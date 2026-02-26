Canlı
        Üniversitelerde öğrenci affı: Yarıda bırakanlar için düzenleme yolda

        AK Parti yükseköğrenimini yarıda bırakmak zorunda kalan öğrenciler için af düzenlemesi hazırlıyor. Buna göre 1 Temmuz 2022 sonrası üniversiteleri ile ilişiği kesilenler için yeniden eğitim hakkı verilmesi gündemde. Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberi..

        Giriş: 26.02.2026 - 13:04 Güncelleme:
        Yükseköğrenimini yarıda bırakmak zorunda kalan öğrenciler için okula dönüş yolu açılıyor.

        AK Parti, yükseköğretim kanunu üzerinde değişiklikler için çalışma başlattı. Çalışmayla 1 Temmuz 2022 tarihinden sonra üniversiteleri ile ilişiği kesilen öğrenciler için yeniden eğitim hakkı verilecek. Bu öğrenciler kayıt hakkı kazandıkları okullara başvurarak 2026-2027 Güz Dönemi itibarıyla eğitimlerine kaldıkları yerden devam edebilecek.

        UYGULAMALI EĞİTİMİ YARIDA KALANLAR OKULA DÖNECEK

        Düzenleme için etki analizleri inceleniyor. Teorik derslerde başarılı olmuş ancak uygulamalı eğitime geçememiş öğrenciler okula dönecek. Uygulamalı eğitimine başlayamayan, yarıda bırakan ya da başarısız olanlar eğitimini tamamlama hakkı kazanacak.

        “ÖNCEKİ AFLARDAN AZ KİŞİ YARARLANDI”

        AK Parti kaynakları, yapılan etki analizlerinde önceden yapılan öğrenci aflarından çok fazla yararlanılmadığını belirtiyor. Kaynaklar, "Geçmişte 100 bin kişi yararlanacağı düşünülerek yasa çıkarıldı. Ama 5 bin kişi yararlandı" ifadelerini kullandı.

        MECLİS'E SUNULACAK

        Düzenlemeye dair çalışmalar tamamlandıktan sonra teklif, Meclis'e sunulacak.

