Diyarbakır'da merkez Kayapınar İlçesi Fırat Mahallesi 564'üncü Sokak'ta, 13 katlı apartmanda geçen yıl 5 Haziran akşamı yangın çıktı. Binanın elektrik şaft boşluğundan çıkan yangında, merdiven boşlukları dumanla kaplandı.

17 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

DHA'daki habere göre itfaiyenin sepetli vinci ve yakındaki bir nakliye şirketinin eşya taşıma asansörü ile binadakiler tahliye edildi. 17 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

ANNE VE 3 ÇOCUĞU HAYATINI KAYBETTİ

Tedaviye alınanlardan Bircan Çavdar (36) ile çocukları Yunus Emre (12), Zeynep (4) ve Elif Çavdar (10), kurtarılamadı. Anne ve çocuklarının cenazeleri, Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"YANGINA 11 ARAÇ VE 44 PERSONEL İLE MÜDAHALE EDİLDİ"

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda; saat 18.11'de yapılan ihbar sonrası saat 18.12'de ekiplerin çıkış yaptığı ve saat 18.17'de olay yerine varılıp müdahaleye başlandığı belirtildi. Raporda, "Yangına 11 araç ve 44 personel ile müdahale edilmiştir. 50 ton su kullanılmıştır" denildi.

"YANGIN ELEKTRİK TESİSATINDAN ÇIKTI"

Yangında hem alev hem de duman oluştuğu ifade edilen raporda, "Zemin katından çatı bölümüne kadar bina içerisinde bulunan elektrik şaftı, çatının tamamı ve asansör dairesi yanmıştır. Binanın şaft boşluğunda bulunan elektrik tesisatının yanması sonucu yangının meydana geldiği kanaatine varıldı" ifadelerine yer verildi.

DAVADA TUTUKLU SANIK YOK Soruşturma kapsamında 3'ü tutuklu 18 sanık hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianamede; 18 sanık hakkında 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edildi. İddianame, mahkeme tarafından kabul edildi. Geçen yıl 10 Ekim'de görülen ilk duruşmada, tutuklu 3 sanık tahliye edildi. Böylece tutuklu sanık kalmadı. "BİNANIN TÜMÜNDE YANGIN OLDUĞUNU BİLMİYORDUK" Dava ile ilgili ikinci duruşma görüldü. Yangına müdahalede bulunan itfaiye personeli F.Y., duruşmada dinlendi. F.Y., "Bize yapılan ihbar, daire yangını şeklindeydi; binanın tümünde yangın olduğunu bilmiyorduk. Şaft boşluklarından alev çıktığını gördüm, yangına su ile müdahale etmeye başladık ancak yangın çok güçlü olduğu için yoğun bir duman vardı, dairenin önündeki ayakkabılık bile yanmaya başlamıştı. "54 METRELİK MERDİVEN KULLANILAMADI" Ben ilk 3 kattaki yangını söndürdükten sonra değişim için dışarı çıktım. Sonrasında amirlerim bana araçtaki yangın merdivenini kullanarak, bu şekilde müdahale etmeme devam etmemi istediler. Ben de bu şekilde merdivene geçtim. Biz ilk müdahale için 3 araç olarak çıkmıştık, bir tane araçta 54 metrelik merdiven vardı. Olay yerine vardığımızda, bu araçta elektronik bir arıza çıktığı için onun kullanılamadığını sonradan öğrendim" dedi.