Deprem teminatını biraz zorlamak lazım
Habertürk TV'de yayımlanan Sigorta Sayfası programına katılan Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Uğur Gülen 2026'da yüzde 35'lik büyüme beklediklerini ancak ocak ayındaki büyümenin yüzde 25-26'larda kaldığını belirterek, "Rekabet artmış durumda. Şirketler piyasadan daha çok pay almak için fiyat rekabetine giriyorlar. Fiyatlar ucuzluyor" dedi. Deprem gerçekliğine değinen Gülen deprem teminatlarının yapılması için işletme ve vatandaşların biraz zorlanması gerektiğini belirterek, "Maraş depreminde de gördük. 100 milyar dolarlık hasarın 5,5-6 milyarı karşılandı. Marmara depreminde 300-400 milyar dolarlık hasar olması bekleniyor. Sigortalılık oranı düşük olduğu için tabi bunun yüzde 10'unu karşılayabileceğiz" diye konuştu.
2021 ve 2022'nin sigorta sektörü için enflasyondaki yükseklik ve düşük faiz oranları nedeniyle sıkıntılı yıllar olduğunu anlatan Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Uğur Gülen, 2023 başında meydana gelen büyük depremi hatırlatarak "2023'ün ardından gelen yıllarda bir toparlanma yılı oldu. Toparlanmanın zirvesi ise 2025 yılı oldu. Yüzde 46 artış ile 1.3 trilyona liraya yakın prim üretimi meydana geldi. Dolar bazında da 32 milyar dolarlık bir sigorta büyüklüğüne ulaştık. Hem müşteri sayısı hem prim üretimi arttı" dedi. Sağlık sigortacılığının yıldızı parlayan bir alan olarak trafikten sonra en büyük ikinci branş olduğunu kaydeden Gülen, hayat sigortalarının da güçlü bir şekilde büyüyen diğer alan olduğuna işaret etti.
BÜYÜYE KAPILMAMAK LAZIM
Sigorta sektörünün özsermaye getirisinin yüzde 45 ile 2025 için oldukça iyi bir karlılığı ifade ettiğini ifade eden Gülen, şunları kaydetti: "Ancak bunun büyüsüne kapılmamak lazım. 2023'ten sonra süper hasarsız bir 3 yıl geçirdik. Büyük depremden sonra ne sel, ne dolu, ne başka deprem ne diğer afetler gördük. Şanslı bir dönemdeydik ama 2026'ya başladığımızda gördük ki doğanın şakası yok. Bir anda yoğun yağışlar, fırtına, karla karşılaştık. İlk iki ayda doğal afetler bilançoları bozmaya başladı."
TRAFİKTE REKABET VAR, FİYAT İYİ
Kasko ve trafik sigortalarının ise büyümede geri kaldığına dikkat çeken Gülen, "Trafik sigortasında son 1,5 yıldır uygulanan tarife rejimi arz probleminin ortadan kaldırdı ama biz yine de fiyatın serbest olmasını bekliyoruz. Şu anda tarifenin yüzde 15 ile 20 altında fiyatlama var. Yani rekabet var. Bu da fiyatın iyi olduğunu gösteriyor" şeklinde konuştu.
Sağlık sigortasında ömür boyu yenileme yönetmeliğinin sigortalılara önemli bir güvence sağladığını de belirten Gülen, "Sağlık sigortacılığı düzene girmiş durumda. Vatandaşlarımız daha iyi sağlık hizmetine ulaşmak için özel sağlık sigortasını tercih ediyor. Şirketlerin çalışanlarına sağladığı fayda ağırlıklı Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'nda önemli bir büyüme var. Burada poliçenin okunması, belli hastalıkların dahil olup olmadığına bakılması, hangi hastane gruplarının kapsandığına dikkat edilmesi gerekiyor" diye konuştu.