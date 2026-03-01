Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Körfez ülkelerinde can ve mal kayıpları yaşandı | Dış Haberler

        Körfez ülkelerinde can ve mal kayıpları yaşandı

        İran'ın bölge ülkelerindeki ABD üslerine yönelik saldırıları sonucu Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Umman'da can ve mal kayıpları yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2026 - 18:49 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Körfez ülkelerinde can ve mal kayıpları yaşandı

        İranlı yetkililer saldırıların İsrail'e ve ABD üslerine yönelik olduğunu, bölge ülkelerini hedef alma niyetinde olmadıklarını açıklasa da bölge ülkelerinde birçok havaalanı, liman ve stratejik bina isabet adlı.

        İsrail ise İran'a bugünkü saldırılarında ülkenin batı ve orta kesimlerini hedef aldığını ve 30 askeri noktanın vurulduğunu açıkladı.

        AA muhabiri İran'ın bölge ülkelerindeki ABD üslerine yönelik saldırılarında bugün meydana gelen can ve mal kayıplarını derledi.

        Bahreyn Uluslararası Havalimanına İHA saldırısı

        İran'nın insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda, Bahreyn Uluslararası Havalimanı isabet aldı. Bahreyn İçişleri Bakanlığı saldırıda maddi hasar meydana geldiğini ancak can kaybı yaşanmadığını bildirdi.

        REKLAM

        Bahreyn'in başkenti Manama’da da bir kamikaze İHA'sı El-Me’arid Caddesi üzerindeki binaya isabet etti.

        İHA'nın binaya çarpmasının ardından olay yerinden dumanların yükseldiği görüntüler paylaşılırken olayda can kaybı ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı.

        Bahreyn 28 Şubat'ta Manama'daki ABD'ye ait 5. Filo'nun hizmet merkezinin füze saldırısına uğradığını duyurmuştu.

        Katar'da sanayi bölgesinde yangın

        İran'ın bugünkü saldırıları sonucunda Katar'ın başkenti Doha'daki sanayi bölgesine düşen füze parçaları küçük çaplı bir yangına neden oldu.

        Katar yangın sonucu herhangi bir can kaybı yaşanmadığını açıklarken, İran'ın bugüne kadarki saldırılarında yaralı sayısının 16'ya yükseldiğini duyurdu.

        BAE'de İsrail Büyükelçiliğine İHA parçaları isabet etti

        BAE'nin başkenti Abu Dabi'de İsrail ve birçok yabancı misyonun ofislerinin bulunduğu binaya isabet eden İHA parçaları nedeniyle bir kadın ve çocuk yaralandı.

        REKLAM

        BAE ayrıca, İran'dan gönderilen İHA'ların, Abu Dabi'deki Fransız askeri üssü "es-Selam Deniz Üssü"ndeki bir depoya isabet ettiğini açıkladı.

        Ülkedeki savunma sisteminin bugüne kadar 165 balistik füze ile 541 İHA'yı engellediği ve şimdiye kadar İran saldırılarında 3 kişinin hayatını kaybettiği 58 kişinin yaralandığı kaydedildi.

        Umman'ın Dukm Ticaret Limanı’na İHA'lı saldırı

        İran'ın bugün gerçekleştirdiği misilleme saldırılarında Umman'ın Dukm Ticaret Limanı’nı da isabet aldı.

        İki İHA ile düzenlenen saldırı sonucu Liman'daki bir yabancı işçinin yalandığı aktarıldı.

        Kuveyt'te bir kişi öldü

        Kuveyt, İran'dan yapılan saldırılar nedeniyle bugün bir kişinin öldüğünü duyurdu.

        Kuveyt makamları ayrıca bugüne kadarki İran saldırılarında 32 kişinin yaralandığını açıkladı.

        İran'ın İsrail'e bugünkü saldırısında 10 kişi öldü

        İran'ın bugün İsrail'le düzenlediği saldırıda, Beyt Şemeş kentindeki bir binaya füze isabet etmesi sonucu 9 İsrailli öldü.

        REKLAM

        İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, 9 İsraillinin öldüğü olayda çok sayıda kişinin de yaralandığını açıkladı.

        İran'ın Tel Aviv'e düzenlediği füze saldırısında ise bir kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bağdat'ta ABD karşıtı gösteri

        Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir grup gösterici, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesini protesto etmek amacıyla ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu Yeşil Bölgenin önünde toplandı.(AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İran hattında son gelişmeler ne?
        ABD-İran hattında son gelişmeler ne?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selman ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selman ile görüştü
        Bakan Fidan İranlı mevkidaşıyla görüştü
        Bakan Fidan İranlı mevkidaşıyla görüştü
        Hamaney’den sonra kim ve nasıl?
        Hamaney’den sonra kim ve nasıl?
        Öldürülen üst düzey isimler
        Öldürülen üst düzey isimler
        Washington Post yazdı: Trump'ın kararında Selman da etkili oldu
        Washington Post yazdı: Trump'ın kararında Selman da etkili oldu
        Hamaney nasıl öldürüldü?
        Hamaney nasıl öldürüldü?
        Pezeşkiyan: İran düşmanlarının üslerini güçlü şekilde hedef alıyor
        Pezeşkiyan: İran düşmanlarının üslerini güçlü şekilde hedef alıyor
        Netanyahu Farsça İranlılara seslendi
        Netanyahu Farsça İranlılara seslendi
        Hamaney'in ölümünü gözyaşlarıyla duyurdu
        Hamaney'in ölümünü gözyaşlarıyla duyurdu
        İran'a saldırılar küresel enerji akışını nasıl etkileyecek?
        İran'a saldırılar küresel enerji akışını nasıl etkileyecek?
        Netanyahu'nun 30 yıllık 'nükleer' söylemi
        Netanyahu'nun 30 yıllık 'nükleer' söylemi
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Sarunas Jasikevicius, Dubai'de mahsur kaldı!
        Sarunas Jasikevicius, Dubai'de mahsur kaldı!
        Kripto paralarda 'savaş kısa sürecek' umudu
        Kripto paralarda 'savaş kısa sürecek' umudu
        İşte Tedesco'nun Antalyaspor 11'i!
        İşte Tedesco'nun Antalyaspor 11'i!
        Ünlülerden İran saldırısına tepki
        Ünlülerden İran saldırısına tepki
        1 damla kan izi her şeyi ortaya çıkardı!
        1 damla kan izi her şeyi ortaya çıkardı!