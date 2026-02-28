İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Bu saldırılar cezasız kalmayacak

ABD ve İsrail, İran'ın başkenti Tahran olmak üzere birçok İran kentine saldırılarda bulundu.

İsrail'in üst düzey İranlı yetkililere nokta atışı operasyon, ABD'nin de İran'ın askeri hedeflerine saldırılar gerçekleştirdiği bilgisi paylaşılırken; İran'dan en üst düzey açıklama İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den geldi.

İranlı Bakan Arakçi, "Netanyahu ve Trump'ın İran'a karşı yürüttüğü savaş tamamen kışkırtılmış, yasadışı ve gayrimeşrudur. Trump, 'Önce Amerika'yı 'Önce İsrail'e çevirdi; bu da her zaman 'Sonra Amerika' anlamına gelir. Güçlü silahlı kuvvetlerimiz bugüne hazır ve saldırganlara hak ettikleri dersi verecek." açıklamasını yaptı.

ABD ve İsrail'in saldırıları sonucu vurulan bir kız ilköğretim okulunda 51 kişinin ölümüyle ilgili de konuşan Arakçi, "Yıkılan bina, İran'ın güneyinde bulunan bir kız ilkokuluydu. Okul, gün ışığında, küçük öğrencilerle doluyken bombalandı. Sadece bu bölgede bile onlarca masum çocuk katledildi. İran halkına karşı işlenen bu suçlar cevapsız kalmayacak" dedi.

Başta İran dini lideri Hamaney ve Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan olmak üzere İranlı en üst düzey yetkililerin güvende olduğu bilgisi paylaşıldı.