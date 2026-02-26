Canlı
        Borsada 12 hafta soluksuz yabancı alımı - İş-Yaşam Haberleri

        Borsada 12 hafta soluksuz yabancı alımı

        Yabancı yatırımcının Borsa İstanbul'a ilgisi kesilmiyor. En son 1 Aralık haftasında net 9 milyon dolarlık küçük bir satış yapan yabancılar sonraki 12 haftada İstanbul borsasından 3 milyar 168 milyon dolarlık hisse senedi aldı. Yabancı yatırımcı borsanın yüzde 3.4 düştüğü son 2 gün yoğun satışların olduğu 20 Şubat haftası (geçen hafta) bile 410 milyon dolarlık alım yaptı.

        Giriş: 26.02.2026 - 17:14
        Son hafta 410 milyon dolarlık alım

        Borsada yabancı yatırımcının net alımı 12'inci haftasına girdi. Öyle ki ABD İran arasındaki savaş nedeniyle borsanın yüzde 3.4 düştüğü, haftanın son 2 günü panik satışların görüldüğü 20 Şubat haftasında (geçen hafta) bile yabancı yatırımcı 410 milyon dolarlık net hisse alımı yaptı. 16 Şubat'ta haftaya 14 bin 421 puandan başlayan endeks 20 Şubat'ta 13 bin 934 puana gerileyerek haftayı kapatmıştı. 20 Şubat haftasında yabancı yatırımcı tahvilde ise 991 milyon dolarlık net satış yaptı.

        En son 1 Aralık haftasında net 9 milyon dolarlık küçük bir satış yapan yabancılar sonraki 12 haftada İstanbul borsasından 3 milyar 168 milyon dolarlık hisse senedi almış oldu. Hatta 1 Aralık'taki küçük satıştan önceki 21 Kasım haftasında da yabancılar 72 milyon dolarlık alım daha yaptı. Aradaki küçük satışı saymazsak alım dalgasını 14 hafta olarak bile hesap edebiliriz.

        YERLİ FONLAR SATTI

        Uzmanlar ise yabancıların bu alımlarına karşın yerli gerçek kişilerden daha çok yerli fonların satış yaptığını belirtiyor. Yılbaşından bu yana gerileme trendinde olan enflasyon ve faizin yanı sıra Türkiye'nin kredi risk priminde (CDS) düşüş, bütçe ve cari açığın sorun oluşturmaması ve Merkez Bankası rezervindeki artış nedenleri ile yükselerek yaklaşık yüzde 28 tırmanın borsadaki havayı ABD-İran arasındaki savaş gerginliği bozmuş ve o günden sonra yüzde 6 geriledi ve borsanın kazancı yüzde 22'lere doğru düştü.

        Merkezi Kayıt Kuruluşu rakamlarına göre henüz şubat ayı sonuçları belli olmasa da ocak sonu itibariyle borsada yabancıların toplam payı yüzde 37.16 oldu. Yabancıların borsadaki toplam varlığı 11 Şubat itibariyle 3 trilyon 200 milyar liraya ulaştı. Ocak sonunda rakam 3 trilyon 238 milyar liraydı.

        MORGAN'IN AÇIKLAMASINA UZMANLAR KATILMIYOR

        Diğer yandan dün borsada satışlara neden olan Morgan Stanley uzmanlarının Borsa İstanbul'a dair olumsuz değerlendirmesine de Türk uzmanlar tepki gösteriyor ve bu banka analistlerinin yanıldığını ifade ediyor. Morgan Stanley analistleri, Türk hisse senetlerinin şu anda “makroekonomik yerçekimine karşı koyduğu” ancak bunun sürdürülebilir olmadığı değerlendirmesini yapmıştı.

        James Lord’un da aralarında olduğu analistlerin 25 Şubat tarihli notunda, “Türk hisse senetlerinin değerlemeleri yılbaşından bu yana güçlü bir şekilde yükseldi. Bu durum, yerli para birimi cinsi tahvil piyasasından ayrıştıklarını gösteriyor ve kısa vadede yeniden aşağı yönlü bir değerleme riski taşıdıklarına işaret ediyor” denilmişti.

        Raporda "MSCI Turkey endeksi yılbaşından bu yana dolar bazında yüzde 25 toplam getiri sağladı. Bu performansla EEMEA bölgesinde ikinci, küresel ölçekte ise beşinci en iyi piyasa konumunda. Yükseliş büyük ölçüde şirket karlarından ziyade çarpan genişlemesinden kaynaklandı” ifadeleri kullanılmıştı.

