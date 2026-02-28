Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Bu saldırılar cezasız kalmayacak | Dış Haberler

        İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Bu saldırılar cezasız kalmayacak

        İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD ve İsrail'in saldırılarının ardından ilk kez açıklamalarda bulundu. Arakçi, bu savaşın "Trump ve Netanyahu'nun başlattığı gayrimeşru bir savaş" olduğunu söyledi. Arakçi, ABD ve İsrail'in saldırıları sonucu vurulan bir ilköğretim okulunda 51 kişinin ölümüyle ilgili de, "Sadece bu bölgede bile onlarca masum çocuk katledildi. İran halkına karşı işlenen bu suçlar cevapsız kalmayacak" açıklamasını yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2026 - 16:33 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Arakçi: Bu saldırılar cezasız kalmayacak

        ABD ve İsrail, İran'ın başkenti Tahran olmak üzere birçok İran kentine saldırılarda bulundu.

        İsrail'in üst düzey İranlı yetkililere nokta atışı operasyon, ABD'nin de İran'ın askeri hedeflerine saldırılar gerçekleştirdiği bilgisi paylaşılırken; İran'dan en üst düzey açıklama İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den geldi.

        İranlı Bakan Arakçi, "Netanyahu ve Trump'ın İran'a karşı yürüttüğü savaş tamamen kışkırtılmış, yasadışı ve gayrimeşrudur. Trump, 'Önce Amerika'yı 'Önce İsrail'e çevirdi; bu da her zaman 'Sonra Amerika' anlamına gelir. Güçlü silahlı kuvvetlerimiz bugüne hazır ve saldırganlara hak ettikleri dersi verecek." açıklamasını yaptı.

        ABD ve İsrail'in saldırıları sonucu vurulan bir kız ilköğretim okulunda 51 kişinin ölümüyle ilgili de konuşan Arakçi, "Yıkılan bina, İran'ın güneyinde bulunan bir kız ilkokuluydu. Okul, gün ışığında, küçük öğrencilerle doluyken bombalandı. Sadece bu bölgede bile onlarca masum çocuk katledildi. İran halkına karşı işlenen bu suçlar cevapsız kalmayacak" dedi.

        Başta İran dini lideri Hamaney ve Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan olmak üzere İranlı en üst düzey yetkililerin güvende olduğu bilgisi paylaşıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltına alındı

        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, hakkında yürütülen irtikap soruşturması kapsamında sabah saatlerinde gözaltına alındı. Operasyon çerçevesinde 13 kişinin daha yakalandığı bildirildi. (İHA) 

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail İran'da kimleri hedef aldı?
        İsrail İran'da kimleri hedef aldı?
        İran'dan ABD'nin Orta Doğu üslerine saldırı
        İran'dan ABD'nin Orta Doğu üslerine saldırı
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        THY, İran ve birçok ülkeye uçuşunu iptal etti
        THY, İran ve birçok ülkeye uçuşunu iptal etti
        ABD-İsrail İran'a saldırdı!
        ABD-İsrail İran'a saldırdı!
        Trump'tan ilk açıklama: İran'a büyük çaplı operasyon başlattık
        Trump'tan ilk açıklama: İran'a büyük çaplı operasyon başlattık
        Saldırı kripto parayı vurdu
        Saldırı kripto parayı vurdu
        Altında 53 yılın en uzun yükseliş serisi
        Altında 53 yılın en uzun yükseliş serisi
        Piyasalarda savaş alarmı
        Piyasalarda savaş alarmı
        ABD-İran hattında bugüne kadar neler yaşandı?
        ABD-İran hattında bugüne kadar neler yaşandı?
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi 'irtikap'tan gözaltına alındı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi 'irtikap'tan gözaltına alındı
        Jim Carrey'nin son hali şaşırttı
        Jim Carrey'nin son hali şaşırttı
        YÖK'ten denklik ve yatay geçişlerde yeni düzenleme
        YÖK'ten denklik ve yatay geçişlerde yeni düzenleme
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte Galatasaray'ın Alanyaspor 11'i!
        İşte Galatasaray'ın Alanyaspor 11'i!
        Eynif Ovası'nın son hali böyle görüntülendi
        Eynif Ovası'nın son hali böyle görüntülendi
        'Kızılcık Şerbeti' reytinglerde zirvede
        'Kızılcık Şerbeti' reytinglerde zirvede
        Yasmin'den 'boşanma' yorumu
        Yasmin'den 'boşanma' yorumu