        Orhan Pamuk: Bu kadarını beklemiyordum - Magazin habereleri

        Orhan Pamuk: Bu kadarını beklemiyordum

        Nişantaşı'nda görüntülenen Orhan Pamuk, romanından uyarlanan 'Masumiyet Müzesi' dizisinin yarattığı ilgiyi ve müzeye olan yoğun katılımı değerlendirdi. Pamuk, ayrıca Cihangir'deki eviyle ilgili davalık süreç hakkında da konuştu

        Habertürk
        Giriş: 28.02.2026 - 08:43
        "Bu kadarını beklemiyordum"

        Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre: Nobel ödüllü ünlü yazar Orhan Pamuk, Nişantaşı'nda görüntülendi. Pamuk, kendi romanından uyarlanan ve aynı adı taşıyan 'Masumiyet Müzesi' dizisi hakkında açıklamalar yaptı.

        Pamuk, semtteki dizi afişinin önünde fotoğraf çektirdi. Pamuk, "Burası benim mahallem, dizi nedeniyle yeniden merak edilen bir yer oldu" dedi.

        "DİZİDEN ÇOK MEMNUNUM"

        Orhan Pamuk, "Şaşkınlık içerisindeyim. Müzede büyük bir kalabalık var. Herkes yakından ilgileniyor. Dizisi gerçekten çok güzel. Yönetmen Zeynep Günay, diziyi çekerken, erkek üzerinden görünen aşk hikâyesini, kadın tarafını da elinden geldiğince yansıtmaya çalıştı. Diziden çok memnunum. Başta bir roman ve bir müze vardı; şimdi bunlar bir çeşit üçleme oldu. Şaşkınlık içerisindeyim, bu kadar ilgiyi beklemiyordum" dedi.

        Müzeye olan ilgiyle ilgili de konuşan yazar, şunları ekledi: İlgiden memnun olmamak imkansız. Ancak bu üzerimizde manevi bir yük oluşturdu. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Kızanlar da var, bunu doğal karşılıyorum. Şu sıralar yeni romanımı yazmaya çalışıyorum.

        Romanın geçtiği Nişantaşı'na olan ilginin artması üzerine Pamuk, şu ifadeleri kullandı: Nobel aldığım yıllarda da 'Orhan Pamuk'un Nişantaşı turları' düzenlenirdi; benzer bir ilgi Cihangir'de de olurdu. Bu tür durumlardan her zaman sevinç duyuyoruz.

        "2.5 SAATLİK BÖLÜMLER YAPMADIK"

        Dizinin ikinci sezonunun çekilmemesi için anlaşma yaptığını belirten Pamuk; "Mini seri, devamı olmayacak demektir. Dizinin lastik gibi uzamasını istemedim, bu hepimizin ortak kararıydı. Her şeyin tadında kalması lazım. Projenin bu kadar başarılı olmasının bir nedeni de klasik dizi mantığıyla 2.5 saatlik bölümler yapmamış olmamızdır. Senaryosu adeta bir Shakespeare oyunu gibi titizlikle yazıldı" ifadelerini kullandı.

        "ORADA RANT PEŞİNDE OLAN İNSANLAR VAR"

        Cihangir'de dairelerinin bulunduğu apartmanla ilgili davalık olan Pamuk, tahliye süreciyle ilgili şunları söyledi: Çürük bir apartmanda ne ben, ne de eşim yaşamak isteriz. Orada rant peşinde olan insanlar var. Kimse, devletin, "Burada oturmayın" dediği bir yerde yaşamak istemez. Biz de normal insanlarız; korktuk ve kaçtık.

        AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI

        Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'un, İstanbul Beyoğlu'nda 9 daire sahibi olduğu ve riskli yapı kapsamında yıkılmasını istemesi üzerine komşularıyla davalık olduğu Taray Apartmanı'nda, 4'ncü bilirkişi raporu hazırlandı. Bilirkişi raporunun ardından 26 Mart'ta görülecek duruşmada tedbir kararının kaldırılacağını düşündüklerini belirten Orhan Pamuk'un avukatı Hikmet Güngör, "Son bilirkişi raporunda açık bir şekilde binanın yıkılması gerektiği belirtiliyor. Mahkemenin en geç 26 Mart'taki duruşmada tedbiri kaldırıp yıkım sürecine başlayacağımızı düşünüyoruz. Tahminimize göre mayıs sonu bina yıkılmış olacak" dedi.

        Yaren Leylek 15. yılda da göçüp geldi

        Bursa'nın Karacabey ilçesinde balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk hikayesiyle milyonların gönlüne taht kuran Yaren Leylek, 15. yılda da göçten geldi. Eskikaraağaç Leylek Köyündeki Balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına konan Yaren Leylek'in gelenekselleşmiş fotoğrafları Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper ...
