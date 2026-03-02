Canlı
        Türkiye ekonomisi 2025'te yüzde 3,6 büyüdü - İş-Yaşam Haberleri

        Türkiye ekonomisi 2025'te yüzde 3,6 büyüdü

        Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yılın 4. çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını açıkladı. Türkiye ekonomisi 2025'te yüzde 3,6 büyüdü. Türkiye ekonomisi 2024 yılında yüzde 3,3 büyümüştü

        Giriş: 02.03.2026 - 10:12
        Türkiye ekonomisi 2025'te yüzde 3,6 büyüdü

        Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yılın 4. çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını açıkladı.

        Üretim yöntemine göre dört çeyrek toplamıyla elde edilen yıllık GSYH, zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100), 2025 yılında bir önceki yıla göre %3,6 arttı.

        Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2025 yılında bir önceki yıla göre %41,3 artarak 63 trilyon 20 milyar 906 milyon TL oldu.

        Kişi başına GSYH 2025'te 712 bin 200 TL oldu

        Kişi başına GSYH 2025 yılında cari fiyatlarla 712 bin 200 TL, ABD doları cinsinden 18 bin 040 olarak hesaplandı.

        İnşaat sektörü 2025 yılında %10,8 arttı

        GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2025 yılında bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; inşaat sektörü toplam katma değeri %10,8, bilgi ve iletişim faaliyetleri %8,0, ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar %6,9, ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri %4,6, diğer hizmet faaliyetleri %4,3, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %4,0, finans ve sigorta faaliyetleri %3,8, sanayi %2,9, gayrimenkul faaliyetleri %2,7, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %1,0 arttı. Tarım sektörü ise %8,8 azaldı.

