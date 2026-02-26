Canlı
        SON DAKİKA: İstanbul'da kız kardeşinin yanındaki genci öldürdü | Son dakika haberleri

        Kız kardeşinin yanındaki genci öldürdü!

        İstanbul'da, 25 yaşındaki Serhat K. ile kız kardeşinin yanında gördüğü aynı yaştaki Murat Yaşar arasında tartışma çıktı. Serhat K.'nin her iki bacağından da bıçakladığı Yaşar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı

        Giriş: 26.02.2026 - 12:50
        Kız kardeşinin yanındaki genci öldürdü!

        İstanbul'da kan donduran olay, Gaziosmanpaşa ilçesi Karadeniz Mahallesi'nde gece saatlerinde yaşandı.

        İKİSİ ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

        Serhat K. (25) ile yolda karşılaştığı kız kardeşinin yanındaki Murat Yaşar (25) arasında tartışma çıktı.

        İKİ BACAĞINDAN BIÇAKLADI

        AA ve DHA'daki habere göre Serhat K., Yaşar'ı sağ ve sol bacağından bıçakla yaraladı.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yaşar, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        KORKUNÇ OLAY KAMERAYA YANSIDI

        Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli Serhat K.'yi gözaltına aldı.

        Öte yandan yaşanan kavga anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

