        Begüm Öner ile Ceyhun Fersoy'un bebeği dünyaya geldi

        Begüm Öner ile Ceyhun Fersoy'un bebeği dünyaya geldi

        Oyuncu çift Begüm Öner ile Ceyhun Fersoy, ilk kez anne ve baba olmanın heyecanını yaşadı. İkili, kızlarına Karya adını verdi

        Habertürk
        Giriş: 26.02.2026 - 12:55
        Ünlü çiftin bebekleri dünyaya geldi

        2015'te evlenen Begüm Öner ile Ceyhun Fersoy, büyük bir mutluluk yaşadı. Oyuncu çiftin çocukları çocukları dünyaya geldi.

        Kız bebek dünyaya getiren Begüm Öner, mutlu haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

        Kızlarına 'Karya' adını verdiklerini duyuran Begüm Öner, "Hayatımızın en güzel 'Merhaba'sı. Hoş geldin kızımız Karya. Kalbimiz seni beklerken zaten çok sevmişti. Şimdi bütün dünyamız sen..." ifadelerini kullandı.

        KARYA NE DEMEK?

        Karya, Antik çağda, Güney Batı Anadolu'da, İzmir ve Antalya arasında kalan bölgeye verilen isimdir. Aynı zamanda, ‘Karlar kraliçesi’ şeklinde de ifade edilmektedir.

        Spor Bülteni - 25 Şubat 2026 (Aslan Son 16 Turu İçin Sahaya Çıkıyor)

        Aslan son 16 turu için sahaya çıkıyor. Galatasaray'da önemli bir eksik yok. Fenerbahçe N.Forest deplasmanında. Fenerbahçe Beko'nun konuğu Partizan. Fenerbahçe üst üste 8. galibiyeti istiyor. Partizan sürpriz peşinde. Spor Bülteni'nde Selen Gül Dayıoğlu sundu.  

