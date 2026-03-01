İranlı TV sunucusu, Hamaney'in ölümünü gözyaşlarıyla duyurdu
İran'ın dini lideri Hamaney'in, ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırılarda öldürüldüğü açıklandı. İranlı TV sunucusu canlı yayında Hamaney'in ölümünü gözyaşları içinde duyurdu
Giriş: 01.03.2026 - 12:12 Güncelleme:
Duyurusunu canlı yayında yapan sunucu, "Ömür boyu süren aralıksız ve yorulmak bilmeyen mücadeleden sonra Nastuh Dağı’nın yüce ve ilahi ruhu, milletin merhametli babası, Müslümanların önderi ve imamı, Sayın Büyük Ayetullah Seyyid Ali Hüseyni Hamaney, makamının şanı uğruna altı kadeh şehadet içti ve cennet krallığına katıldı." ifadelerini kullandı.
