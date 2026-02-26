Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Anne ile 3 çocuğunun öldüğü yangında kahreden merdiven detayı | Son dakika haberleri

        Anne ile 3 çocuğunun öldüğü yangında kahreden merdiven detayı!

        Diyarbakır'da, 13 katlı binada çıkan ve anne ile 3 çocuğunun öldüğü yangına ilişkin davanın ikinci duruşmasında dinlenen itfaiye personeli F.Y., "Biz ilk müdahale için 3 araç olarak çıkmıştık, bir tane araçta 54 metrelik merdiven vardı. Olay yerine vardığımızda, bu araçta elektronik bir arıza çıktığı için onun kullanılamadığını sonradan öğrendim" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 15:41 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anne ile 3 çocuğunun öldüğü yangında kahreden merdiven detayı!

        Diyarbakır'da merkez Kayapınar İlçesi Fırat Mahallesi 564'üncü Sokak'ta, 13 katlı apartmanda geçen yıl 5 Haziran akşamı yangın çıktı. Binanın elektrik şaft boşluğundan çıkan yangında, merdiven boşlukları dumanla kaplandı.

        17 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

        DHA'daki habere göre itfaiyenin sepetli vinci ve yakındaki bir nakliye şirketinin eşya taşıma asansörü ile binadakiler tahliye edildi. 17 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        ANNE VE 3 ÇOCUĞU HAYATINI KAYBETTİ

        Tedaviye alınanlardan Bircan Çavdar (36) ile çocukları Yunus Emre (12), Zeynep (4) ve Elif Çavdar (10), kurtarılamadı. Anne ve çocuklarının cenazeleri, Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        "YANGINA 11 ARAÇ VE 44 PERSONEL İLE MÜDAHALE EDİLDİ"

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda; saat 18.11'de yapılan ihbar sonrası saat 18.12'de ekiplerin çıkış yaptığı ve saat 18.17'de olay yerine varılıp müdahaleye başlandığı belirtildi. Raporda, "Yangına 11 araç ve 44 personel ile müdahale edilmiştir. 50 ton su kullanılmıştır" denildi.

        "YANGIN ELEKTRİK TESİSATINDAN ÇIKTI"

        Yangında hem alev hem de duman oluştuğu ifade edilen raporda, "Zemin katından çatı bölümüne kadar bina içerisinde bulunan elektrik şaftı, çatının tamamı ve asansör dairesi yanmıştır. Binanın şaft boşluğunda bulunan elektrik tesisatının yanması sonucu yangının meydana geldiği kanaatine varıldı" ifadelerine yer verildi.

        DAVADA TUTUKLU SANIK YOK

        Soruşturma kapsamında 3'ü tutuklu 18 sanık hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianamede; 18 sanık hakkında 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edildi. İddianame, mahkeme tarafından kabul edildi. Geçen yıl 10 Ekim'de görülen ilk duruşmada, tutuklu 3 sanık tahliye edildi. Böylece tutuklu sanık kalmadı.

        "BİNANIN TÜMÜNDE YANGIN OLDUĞUNU BİLMİYORDUK"

        Dava ile ilgili ikinci duruşma görüldü. Yangına müdahalede bulunan itfaiye personeli F.Y., duruşmada dinlendi. F.Y., "Bize yapılan ihbar, daire yangını şeklindeydi; binanın tümünde yangın olduğunu bilmiyorduk. Şaft boşluklarından alev çıktığını gördüm, yangına su ile müdahale etmeye başladık ancak yangın çok güçlü olduğu için yoğun bir duman vardı, dairenin önündeki ayakkabılık bile yanmaya başlamıştı.

        "54 METRELİK MERDİVEN KULLANILAMADI"

        Ben ilk 3 kattaki yangını söndürdükten sonra değişim için dışarı çıktım. Sonrasında amirlerim bana araçtaki yangın merdivenini kullanarak, bu şekilde müdahale etmeme devam etmemi istediler. Ben de bu şekilde merdivene geçtim. Biz ilk müdahale için 3 araç olarak çıkmıştık, bir tane araçta 54 metrelik merdiven vardı. Olay yerine vardığımızda, bu araçta elektronik bir arıza çıktığı için onun kullanılamadığını sonradan öğrendim" dedi.

