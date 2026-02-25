Hayranları, Russell Crowe'un bir TikTok hesabına sahip olduğunu ve ünlü aktörün burada saatlere olan büyük tutkusunu paylaştığını keşfetti. Meğer 61 yaşındaki Oscar ödüllü Hollywood yıldızı, aynı zamanda bir TikTok yıldızıymış. Crowe, geniş koleksiyonundaki birçok lüks ve özel saati, adeta bir 'influencer' gibi tanıtmasıyla hayranlarını şaşırttı.

TikTok hesabına 'igp366' adını veren Crowe'un şu an itibarıyla 55 bine yakın takipçisi var. Crowe'un biyografisinde şu yazıyor: Merhaba, bu TikTok hesabını kapalı alanda bahçe partileri ve saatler hakkında konuşmak için kullanıyorum. Umarım mutlu ve meşgulsünüzdür.

Ünlü oyuncunun, TikTok sayfasında değeri 60 bin dolara kadar çıkan en sevdiği saatlerinden bazılarını gururla sergilediği görülüyor.

Crowe, bir videosuna şu itirafla başlıyor: Şimdi size tüm saat koleksiyonumu göstermeyeceğim. Bu epey zaman alır, çünkü kelimenin tam anlamıyla takıntılıyım ve uzun zamandır böyleyim. Ama bu, şu anki koleksiyonum.

Hayranları, ünlü oyuncunun bir TikTok yıldızı oluşuna hem şaşırdı hem de oyuncuyu övdü. Bir hayranı, "Russell Crowe'un Gladyatör'den saat vlogger'lığına geçişi, kimsenin beklemediği türden bir karakter gelişimi. Adam ne yaparsa yapsın ilgi çekici kalmayı başarıyor" derken; bir başkası, "Onun böyle bir tutkusunu paylaşmasını görmek çok güzel. Ünlülerin başka ne gibi gizli yetenekleri olabileceğini merak etmeme neden oluyor" ifadesini kullandı.