Deprem teminatını biraz zorlamak lazım

2021 ve 2022'nin sigorta sektörü için enflasyondaki yükseklik ve düşük faiz oranları nedeniyle sıkıntılı yıllar olduğunu anlatan Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Uğur Gülen, 2023 başında meydana gelen büyük depremi hatırlatarak "2023'ün ardından gelen yıllarda bir toparlanma yılı oldu. Toparlanmanın zirvesi ise 2025 yılı oldu. Yüzde 46 artış ile 1.3 trilyona liraya yakın prim üretimi meydana geldi. Dolar bazında da 32 milyar dolarlık bir sigorta büyüklüğüne ulaştık. Hem müşteri sayısı hem prim üretimi arttı" dedi. Sağlık sigortacılığının yıldızı parlayan bir alan olarak trafikten sonra en büyük ikinci branş olduğunu kaydeden Gülen, hayat sigortalarının da güçlü bir şekilde büyüyen diğer alan olduğuna işaret etti.

BÜYÜYE KAPILMAMAK LAZIM

Sigorta sektörünün özsermaye getirisinin yüzde 45 ile 2025 için oldukça iyi bir karlılığı ifade ettiğini ifade eden Gülen, şunları kaydetti: "Ancak bunun büyüsüne kapılmamak lazım. 2023'ten sonra süper hasarsız bir 3 yıl geçirdik. Büyük depremden sonra ne sel, ne dolu, ne başka deprem ne diğer afetler gördük. Şanslı bir dönemdeydik ama 2026'ya başladığımızda gördük ki doğanın şakası yok. Bir anda yoğun yağışlar, fırtına, karla karşılaştık. İlk iki ayda doğal afetler bilançoları bozmaya başladı."