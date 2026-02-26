İstanbul'da kan donduran olay, Gaziosmanpaşa ilçesi Karadeniz Mahallesi'nde gece saatlerinde yaşandı.

İKİSİ ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Serhat K. (25) ile yolda karşılaştığı kız kardeşinin yanındaki Murat Yaşar (25) arasında tartışma çıktı.

İKİ BACAĞINDAN BIÇAKLADI

AA ve DHA'daki habere göre Serhat K., Yaşar'ı sağ ve sol bacağından bıçakla yaraladı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yaşar, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KORKUNÇ OLAY KAMERAYA YANSIDI

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli Serhat K.'yi gözaltına aldı.

Öte yandan yaşanan kavga anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.