Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, yurt genelinde sıcaklıkların düşmesinin ardından kar beklenen bölgelerimize ilişkin şu bilgileri verdi:

BALKANLAR ÜZERİNDEN GELİYOR

"Türkiye’de havalar yeniden soğumak üzere, bu gece saatlerinden itibaren Balkanlar üzerindeki soğuk hava yurda giriş yapıyor. Rüzgar önce kuzey-kuzeybatıdan eserek Marmara ve Ege’yi aşıp Akdeniz’e kadar ulaşıyor. Oradan ise Doğu Akdeniz üzerinden yeniden Türkiye’ye sokuluyor. Bu meteorolojik oluk, batısında ve doğusunda farklı rüzgarların eseceği, aslında oldukça bereketli bir hava olayı, fakat getireceği kuvvetli yağışlar ile hali hazırda suya doymak üzere olan topraklarda ve şehir merkezlerinde su baskınlarına yol açabilir.

REKLAM

YÜKSEK YERLERE KAR YAĞIYOR

Yüksek kesimlerde ise perşembe kuvvetli olmak üzere cuma ve cumartesi kar bekleniyor. Başta Karadeniz ve Doğu Anadolu olmak üzere kuvvetli kar yağışları, denizlerde fırtına, kıyı merkezlerde yağmur bekleniyor. Gelecek 4 gün ülke genelinde soğuk ve yağışlı kış havası etkili olacak.

İSTANBUL'A BİR MİKTAR KAR YAĞACAK

İstanbul’da yarın sabah erken saatlerde ve öğlen bir miktar kar yağacak, fakat şehir genelinde daha çok karla karışık yağmur ve yağmur görülecek. Yine de İstanbul’da özellikle yarın sabah 06:00 ile 12:00 saatleri arası seyirlik bir kar yağabilir.

İLK YAĞDIĞINDA OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR Tipi şeklinde olmayan bu yağışın şehirde ulaşımı sadece ilk yağdığı dakikalarda olumsuz etkilemesi muhtemeldir. Yarın öğleden sonra yağışın kesmesi ve sıcaklıkların 7-8°C’lere yükselmesi bekleniyor. Hissedilen hava sıcaklıkları ise rüzgarın etkisiyle Tekirdağ-İstanbul-Kocaeli boyunca 3°C’lere kadar düşecek. BURSA'DA KAR ÖRTÜSÜ GÖRÜLEBİLİR Bursa’nın güney ilçeleri ile yüksek kesimlerinde yarın akşam olurken ince bir kar örtüsü görülebilir. Kuvvetli kuzeybatılı rüzgarla gelecek yağışlar sırasında hissedilen sıcaklık 0°C’nin altında olacak. REKLAM KARADENİZ'DE YOĞUN KAR BEKLENİYOR Karadeniz’in iç kesimlerinde ise yoğun kar bekleniyor. Ordu’nun ve Giresun’un iç kesimlerindeki dağlık alanlar en kuvvetli yağışları alacak görünüyor, Karadeniz’in doğusunda da 1 Mart Pazar gününe kadar 3 gün süreyle kar yağışı bekleniyor. Doğu Karadeniz yayla ve köy yollarında bu kar yağışları ulaşımı olumsuz etkileyecektir. İÇ VE DOĞU KESİMLERDE 4 GÜN YOĞUN KAR VAR Doğu Anadolu genelinde de perşembeden pazara kar yağacak görünüyor. Elazığ, Malatya, Erzincan arasında kalan alan, en kuvvetli kar yağışlarını alabilir. Sivas, Kayseri yüksekleri, Bitlis, Bingöl ve çevre merkezlere de yeni kar geliyor.