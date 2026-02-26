Canlı
        Savaşa karşı politik şiddet sigortası var

        Savaşa karşı politik şiddet sigortası var

        Sigorta Sayfası programını katılan Howden Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Bölge CEO'su Atınç Yılmaz, alacak sigortalarında savaştan önce savaş bölgesine gönderilen ürünlerin eğer sigortalıysa hasarının ödendiğini belirterek, "Savaşın da bir sigortası var. Politik şiddet sigortası dediğimiz bir ürün var. Sizin tesisinizin olduğu yerde kargaşa, ayaklanma halk hareketleri ve savaş olursa bu durumlarda hasar karşılanıyor. Türkiye'de genelde terör sigortası alınıyordu. Biz terör yerine politik şiddet sigortasını öneriyoruz. Limitlere göre prim değişiyor ama yangın sigortasından daha düşük fiyatlar var" dedi. 

        Giriş: 26.02.2026 - 09:59
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak

        Howden Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Bölge CEO’su Atınç Yılmaz, sigortacılığın 2025'te yüzde 45 büyüdüğünü dile getirerek büyümenin şampiyonunun ise sağlık sigortaları olduğunu belirterek, "Sağlıkta enflasyon yüksek, bu rakama yansıyor. Sağlıktaki gelişmeler de harcamayı artırıyor. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'nın devreye girmesi de etkili. Pazarın yüzde 20'si sağlık sigortası üzerinden geliyor. Bu hastanelere kaynak da sağlıyor. Biz de kurumsal sağlık sigortasına fokuslanmış bir şirketiz. 2025 çok iyi geçti" dedi.

        2026'nın ekonomiye paralel sigortacılık açısından da olumlu geçmesini beklediklerini dile getiren Yılmaz, 2026'da sağlık sigortasında piyasanın daha rekabetçi olacağını ifade ederek şunları söyledi: "Operatif açıdan dikkat edilmesi gereken bir alan. Bizim gibi brokerlik şirketleri de bu sürecin yönetimini yapıyoruz. Aldığınız ürünün dizaynı da önemli. O zaman müşteri memnuniyetinde bir sıkıntı yaşanmıyor."

        Alacak sigortalarında çok aktif olduklarını anlatan Yılmaz, savaştan önce savaş bölgesine gönderilen ürünlerin eğer sigortalıysa hasarının ödendiğini belirterek, "Ayrıca savaşın da bir sigortası var. Politik şiddet sigortası dediğimiz bir ürün bulunuyor. Türkiye'de çok bilinmiyor. Sizin tesisinizin olduğu yerde kargaşa, ayaklanma, halk hareketleri ve savaş olursa bu durumlarda hasar karşılanıyor. Ukrayna-Rusya savaşında politik şiddet sigortası sattığımız müşterilerimiz vardı. Bazı müşterilerimizde hasar oldu. Hasarlarını aldılar. Türkiye'de genelde terör sigortası alınıyor. Biz terör yerine politik şiddet sigortasını öneriyoruz. Limitlere göre prim değişiyor ama yangın sigortasından daha düşük fiyatlar var" dedi.

        MARMARA DEPREMİ YÖNETİLEBİLİR DURUMDA

        Beklenen büyük İstanbul depremine değinen Yılmaz, broker olarak işletmelere fay hatlarına uzaklık başta olmak üzere risk çalışması yaptıklarını de ifade ederek, şunları söyledi: "Sanayi kuruluşları bu konuda daha bilinçli. Depreme ne kadar hazırsanız sigorta fiyatı da ona göre değişiyor. Büyük Maraş depreminde de sanayi kuruluşları konutlara göre daha iyi ayakta kaldı. Sonrasında ekonomiyi kalkındıran da sanayi oldu. İstanbul ve Marmara tabi daha büyük. Yapılan similasyonlar var. Risk var. Reasürans firmaları bu riski fiyatlayıp satın almasaydı, tenimat bulunamazdı. Bu demek ki alınıp satılabilen ve yönetilebilen bir risk. Siz işletmenizde gerekli önlemleri de almışsanız tenimat bulabiliyorsunuz. Firmalar kendi olanakları doğrultusunda önlemler almaya çalışıyorlar."

        REASÜRANS PİYASASI NORMALLEŞİYOR

        Dünyada ise geçen yıllarda yaşanan reasürans sorununun yumuşamaya başladığına işaret eden Yılmaz, "Dünyada 2010'larda iklim kaynaklı hasarlar 50 milyar dolarken bu rakam 150 milyar dolarlara çıktı. Kapasite ise 400 milyardan 350'ye düştü. Şimdi biraz daha normalleşiyor. Hasarlar azaldı, dünyada faizlerin geri gelmesi nedeniyle sermayenin bir kısmı reasürans piyasasına geliyor. Çok büyük bir hasar olmaz ise 2026'da da reasürans maliyetlerinde şimdiye kadar olduğu gibi hızlı değil ama düşüşün süreceğini bekliyorum. Bu vatandaşlara da yansıyacak" şeklinde konuştu.

