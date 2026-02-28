Türk Hava Yolları, İran ve birçok ülkeye uçuşunu iptal etti

Türk Hava Yolları, bazı ülkelerin hava sahalarını kapatmasının ardından Orta Doğu'daki birçok destinasyona uçuşlarını iptal ettiğini açıkladı.

* Lübnan, Suriye, Irak, İran ve Ürdün'e olan uçuşlar 2 Mart'a kadar iptal edildi.

* Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'a olan bugünkü uçuşlar iptal edildi.

Diğer havayollarından gelen iptal uçuşlar

Norwegian Air, İran'a yönelik saldırıların ardından Dubai'ye ve Dubai'den tüm uçuşlarını askıya aldı.

Virgin Atlantic, Irak hava sahasını kaçınmak için uçuş rotalarını değiştirdi, Londra-Dubai seferlerini iptal etti.

KLM, İran'ın saldırısının ardından Amsterdam-Tel Aviv uçuşlarını askıya aldı.

Lufthansa, Tel Aviv, Beyrut ve Umman'a gidiş-dönüş uçuşlarını askıya aldı.

İspanya'nın Iberia Express havayolu şirketi, ABD ve İsrail'in İran'a saldırı başlatmasının ardından Tel Aviv'e olan uçuşunu iptal etti.

Wizz Air, 7 Mart'a kadar İsrail, Dubai, Abu Dabi ve Amman'a uçuşlarını durdurdu.