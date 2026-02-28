YÖK'ten denklik ve yatay geçişlerde yeni düzenleme

YÖK'ten yapılan açıklamada, "denklik" ve "yatay geçiş" süreçlerine ilişkin iki ayrı yönetmelik değişikliğinin kurul tarafından Resmi Gazete'de yayımlandığı belirtildi.

Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle öğrenim görülen programın dili, başvuru sahibinin ana diliyle aynıysa denklik başvurularında istenen dil yeterlilik belgesinin artık istenmeyeceği bildirilen açıklamada, "Ayrıca dil ve edebiyat alanlarında öğrenim görenlerden Yükseköğretim Kurulu tarafından talep edilebilen yabancı dil puanı da eğer alan/program dili başvuru sahibinin ana diliyle aynıysa, o dil puanı da istenmeyecek. Düzenlemelerle, dil sınavı yükü kaldırıldı ve denklik başvuruları daha pratik hale geldi" ifadeleri kullanıldı.

YATAY GEÇİŞLERDE BAŞARI BARAJ PUANI DA 80'DEN 90'A ÇIKARILDI

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik'te de değişiklik yapıldığı aktarılan açıklamada, "Yönetim kurulları, yatay geçişlerde karar verirken, mezuniyet için alınması gereken zorunlu derslerin tamamı üzerinden karşılaştırma yapacak. Sadece kredi toplamı değil programın çekirdek zorunlu ders uyumu esas alınacak. Yatay geçişlerde başarı baraj puanı da 80'den 90'a çıktı. Tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim yapan üniversitelere yatay geçiş için üniversitenin kendi dil sınavını geçmek veya Yükseköğretim Kurulunun tanıdığı ulusal, uluslararası sınavdan yeterli puan almak zorunlu olacak. Öğrenci, bulunduğu sınıftan daha alt sınıfa geçiş yapamayacak" bilgilerine yer verildi.