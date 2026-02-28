Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Türk Hava Yolları, İran ve birçok ülkeye uçuşunu iptal etti | Dış Haberler

        Türk Hava Yolları, İran ve birçok ülkeye uçuşunu iptal etti

        ABD ve İsrail'in İran'a saldırması, İran'ın da İsrail'e ve ABD'nin Orta Doğu'daki birçok üssüne başlattıkları saldırıların ardından Türk Hava Yolları başta İran olmak üzere birçok ülkeye uçuşunu iptal etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2026 - 13:07 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        THY, İran ve birçok ülkeye uçuşunu iptal etti
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Türk Hava Yolları, bazı ülkelerin hava sahalarını kapatmasının ardından Orta Doğu'daki birçok destinasyona uçuşlarını iptal ettiğini açıkladı.

        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı Haberi Görüntüle

        * Lübnan, Suriye, Irak, İran ve Ürdün'e olan uçuşlar 2 Mart'a kadar iptal edildi.

        * Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'a olan bugünkü uçuşlar iptal edildi.

        Diğer havayollarından gelen iptal uçuşlar

        Norwegian Air, İran'a yönelik saldırıların ardından Dubai'ye ve Dubai'den tüm uçuşlarını askıya aldı.

        Virgin Atlantic, Irak hava sahasını kaçınmak için uçuş rotalarını değiştirdi, Londra-Dubai seferlerini iptal etti.

        KLM, İran'ın saldırısının ardından Amsterdam-Tel Aviv uçuşlarını askıya aldı.

        Lufthansa, Tel Aviv, Beyrut ve Umman'a gidiş-dönüş uçuşlarını askıya aldı.

        İspanya'nın Iberia Express havayolu şirketi, ABD ve İsrail'in İran'a saldırı başlatmasının ardından Tel Aviv'e olan uçuşunu iptal etti.

        Wizz Air, 7 Mart'a kadar İsrail, Dubai, Abu Dabi ve Amman'a uçuşlarını durdurdu.

        Agean Havayolları, Tel Aviv ve Beyrut'a gidiş-dönüş uçuşlarını askıya aldı.

        Flightradar24'e göre, Cumartesi sabahı bir dizi Qatar Airways uçağı kalkış yaptı, Kuveyt veya Suudi Arabistan üzerinde daireler çizdikten sonra Katar hava sahasına geri döndü ve Doha açıklarında daireler çizmeye devam etti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Erzurum kara gömüldü; 2004'ten sonraki en yoğun yağış

        Erzurum kara gömüldü; 2004'ten sonraki en yoğun yağış

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Altında 53 yılın en uzun yükseliş serisi
        Altında 53 yılın en uzun yükseliş serisi
        Piyasalarda savaş alarmı
        Piyasalarda savaş alarmı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi 'irtikap'tan gözaltına alındı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi 'irtikap'tan gözaltına alındı
        İşte Galatasaray'ın Alanyaspor 11'i!
        İşte Galatasaray'ın Alanyaspor 11'i!
        Eynif Ovası'nın son hali böyle görüntülendi
        Eynif Ovası'nın son hali böyle görüntülendi
        Beşiktaş, Kocaelispor'a konuk olacak!
        Beşiktaş, Kocaelispor'a konuk olacak!
        Yasmin'den 'boşanma' yorumu
        Yasmin'den 'boşanma' yorumu
        Karı koca çift yangın kurbanı! Çok büyük acı!
        Karı koca çift yangın kurbanı! Çok büyük acı!
        Merve'yi sokakta öldüresiye dövmüştü! Karar onandı!
        Merve'yi sokakta öldüresiye dövmüştü! Karar onandı!
        "Hayatımın film olmasını istemiyorum"
        "Hayatımın film olmasını istemiyorum"
        22 yıllık rekor! Erzurum kara gömüldü
        22 yıllık rekor! Erzurum kara gömüldü
        "Bu kadarını beklemiyordum"
        "Bu kadarını beklemiyordum"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kayseri'de 7 çocuk literatüre girdi
        Kayseri'de 7 çocuk literatüre girdi
        EYT’li işçinin kıdem tazminatı hakkı
        EYT’li işçinin kıdem tazminatı hakkı
        Üvey baba şiddetinde anne konuştu: Oğlumun sırtı simsiyahtı!
        Üvey baba şiddetinde anne konuştu: Oğlumun sırtı simsiyahtı!
        Sıcak su mucizesi gerçek mi, efsane mi?
        Sıcak su mucizesi gerçek mi, efsane mi?