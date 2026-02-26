Bebekli aileye silah çeken zanlı yakalandı

Canlı
        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, bazı basın yayın organlarında yer alan "yenidoğan bebeği olan aileye silah çekti" iddiasına ilişkin olayın şüphelisi yakalandı

        Giriş: 26.02.2026 - 01:07
        Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, söz konusu habere konu olan olayla ilgili olarak İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu, şüphelinin B.V. olduğu tespit edildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin üzerinden olayda kullandığı değerlendirilen tabanca ele geçirildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

