu süreçlerin hiçbirinde şampiyonluğu rakiplerine bırakmadı. Yani sarı-kırmızılılar bu senaryoyu yaşadığı her sezonda ipi göğüslemeyi başardı.

        Bu sezon da puan tablosunun en üst basamağında yer alan Galatasaray, kalan haftalarda mevcut istikrarını koruması halinde üst üste dördüncü kez şampiyonluğa ulaşacak ve Süper Lig’deki toplam şampiyonluk sayısını 26’ya çıkaracak.

        Böyle bir başarı aynı zamanda teknik direktör Okan Buruk için de ayrı bir anlam taşıyacak. Buruk, takımını bir kez daha zirveye taşıması halinde, 1996-2000 yılları arasında Galatasaray ile üst üste dört şampiyonluk yaşayan hocası Fatih Terim’in yakaladığı başarıyı tekrarlamış olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Erzurum kara gömüldü; 2004'ten sonraki en yoğun yağış

        Erzurum kara gömüldü; 2004'ten sonraki en yoğun yağış

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        ABD-İsrail saldırısından kurtulan tek isim oldu!
        İran'ı kim yönetecek?
        İran'ı kim yönetecek?
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        Borsa İstanbul'da savaş düşüşü
        Borsa İstanbul'da savaş düşüşü
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        3 gümrük kapısında günübirlik yolcu geçişleri karşılıklı olarak durduruldu
        3 gümrük kapısında günübirlik yolcu geçişleri karşılıklı olarak durduruldu
        Türkiye ekonomisi 2025'te yüzde 3,6 büyüdü
        Türkiye ekonomisi 2025'te yüzde 3,6 büyüdü
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        Aşıklar yurda döndü
        Aşıklar yurda döndü
        Penaltı verilmeli miydi?
        Penaltı verilmeli miydi?
        "Dengesiz bir adam"
        "Dengesiz bir adam"
        Sürücüler dikkat! Dudak uçuklatan trafik cezası!
        Sürücüler dikkat! Dudak uçuklatan trafik cezası!
        Chery yatırımında görüşmeler sürüyor
        Chery yatırımında görüşmeler sürüyor
        Domates yedikten sonra bu belirtilere dikkat!
        Domates yedikten sonra bu belirtilere dikkat!
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları
        İşçiler için beyanname süresi başladı
        İşçiler için beyanname süresi başladı