Nottingham Forest: 1 - Fenerbahçe: 2 | MAÇ SONUCU
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe deplasmanda Nottingham Forest'ı 2-1 mağlup etti. İlk maçta sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe toplamda 4-2'lik skorla rakibine elendi ve Avrupa Ligi'ne play-off turunda veda etti. Fenerbahçe'nin golleri 22 ve 48. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu'ndan gelirken Nottingham Forest'in golünü ise 68. dakikada Callum Hudson-Odoi kaydetti.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe, İngiltere ekibi Nottingham Forest ile karşı karşıya geldi. The City Ground Stadı'nda oynanan mücadeleyi temsilcimiz 2-1 kazandı.
AVRUPA'YA VEDA!
İstanbul'da oynanan ilk mücadelede sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe'ye deplasmanda aldığı galibiyet yetmedi ve temsilcimiz UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turunda veda etti.
Fenerbahçe'nin golleri 22 ve 48. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu'ndan gelirken Nottingham Forest'in golünü ise 68. dakikada Callum Hudson-Odoi kaydetti.
GOLLER NASIL GELDİ?
22. DAKİKA | Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nun golü ile maçta öne geçti. Hızlı gelişen atakta Sidiki Cherif'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, altıpas önünden yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Stefan Ortega'nın sağından ağlarla buluşturmayı başardı.
48. DAKİKA | Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu'nun golü ile maçta farkı ikiye çıkardı. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, yaptığı vuruşla kaleci Stefan Ortega ve topu ayrı köşelere göndererek topu ağlarla buluşturmayı başardı.
68. DAKİKA | Nottingham Forest, Callum Hudson-Odoi'nin golü ile maçta farkı bire indirdi. Ola Aina'nın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında topla buluşan Callum Hudson-Odoi, sol çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla topu Tarık Çetin'in yanından uzak köşede ağlarla buluşturmayı başardı.
KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN AVRUPA'DA 6 GOL
İngiltere'de iki gol bulan Kerem Aktürkoğlu, Avrupa arenasında kariyerinde bir sezonda en fazla gol attığı dönemini yaşadı.
Nice maçında iki, Stuttgart ve Bran karşılaşmalarında birer gol atan Kerem Aktürkoğlu, Nottingham Forest'a iki golü sonrasında bu sezon Avrupa'da 6. golüne ulaştı.
STOPERDE TERCİH GUENDOUZI
Domenico Tedesco, savunmadaki eksikler sebebiyle stoperde Matteo Guendouzi'yi tercih etti.
Savunmacılar Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Çağlar Söyüncü'nün sakatlığı nedeniyle bu bölgede sorun yaşayan Tedesco, orta saha oyuncusu Guendouzi'yi defans hattına çekti.
FENERBAHÇE'DE 7 EKSİK VARDI
Fenerbahçe, Nottingham Forest deplasmanında 7 oyuncusundan yararlanamadı.
Sarı-lacivertlilerde cezalı Fred Rodrigues, zorlu karşılaşmada forma giyemedi.
Tedavilerine devam edilen Jayden Oosterwolde, Ederson Moraes, Anderson Talisca, Edson Alvarez, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü de takımlarını yalnız bıraktı.
Öte yandan kaleci Mert Günok ve Anthony Musaba da statü gereği kadroda yer alamadı.
ASENSIO DİNLENDİRİLDİ
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, yıldız oyuncusu Marco Asensio'yu dinlendirmeyi tercih etti.
Sezon başından itibaren üst düzey performansıyla beğeni toplayan yıldız oyuncu, Ziraat Türkiye Kupası maçlarında dinlendirilmiş diğer müsabakalarda ise forma giymişti.
Tedesco, 3-0'lık ilk maçın rövanşında yıldız oyuncusunu yedek soyundurdu.
MAÇTAN DAKİKALAR
12. dakikada sol taraftan çizgiye kadar inen Anderson'un ceza alanına çıkardığı topu, sarı-lacivertli futbolcular uzaklaştırdı.
22. dakikada Cherif'in sağ taraftan ceza alanına ortasında Williams'ın uzaklaştıramadığı topu kontrol eden Kerem Aktürkoğlu, kaleci Ortega'nın yanından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.
24. dakikada Hutchinson'ın pasıyla sol taraftan ceza alanında hareketlenen Anderson'un dar açıdan sert şutunda top, az farkla direğin yanından auta gitti.
45+1. dakikada Kante'nin savunmanın arkasına çıkardığı pası Kerem Aktürkoğlu topukla Cherif'in önüne bıraktı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Ortega, meşin yuvarlağı çelerek golü önledi.
Fenerbahçe, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.
46. dakikada Oğuz'un pasında ceza alanında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, Morato'nun müdahalesiyle yerde kalınca İtalyan hakem Maurizio Mariani, penaltı noktasını gösterdi.
48. dakikada atışı kullanan Kerem Aktürkoğlu, kalecinin solundan topu ağlarla buluşturarak takımını 2-0 öne geçirdi.
50. dakikada sarı-lacivertli oyuncuların hatasından yararlanan Cunha'nın karşı karşıya pozisyonda vuruşunda kaleci Tarık, topu uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında ceza alanı önünden Dominguez'in sert şutunda top yandan auta gitti.
68. dakikada sağ taraftan Ola Aina'nın ortaladığı topu ceza alanının sol tarafında kontrol eden Hudson-Odoi, meşin yuvarlağı yerden bir vuruşla uzak köşeden ağlarla buluşturdu: 1-2.
79. dakikada topla ceza alanına giren Jesus'un karşı karşıya pozisyondaki vuruşunda, kaleci Tarık, eliyle meşin yuvarlağı uzaklaştardı.
89. dakikada ani gelişen Nottingham Forest atağında, Hudson-Odoi'nin karşı karşıya pozisyondaki vuruşunda iyi yer tutan kaleci Tarık, topu çelerek gole izin vermedi.
Fenerbahçe, karşılaşmayı 2-1 kazandı.