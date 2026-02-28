Orhan Pamuk: Bu kadarını beklemiyordum

Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre: Nobel ödüllü ünlü yazar Orhan Pamuk, Nişantaşı'nda görüntülendi. Pamuk, kendi romanından uyarlanan ve aynı adı taşıyan 'Masumiyet Müzesi' dizisi hakkında açıklamalar yaptı.

Pamuk, semtteki dizi afişinin önünde fotoğraf çektirdi. Pamuk, "Burası benim mahallem, dizi nedeniyle yeniden merak edilen bir yer oldu" dedi.

"DİZİDEN ÇOK MEMNUNUM"

Orhan Pamuk, "Şaşkınlık içerisindeyim. Müzede büyük bir kalabalık var. Herkes yakından ilgileniyor. Dizisi gerçekten çok güzel. Yönetmen Zeynep Günay, diziyi çekerken, erkek üzerinden görünen aşk hikâyesini, kadın tarafını da elinden geldiğince yansıtmaya çalıştı. Diziden çok memnunum. Başta bir roman ve bir müze vardı; şimdi bunlar bir çeşit üçleme oldu. Şaşkınlık içerisindeyim, bu kadar ilgiyi beklemiyordum" dedi.

Müzeye olan ilgiyle ilgili de konuşan yazar, şunları ekledi: İlgiden memnun olmamak imkansız. Ancak bu üzerimizde manevi bir yük oluşturdu. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Kızanlar da var, bunu doğal karşılıyorum. Şu sıralar yeni romanımı yazmaya çalışıyorum.