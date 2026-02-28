Emekli işçinin kıdem tazminatı hakkı nasıl hesaplanır?

İŞVEREN EMEKLİ İŞÇİYE KIDEM TAZMİNATI ÖDEMEK ZORUNDA MI?

EYT kapsamında 30 Mart 2023 tarihinde emekli oldum, 1 Nisan 2023’te tekrar aynı iş yerinde ve aynı pozisyonda işe başladım. Şirket, emekli olup çalışmak isteyenlere bazı şartlar karşılığında çalışabileceğimizi belirtti. Şirketin şartlarına göre, çalışmak isteyenin emekli olunan tarihe kadar olan kıdem tazminat hakkı en son işten çıkarken hesaplanacak. Ancak 1 Nisan’dan sonra çalıştıklarım kıdem tazminatıma dahil edilemeyecek.

Sorum şu. Benim hak ettiğim kıdem tazminatının karşılığı parayı işveren kullanıyor ama işten çıkarken emekli olduğum tarihe kadar olanı veriyor. Bu yasal mı? Çalıştığım tüm süre için kıdem tazminatını vermek zorunda değil mi? (Ali G.)

REKLAM

Emekli olan işçi aynı iş yerinde çalışmaya devam edecek ise öncelikle iş sözleşmesi sona erdirilir, emeklilik sonrası çalışma için yeni bir sözleşme imzalanır. İşverenin bu noktada yapması gereken, emeklilik tarihine kadar işçinin hak ettiği kıdem tazminatını son ücret üzerinden hesaplayıp ödemesidir. Ancak, bazı işletmelerde bunun yerine sizin şirkette olduğu gibi kıdem tazminatı sonraya bırakılıp çalışmaya devam ediliyor.

Emeklilik öncesinde hak edilen kıdem tazminatı, emeklilik sonrası çalışma ne şekilde sona ererse ersin işçiye ödenir.

Emeklilik sonrası aynı iş yerinde çalışmaya devam eden işçi işveren tarafından işten çıkartılırsa emeklilik öncesi ve sonrasındaki sürelerin tamamı için kıdem tazminatı hesaplanarak ödenir. Örneğin, emeklilik öncesi 15 yıl, emeklilik sonrası 3 yıl çalışan işçi için 18 yıllık kıdem tazminatı ödenir.

İşçi kendi isteğiyle işten ayrılırsa emeklilik öncesi için kıdem tazminatını alır, emeklilik sonrası kıdem tazminatını alamaz.

İşçi haklı bir sebeple iş akdini sona erdirirse, örneğin ücreti eksik ödenirse, zamanında ödenmezse emeklilik öncesi ve sonrası döneme ait kıdem tazminatının tamamını alır.

İşverenin, emeklilik sonrası dönem için kıdem tazminatını hiç ödememe hakkı bulunmuyor. Böyle bir durum yasaya aykırıdır. REKLAM Bu anlattıklarım, emekli olduktan sonra farklı iş yerinde çalışmaya başlayan işçiler için de geçerlidir. ARALIKLI ÇALIŞMADA KIDEM TAZMİNATI HAKKI VAR MI? Ben aynı iş yerinde 11 ay çalıştım, kıdem ve ihbar tazminatı almadım. İki yıl aradan sonra tekrar aynı iş yerinde çalışmaya başladım. Üç yıldır çalışıyorum. İşten ayrılma durumunda önceki çalışmam kıdem tazminatına eklenir mi? Bununla ilgili yasa veya alınmış bir emsal Yargıtay kararı var mı? (Tevfik O.) Öncelikle şunu belirtelim, kıdem tazminatına hak kazanabilmek için o iş yerinde en az bir yıl çalışmak gerekir. Ancak, 1475 Sayılı Eski İş Kanununun yürürlükteki 14. maddesi uyarınca, işçilerin kıdemleri, hizmet akdinin devam etmiş veya fasılalarla yeniden akdedilmiş olmasına bakılmaksızın aynı işverenin bir veya değişik iş yerlerinde çalıştıkları süreler göz önüne alınarak hesaplanır. Yani kanun, kıdem tazminatına hak kazanmaya dair bir yıllık sürenin hesabında işçinin daha önceki fasılalı çalışmalarının dikkate alınacağını öngörüyor. Bununla birlikte Yargıtay (9. Hukuk Dairesi, Esas No: 2024/14697, Karar No: 2025/2317), her bir fesih şeklinin kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde gerçekleşmesini, hizmet birleştirmesi için şart koşuyor. REKLAM Buna göre, iş yerinde 11 ay çalıştıktan sonra “kıdem tazminatı almaya hak kazanacak şekilde ayrıldıysanız”, en son ayrılırken önceki ve sonraki hizmet süreleriniz birleştirilerek, toplamı üzerinden kıdem tazminatını almalısınız. Örneğin, 11 ay çalıştıktan sonra sizi işveren çıkardıysa ya da askerlik vs gibi haklı bir sebeple siz ayrıldıysanız fasılalı çalışmalarınızın toplamı üzerinden kıdem tazminatı ödenmesi gerekir. Önceki çalışmanız, hiçbir haklı gerekçe gösterilmeden sizin tarafınızdan sona erdirildi ise 11 aylık süre kıdem tazminatı hesabına dahil edilmez.