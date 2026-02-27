Canlı
        Haberler Kültür-Sanat Çığlık 7 sinemada, Devlerin Savaşı sahnede! İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Çığlık 7 sinemada, Devlerin Savaşı sahnede! İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Bu hafta 16 Oscar adaylığıyla tarihe geçen Günahkarlar ve serinin yeni halkası Çığlık 7 öne çıkarken; sahnede Romeo ve Juliet, Devlerin Savaşı ve Taj Express izleyiciyle buluşuyor. Müzikte Nilüfer Verdi caz projesiyle sahne alırken, sergi cephesinde İstanbul Modern'de açılan Panorama: Hayaller ve Yerler sanatseverleri bekliyor

        Giriş: 27.02.2026 - 10:11
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Bu hafta vizyona giren filmler arasında animasyondan maceraya, fantastikten gizeme uzanan yapımlar var!

        FİLM

        16 Oscar adaylığı kazanan tarihteki ilk film olan Günahkarlar (Sinners) geçmişlerinden kaçmaya çalışan ikiz kardeşlerin, memleketlerine dönüşlerinde karşılaştıkları karanlıkla yüzleşmelerini konu ediniyor.

        Neve Campbell ve Courteney Cox’un yer aldığı Çığlık 7 (Scream 7) Sidney Prescott’un geçmişiyle hesaplaşmasını ve ailesini hedef alan yeni bir Hayalet Maskeli tehdidine karşı verdiği ölümcül mücadeleyi anlatıyor.

        EPiC: Elvis Presley Konserde filmi, yönetmen Baz Luhrmann tarafından arşivlerden derlenen ve daha önce yayınlanmamış görüntüler eşliğinde Elvis Presley’nin konser performanslarını ve sanatçının kendi anlatımıyla hayat hikayesini beyazperdeye taşıyor.

        Kopma Noktası (Dead Man’s Wire), Gus Van Sant yönetmenliğinde, 1977’de Tony Kiritsis’in bir şirket başkanını boynuna bağlı tetik düzeneğiyle rehin alarak ülke çapında canlı yayınlanan bir krize yol açtığı gerçek olayı konu ediniyor. Filmin başrollerini ise Bill Skarsgård, Dacre Montgomery ve Al Pacino paylaşıyor.

        TİYATRO

        Yönetmenliğini Mehmet Açar’ın üstlendiği Özden Dilek Karakışla ile Aydın Soysal'ın rol aldığı Fransız oyun yazarı Jean Pierre Martinez'in Fanteziler adlı oyunu 3 Mart’ta DasDas’ta.

        Shruti ve Vaibhavi Merchant imzasını taşıyan, Bollywood’un ritmini, enerjisini ve büyüleyici sahne estetiğini sahneye taşıyan Taj Express 6-7 Mart’ta Zorlu PSM’de sanatseverlerle buluşacak.

        İstanbul Devlet Opera ve Balesi, seyircilerin kalplerine dokunan Romeo ve Juliet balesini yeniden sahne ışıklarıyla buluşturacak. Aşkın en kırılgan ve en büyülü hâlini dansın zarafetiyle birleştiren eser; 4-12-14 Mart 2026 tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu’nda sanatseverlerin karşısına çıkacak.

        Klasik müziğin önde gelen isimleri Leonard Bernstein ve Herbert von Karajan’ın rekabetini konu alan Devlerin Savaşı oyunu, 6 ve 7 Mart'ta Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde sahnelenecek.

        MÜZİK

        Caz sahnesinin değerli piyanistlerinden Nilüfer Verdi, Caz Şarkıları projesiyle Duygu Soylu ve İpek Göztepe’yi 3 Mart akşamı Paribu Art’ta konuk ediyor.

        ADK İstanbul Gençlik Orkestrası, 9 Mart Pazartesi günü Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda sahne alarak, kemancı Mehmet Yasemin’in seslendireceği Pyotr Ilyich Tchaikovsky Keman Konçertosu ile Joseph Haydn’ın 104 numaralı Londra Senfonisi’ni müzikseverlerle buluşturacak.

        SERGİ

        İstanbul Modern’in yeni binasında fotoğraf alanındaki ilk grup sergisi Panorama: Hayaller ve Yerler, farklı kuşaklardan 18 sanatçının 2010’lardan itibaren ürettiği yapıtları yapıtları kapsamlı bir seçkiyle sunuyor. düşsel manzaralar, kurgusal portreler ve alternatif mekân tahayyülleri aracılığıyla, dünyayla kurduğumuz ilişkileri yeniden düşünmeye davet eden sergi 18 Ekim’e kadar görülebilir.

        Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, Bilge Tunçer’e değerlendirdi.

