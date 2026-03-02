Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı | Kahramanmaraş haberleri | Son dakika haberleri

        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!

        Kahramanmaraş'ta, Mikdat Gökçe ile Ergün Tilki'yi öldürdüğü iddiasıyla müebbet ve 25 yıl hapis istemiyle yargılanan ve 631 gündür firari olan Ahmet Duran Balsuyu, İstanbul'da yakalandı. Kahramanmaraş'a getirilen Balsuyu, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 07:39 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kahramanmaraş'ta olay, 8 Haziran 2024’te Türkoğlu ilçesinde meydana geldi. Ahmet Duran Balsuyu ile Mikdat Gökçe arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

        Ahmet Duran Balsuyu, İstanbul'da yakalandı.
        Ahmet Duran Balsuyu, İstanbul'da yakalandı.

        KURŞUNLAR 2 İŞÇİYE İSABET ETTİ

        DHA'daki habere göre kavgada silahını çeken Balsuyu ateş etti. Ahmet Duran Balsuyu’nun silahından çıkan mermiler, kavgaya ayırmaya çalışan işçisi Ergün Tilki ile Mikdat Gökçe’ye isabet etti. Ergün Tilki olay yerinde, Mikdat Gökçe ise kaldırıldığı hastane yaşamını yitirdi.

        MÜEBBET VE 25 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

        Olayın ardından kaçan Ahmet Duran Balsuyu hakkında Mikdat Gökçe’yi ‘Kasten öldürme’ suçundan müebbet, Ergün Tilki’yi ise ‘Olası kastla öldürme’ suçundan 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

        631 GÜN SONRA YAKALANDI

        Kahramanmaraş 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava devam ederken, hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan Ahmet Duran Balsuyu, 631 gün sonra İstanbul’da saklandığı adrese polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Uçakla Kahramanmaraş’a getirilen Ahmet Duran Balsuyu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ataşehir'deki sopalı 'yol verme' kavgasına 1 milyon 164 bin TL rekor ceza

        (İHA) - Ataşehir'de iki sürücü arasında çıkan yol verme tartışmasının sopalı kavgaya dönüşmesinin ardından yakalanan 3 şahsa toplamda 1 milyon 164 bin 462 TL idari para cezası uygulanırken, araçlar 60 gün süreyle trafikten men edildi.Olay, önceki gün Ataşehir İnönü Mahallesi 19 Mayıs Caddesi üzerind...
        #KAHRAMANMARAŞ
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        Trump: İran'a saldırılar 4 hafta sürebilir
        Trump: İran'a saldırılar 4 hafta sürebilir
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        E3 ülkelerinden ortak bildiri
        E3 ülkelerinden ortak bildiri
        Merkez Bankası'ndan kur dalgalanmalarına karşı önlemler
        Merkez Bankası'ndan kur dalgalanmalarına karşı önlemler
        Borsada açığa satış kaldırıldı
        Borsada açığa satış kaldırıldı
        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: “Geçici Liderlik Konseyi" görevine başladı
        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: “Geçici Liderlik Konseyi" görevine başladı
        Chery yatırımında görüşmeler sürüyor
        Chery yatırımında görüşmeler sürüyor
        İşçiler için beyanname süresi başladı
        İşçiler için beyanname süresi başladı
        Ramazan’da uyku düzeni nasıl olmalı?
        Ramazan’da uyku düzeni nasıl olmalı?
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi
        Barça'nın eski yıldızı savaş başladı, Türkiye'ye kaçtı!
        Barça'nın eski yıldızı savaş başladı, Türkiye'ye kaçtı!
        Hamaney nasıl öldürüldü?
        Hamaney nasıl öldürüldü?
        Körfez ülkelerinde can ve mal kayıpları yaşandı
        Körfez ülkelerinde can ve mal kayıpları yaşandı
        Öldürülen üst düzey isimler
        Öldürülen üst düzey isimler
        İran: Her türlü ciddi çabaya açığız
        İran: Her türlü ciddi çabaya açığız