        "AYNI ANDA MÜDAHALE EDİLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİ"

        İtfaiye personeli F.Y., "Ben o sırada bina içerisinde yangına müdahale ediyordum. Sonrasında 42 metrelik başka bir araç geldi ve o merdiveni ben kendim kullanmaya başladım. Ben yangına müdahalede bu aracı kullandım. Balkonlarda bekleyen vatandaşları kurtardım. Merdivenli aracı 13'üncü kata kadar çıkararak balkonda olanları kurtardım. Yangın büyük olduğu ve tüm katlarda çıktığı için aynı anda müdahale edilmesi mümkün değildi.

        Biz yangına müdahale ederken yardım talebinde bulunan kişilere öncelik verdiğimiz için balkondakileri kurtarmaya çalıştık. 8'nci katta ne olduğuna dair haberdar değilim. Yangının birden fazla katta çıkması nedeniyle müdahale zorluk içermekteydi ayrıca oksijen tüplerimizin kat çıkma mesafesi bellidir. 13 kata çıkıp dönme süresi bellidir. Yangın anında malzemeler engel olduğunda alıp kenara atıyordum, bana gösterilen fotoğraflardaki malzemelerin engel olan malzemelerden olup olmadığını bilmiyorum. Ben yangına odaklandığım için yangınla ilgileniyordum" diye konuştu.

        İTÜ'DEN BİLİRKİŞİ RAPORU BEKLENECEK

        Duruşmada sanık S.Y. hakkındaki yakalama emri kaldırılırken, kaldırılması talep edilen adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi. Duruşmada ayrıca İstanbul Teknik Üniversitesi'nden (İTÜ) istenen bilirkişi raporunun akıbetinin beklenmesine ve sanık K.Ç. hakkında talep edilen rapor sürecinin sorulmasına hükmedildi. Duruşma 4 Haziran'a ertelendi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Aranan hükümlü yapay zekayla fotoğrafını değiştirip kimlik çıkarmış; eşinin dövmesindeki isimden yakalandı

        Mecidiyeköy'de polis ekipleri yaptıkları uygulamada eşiyle yürüyen kişiyi durdurdu. Şüpheli kimlik kontrolünde polislere sahte kimlik verdi. Memurlardan biri yaklaşık 1,5 yıl önce Galata'da aynı kişiye kimlik sorgusu yaptığını hatırlayarak, daha detaylı inceleme yapmaya başladı. Şüphelinin eşinin el...
        #Diyarbakır
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        NYT: ABD askeri saldırının İran'ı nükleer programdan vazgeçireceğinden şüpheli
        NYT: ABD askeri saldırının İran'ı nükleer programdan vazgeçireceğinden şüpheli
        AYM Başkanı Özkaya'dan kritik mesajlar
        AYM Başkanı Özkaya'dan kritik mesajlar
        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama
        MSB'den düşen F-16 ile ilgili açıklama
        "Osimhen, düşleri söndürdü!"
        "Osimhen, düşleri söndürdü!"
        Bahçeli'den Erdoğan'a doğum günü tebriği
        Bahçeli'den Erdoğan'a doğum günü tebriği
        Ramazan Günlüğü 8. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 8. Bölüm
        Babasını öldüren kız savunma yaptı!
        Babasını öldüren kız savunma yaptı!
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        22.3 milyar Euro yıllık zarar açıkladı
        22.3 milyar Euro yıllık zarar açıkladı
        Hareket etmiyor, spor yapmıyoruz
        Hareket etmiyor, spor yapmıyoruz
        Bill Gates'ten çalışanlarına Epstein özrü
        Bill Gates'ten çalışanlarına Epstein özrü
        Ünlü çiftin bebekleri dünyaya geldi
        Ünlü çiftin bebekleri dünyaya geldi
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        Üniversitelerde öğrenci affı: Yarıda bırakanlar için düzenleme yolda
        Üniversitelerde öğrenci affı: Yarıda bırakanlar için düzenleme yolda
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        "Her geçen gün daha çok aşık oluyorum"
        "Her geçen gün daha çok aşık oluyorum"