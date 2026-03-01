Yazarlardan Lucas Torreira'ya büyük övgü!

"GALATASARAY'A DURMAK YOK"

Osman Şenher: Konuk ekibin attığı gole bakıyorum... Dün geceki maçın iyilerinden Singo o topa nasıl vurdurdu? Cim Bom’un zaten en büyük handikapı bu. O kadar kolay gol yiyor ki, orta saha çizgi oluyor. Rakip elini kolunu sallayarak 2. bölgeye geçiyor. Daha sonra da gol pozisyonuna giriyor. Okan Buruk buna bir türlü çare bulamadı.

Osimhen ayrı bir kişiliğe sahip futbolcu. Gol kaçırdıkça hırslanıyor, performansı artıyor ve sonunda yaptığı baskıyla kendi kazandığı topla fileleri havalandırıyor. Kendisine ne kadar saygı duyulsa azdır. Bırakın Türkiye’yi, Avrupa’da bile böyle topçu yok.

Sacha Boey kiralandığı zaman; Bayern’de oynayamayan Galatasaray’da nasıl oynarmış diye ortalık ayağa kalktı. Bunu diyenler dün gece nasıl oynadığını görmüşlerdir. (MİLLİYET)