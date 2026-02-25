Canlı
        Haberler Dünyadan Hollywood yıldızı Russell Crowe meğer TikTok'un da yıldızıymış: Saat koleksiyonunu tanıtıyor

        Hollywood yıldızı Russell Crowe meğer TikTok'un da yıldızıymış

        Oscar'lı yıldız Russell Crowe'un, aynı zamanda bir TikTok yıldızı olduğu ortaya çıktı. Oyuncu, sosyal medya sayfasında bir 'influencer' gibi lüks saat tutkusunu sergiliyor

        25.02.2026 - 13:04
        Meğer TikTok'un da yıldızıymış

        Hayranları, Russell Crowe'un bir TikTok hesabına sahip olduğunu ve ünlü aktörün burada saatlere olan büyük tutkusunu paylaştığını keşfetti. Meğer 61 yaşındaki Oscar ödüllü Hollywood yıldızı, aynı zamanda bir TikTok yıldızıymış. Crowe, geniş koleksiyonundaki birçok lüks ve özel saati, adeta bir 'influencer' gibi tanıtmasıyla hayranlarını şaşırttı.

        TikTok hesabına 'igp366' adını veren Crowe'un şu an itibarıyla 55 bine yakın takipçisi var. Crowe'un biyografisinde şu yazıyor: Merhaba, bu TikTok hesabını kapalı alanda bahçe partileri ve saatler hakkında konuşmak için kullanıyorum. Umarım mutlu ve meşgulsünüzdür.

        Ünlü oyuncunun, TikTok sayfasında değeri 60 bin dolara kadar çıkan en sevdiği saatlerinden bazılarını gururla sergilediği görülüyor.

        Crowe, bir videosuna şu itirafla başlıyor: Şimdi size tüm saat koleksiyonumu göstermeyeceğim. Bu epey zaman alır, çünkü kelimenin tam anlamıyla takıntılıyım ve uzun zamandır böyleyim. Ama bu, şu anki koleksiyonum.

        Hayranları, ünlü oyuncunun bir TikTok yıldızı oluşuna hem şaşırdı hem de oyuncuyu övdü. Bir hayranı, "Russell Crowe'un Gladyatör'den saat vlogger'lığına geçişi, kimsenin beklemediği türden bir karakter gelişimi. Adam ne yaparsa yapsın ilgi çekici kalmayı başarıyor" derken; bir başkası, "Onun böyle bir tutkusunu paylaşmasını görmek çok güzel. Ünlülerin başka ne gibi gizli yetenekleri olabileceğini merak etmeme neden oluyor" ifadesini kullandı.

        Bir sosyal medya kullanıcısı, "Bu adam Kolezyum'da kaplanlarla dövüşmekten, tek tek özel üretim saatler için mücadele etmeye kadar yükseldi" diye esprili bir övgüde bulunurken; bir başka hayranı, "Russell Crowe gibi bir efsanenin sosyal medyada gerçek bir saat meraklısı olarak yer almasını görmek çok güzel. Hiçbir halkla ilişkiler çalışması yok. Sadece tutku. Russell Crowe, saat dünyasının en ilgi çekici adamı oldu" yorumu yaptı.

        Bazı dikkatli hayranları, Crowe'un videolarının arka planındaki birkaç göz alıcı nesneye; özellikle de Oscar heykelciği, SAG ödülü ve GQ Küresel İkon ödüllerine işaret etti.

        Ünlü aktör, eleştirmenlerden büyük beğeni toplayan 'Gladyatör' filmindeki Maximus Decimus Meridius rolüyle 2001 yılında En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını kazanmıştı.

        ROL ARKADAŞLARININ ORTAK TUTKUSU

        Crowe'un saat tutkusu ve saat koleksiyonunu tanıtması, 2014 yılında 'Son Umut' filminde birlikte başrolleri paylaştıkları Cem Yılmaz'ın da zaman zaman saatlerini sosyal medyada sergilemesini akıllara getirdi.

