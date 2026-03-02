İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
Kahramanmaraş'ta, Mikdat Gökçe ile Ergün Tilki'yi öldürdüğü iddiasıyla müebbet ve 25 yıl hapis istemiyle yargılanan ve 631 gündür firari olan Ahmet Duran Balsuyu, İstanbul'da yakalandı. Kahramanmaraş'a getirilen Balsuyu, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu
Kahramanmaraş'ta olay, 8 Haziran 2024’te Türkoğlu ilçesinde meydana geldi. Ahmet Duran Balsuyu ile Mikdat Gökçe arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.Ahmet Duran Balsuyu, İstanbul'da yakalandı.
KURŞUNLAR 2 İŞÇİYE İSABET ETTİ
DHA'daki habere göre kavgada silahını çeken Balsuyu ateş etti. Ahmet Duran Balsuyu’nun silahından çıkan mermiler, kavgaya ayırmaya çalışan işçisi Ergün Tilki ile Mikdat Gökçe’ye isabet etti. Ergün Tilki olay yerinde, Mikdat Gökçe ise kaldırıldığı hastane yaşamını yitirdi.
MÜEBBET VE 25 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ
Olayın ardından kaçan Ahmet Duran Balsuyu hakkında Mikdat Gökçe’yi ‘Kasten öldürme’ suçundan müebbet, Ergün Tilki’yi ise ‘Olası kastla öldürme’ suçundan 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
631 GÜN SONRA YAKALANDI
Kahramanmaraş 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dava devam ederken, hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan Ahmet Duran Balsuyu, 631 gün sonra İstanbul’da saklandığı adrese polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Uçakla Kahramanmaraş’a getirilen Ahmet Duran Balsuyu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.