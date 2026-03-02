Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.717,81 %-1,16
        DOLAR 43,9832 %0,09
        EURO 51,7218 %-0,43
        GRAM ALTIN 7.440,96 %0,07
        FAİZ 36,53 %0,77
        GÜMÜŞ GRAM 132,67 %0,07
        BITCOIN 66.142,00 %0,71
        GBP/TRY 59,0429 %-0,41
        EUR/USD 1,1759 %-0,45
        BRENT 72,87 %2,87
        ÇEYREK ALTIN 12.165,97 %0,07
        Haberler Ekonomi Döviz Merkez Bankası'ndan kur dalgalanmalarına karşı önlemler - Döviz Haberleri

        Merkez Bankası'ndan kur dalgalanmalarına karşı önlemler

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz kurlarında gözlenebilecek oynaklıkların engellenmesi amacıyla Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacağını açıkladı. Ayrıca, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verileceğini duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 00:59 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Merkez Bankası'ndan kur dalgalanmalarına karşı önlemler
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        TCMB tarafından yapılan açıklamada, “Döviz piyasasının sağlıklı çalışması, döviz kurlarında gözlenebilecek oynaklıkların engellenmesi ve döviz likiditesinin dengelenmesi amacıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlanacaktır" ifadelerine yer verildi. Merkez Bankası ayrıca, finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesinin kararlaştırıldığını duyurdu.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        17 yaşındaki gencin bıçaklandığı anlar güvenlik kamerasında

        Afyonkarahisar'da meydana gelen ve görenleri dehşete düşüren olayda 17 yaşındaki bir şahıs oyun oynamak için gittiği internet kafade aynı yaştaki genci defalarca bıçakladı. Yaşanan bıçaklama olayı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.(İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: “Geçici Liderlik Konseyi" görevine başladı
        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: “Geçici Liderlik Konseyi" görevine başladı
        Borsada açığa satış kaldırıldı
        Borsada açığa satış kaldırıldı
        ABD-İran hattında son gelişmeler ne?
        ABD-İran hattında son gelişmeler ne?
        E3 ülkelerinden ortak bildiri
        E3 ülkelerinden ortak bildiri
        İran: Her türlü ciddi çabaya açığız
        İran: Her türlü ciddi çabaya açığız
        İran'a yönelik saldırıda B-2'ler kullanıldı
        İran'a yönelik saldırıda B-2'ler kullanıldı
        Donald Trump: İranlılar görüşmek istiyor
        Donald Trump: İranlılar görüşmek istiyor
        Barça'nın eski yıldızı savaş başladı, Türkiye'ye kaçtı!
        Barça'nın eski yıldızı savaş başladı, Türkiye'ye kaçtı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Fenerbahçe, Antalya'da yara aldı!
        Fenerbahçe, Antalya'da yara aldı!
        İçişleri Bakanlığı'ndan Sınır Güvenliği Toplantısı
        İçişleri Bakanlığı'ndan Sınır Güvenliği Toplantısı
        Körfez ülkelerinde can ve mal kayıpları yaşandı
        Körfez ülkelerinde can ve mal kayıpları yaşandı
        Bakan Fidan İranlı mevkidaşıyla görüştü
        Bakan Fidan İranlı mevkidaşıyla görüştü
        Hamaney’den sonra kim ve nasıl?
        Hamaney’den sonra kim ve nasıl?
        Öldürülen üst düzey isimler
        Öldürülen üst düzey isimler
        Hamaney nasıl öldürüldü?
        Hamaney nasıl öldürüldü?
        Pezeşkiyan: İran düşmanlarının üslerini güçlü şekilde hedef alıyor
        Pezeşkiyan: İran düşmanlarının üslerini güçlü şekilde hedef alıyor
        Netanyahu Farsça İranlılara seslendi
        Netanyahu Farsça İranlılara seslendi
        İran'a saldırılar küresel enerji akışını nasıl etkileyecek?
        İran'a saldırılar küresel enerji akışını nasıl etkileyecek?
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi