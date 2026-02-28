Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim YÖK'ten denklik ve yatay geçişlerde yeni düzenleme

        YÖK'ten denklik ve yatay geçişlerde yeni düzenleme

        Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) yapılan yönetmelik değişikliğiyle, yurt dışında devam zorunluluğu olmayan programda okuyanlar, Türkiye'de örgün programa yatay geçiş yapamayacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 15:32 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        YÖK'ten denklik ve yatay geçişlerde yeni düzenleme

        YÖK'ten yapılan açıklamada, "denklik" ve "yatay geçiş" süreçlerine ilişkin iki ayrı yönetmelik değişikliğinin kurul tarafından Resmi Gazete'de yayımlandığı belirtildi.

        Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle öğrenim görülen programın dili, başvuru sahibinin ana diliyle aynıysa denklik başvurularında istenen dil yeterlilik belgesinin artık istenmeyeceği bildirilen açıklamada, "Ayrıca dil ve edebiyat alanlarında öğrenim görenlerden Yükseköğretim Kurulu tarafından talep edilebilen yabancı dil puanı da eğer alan/program dili başvuru sahibinin ana diliyle aynıysa, o dil puanı da istenmeyecek. Düzenlemelerle, dil sınavı yükü kaldırıldı ve denklik başvuruları daha pratik hale geldi" ifadeleri kullanıldı.

        REKLAM

        YATAY GEÇİŞLERDE BAŞARI BARAJ PUANI DA 80'DEN 90'A ÇIKARILDI

        Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik'te de değişiklik yapıldığı aktarılan açıklamada, "Yönetim kurulları, yatay geçişlerde karar verirken, mezuniyet için alınması gereken zorunlu derslerin tamamı üzerinden karşılaştırma yapacak. Sadece kredi toplamı değil programın çekirdek zorunlu ders uyumu esas alınacak. Yatay geçişlerde başarı baraj puanı da 80'den 90'a çıktı. Tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim yapan üniversitelere yatay geçiş için üniversitenin kendi dil sınavını geçmek veya Yükseköğretim Kurulunun tanıdığı ulusal, uluslararası sınavdan yeterli puan almak zorunlu olacak. Öğrenci, bulunduğu sınıftan daha alt sınıfa geçiş yapamayacak" bilgilerine yer verildi.

        Yatay geçiş başvuru değerlendirme sonucunun, puan sırasına göre listeleneceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Asıl ve yedek adaylar eşit sayıda belirlenecek. İntibak programı yeni döneme diğer öğrencilerle aynı anda başlatılacak. Yurt dışında devam zorunluluğu olmayan programda okuyanlar, Türkiye'de örgün programa yatay geçiş yapamayacak. Yurt dışından başvuranlar, eğitim süresince ilgili ülkede bulunduğunu pasaport, e-Devlet gibi resmi belgeyle kanıtlamak zorunda olacak. Yurt dışından gelen öğrenciler de çift anadal yapmak isterse diğer öğrencilerle aynı şartlara tabi olacak. Öte yandan, anne-baba veya eş devlet görevlisi ise görev bitimi, işçi ise kesin dönüş durumunda öğrenci en az 1 yıl okumuş, yıl sonu sınavlarını geçmişse 'kontenjan dışı değerlendirme' yapılabilecek. Ancak diğer genel şartların yine sağlanması gerekecek."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Güzide Duran ile Adnan Aksoy'un boşanma davasında Fikret Orman tanık olarak dinlendi

        Eski manken Güzide Duran ile iş insanı Adnan Aksoy'un boşanma davasında Beşiktaş Eski Başkanı Fikret Orman 'tanık' sıfatıyla ifade verdi. Mahkeme, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da tanık olarak dinlenilmesine hükmetti.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'dan ABD'nin Orta Doğu üslerine saldırı
        İran'dan ABD'nin Orta Doğu üslerine saldırı
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        İsrail İran'da kimleri hedef aldı?
        İsrail İran'da kimleri hedef aldı?
        THY, İran ve birçok ülkeye uçuşunu iptal etti
        THY, İran ve birçok ülkeye uçuşunu iptal etti
        ABD-İsrail İran'a saldırdı!
        ABD-İsrail İran'a saldırdı!
        Trump'tan ilk açıklama: İran'a büyük çaplı operasyon başlattık
        Trump'tan ilk açıklama: İran'a büyük çaplı operasyon başlattık
        Saldırı kripto parayı vurdu
        Saldırı kripto parayı vurdu
        Altında 53 yılın en uzun yükseliş serisi
        Altında 53 yılın en uzun yükseliş serisi
        Piyasalarda savaş alarmı
        Piyasalarda savaş alarmı
        ABD-İran hattında bugüne kadar neler yaşandı?
        ABD-İran hattında bugüne kadar neler yaşandı?
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi 'irtikap'tan gözaltına alındı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi 'irtikap'tan gözaltına alındı
        Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu!
        Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu!
        'Kızılcık Şerbeti' reytinglerde zirvede
        'Kızılcık Şerbeti' reytinglerde zirvede
        İşte Galatasaray'ın Alanyaspor 11'i!
        İşte Galatasaray'ın Alanyaspor 11'i!
        Eynif Ovası'nın son hali böyle görüntülendi
        Eynif Ovası'nın son hali böyle görüntülendi
        Yasmin'den 'boşanma' yorumu
        Yasmin'den 'boşanma' yorumu
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Merve'yi sokakta öldüresiye dövmüştü! Karar onandı!
        Merve'yi sokakta öldüresiye dövmüştü! Karar onandı!
        "Bu kadarını beklemiyordum"
        "Bu kadarını beklemiyordum"