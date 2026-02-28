Türk Hava Yolları, İran ve birçok ülkeye uçuşunu iptal etti
ABD ve İsrail'in İran'a saldırması, İran'ın da İsrail'e ve ABD'nin Orta Doğu'daki birçok üssüne başlattıkları saldırıların ardından Türk Hava Yolları başta İran olmak üzere birçok ülkeye uçuşunu iptal etti.
Türk Hava Yolları, bazı ülkelerin hava sahalarını kapatmasının ardından Orta Doğu'daki birçok destinasyona uçuşlarını iptal ettiğini açıkladı.
* Lübnan, Suriye, Irak, İran ve Ürdün'e olan uçuşlar 2 Mart'a kadar iptal edildi.
* Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'a olan bugünkü uçuşlar iptal edildi.
Diğer havayollarından gelen iptal uçuşlar
Norwegian Air, İran'a yönelik saldırıların ardından Dubai'ye ve Dubai'den tüm uçuşlarını askıya aldı.
Virgin Atlantic, Irak hava sahasını kaçınmak için uçuş rotalarını değiştirdi, Londra-Dubai seferlerini iptal etti.
KLM, İran'ın saldırısının ardından Amsterdam-Tel Aviv uçuşlarını askıya aldı.
Lufthansa, Tel Aviv, Beyrut ve Umman'a gidiş-dönüş uçuşlarını askıya aldı.
İspanya'nın Iberia Express havayolu şirketi, ABD ve İsrail'in İran'a saldırı başlatmasının ardından Tel Aviv'e olan uçuşunu iptal etti.
Wizz Air, 7 Mart'a kadar İsrail, Dubai, Abu Dabi ve Amman'a uçuşlarını durdurdu.
Agean Havayolları, Tel Aviv ve Beyrut'a gidiş-dönüş uçuşlarını askıya aldı.
Flightradar24'e göre, Cumartesi sabahı bir dizi Qatar Airways uçağı kalkış yaptı, Kuveyt veya Suudi Arabistan üzerinde daireler çizdikten sonra Katar hava sahasına geri döndü ve Doha açıklarında daireler çizmeye devam etti.