ABD-İran görüşmelerinde ilerleme kaydedildi

ABD ile İran arasında Cenevre'de gerçekleşen müzakerelerin üçüncü turunda ilerleme kaydedildi. Umman arabuluculuğunda yürütülen görüşmelerin ardından Umman'dan bu yönden açıklama gelirken, bölgedeki büyük askeri yığınak sürerken olası bir ABD saldırısını engelleyebilecek bir dönüm noktasına ulaşıldığına dair işaret vermeden sona erdi.

Umman Dışişleri Bakanı Seyyid Bedr el-Busaidi, İsviçre'deki gün boyu süren temasların ardından X platformunda yaptığı paylaşımda, tarafların başkentlerinde gerçekleştirecekleri istişarelerin ardından yakında yeniden masaya oturmayı planladığını, teknik düzeyde görüşmelerin ise gelecek hafta Viyana'da yapılacağını duyurdu.

ABD basınında yer alan haberlere göre, El-Busaidi, bugün Washington'da ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve diğer ABD'li yetkililerle görüşecek.

Uzun süredir tansiyonun yüksek olduğu Washington ile Tahran hattında anlaşmaya yönelik kayda değer bir ilerleme sağlanması, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran’a yönelik tehdit ettiği saldırıyı gerçekleştirme ihtimalini azaltabilir.

"ÖNEMLİ İLERLEME KAYDEDİLEN BİR GÜNÜ GERİDE BIRAKTIK"

Taraflar arasında dün gerçekleşen dolaylı görüşmelerden net bir sonuç çıkmadı. Ancak Ummanlı bakanın iyimser değerlendirmesi, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile ABD temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner arasında Cenevre’de yapılan dolaylı temasların ardından geldi. Sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturum gerçekleştirildi. El-Busaidi, "Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelerde önemli ilerleme kaydedilen bir günü geride bıraktık" dedi. El-Busaidi ayrıntı vermedi ve tarafların anlaşmanın önündeki en büyük engelleri aştığını söylemekten kaçındı.

ARAKÇİ: EN CİDDİ TEMASLARDAN BİRİ OLDU

Görüşmeleri İran'ın ABD ile yaptığı en ciddi temaslardan biri olarak niteleyen Arakçi, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "Bazı konularda mutabakata vardık, bazı diğer konularda ise görüş ayrılıkları var" dedi.

"Bir sonraki müzakere turunun bir haftadan kısa süre içinde yapılmasına karar verildi" diyen Arakçi, İran tarafının ABD yaptırımlarının kaldırılması talebini açık biçimde dile getirdiğini belirtti. Washington ise yaptırımların ancak Tahran'ın kapsamlı tavizler vermesinden sonra kaldırılabileceğini uzun süredir savunuyor.