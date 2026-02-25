7 bin akıllı süpürgeyi PS5 koluyla kumanda etti!

Yapay zeka ve robot teknolojileri hızla evlerimize girerken, milyarlarca dolarlık yatırımlarla büyüyen akıllı ev ekosistemi konfor vaat ediyor. Ancak bu bağlı cihazlar aynı zamanda mahremiyet ve siber güvenlik için ciddi tehditler barındırıyor. Üreticiler “hızlı inovasyon” adına güvenlik testlerini sıklıkla arka plana atıyor; sonuçta hacker’lar için yeni kapılar açılıyor. Son olayda İspanyol bir yazılımcının tesadüfi keşfi, bu risklerin ne kadar yakın ve gerçek olduğunu bir kez daha kanıtladı.

REKLAM KONSOL KUMANDASI İLE BÜYÜK BİR AÇIĞI ORTAYA ÇIKARTTI Sammy Azdoufal, yeni aldığı DJI Romo robot süpürgesini PS5 oyun kumandasıyla manuel olarak yönlendirmek istedi. Anthropic’in Claude Code adlı yapay zeka kodlama asistanını kullanarak DJI mobil uygulamasını tersine mühendislik yapan Azdoufal, cihazın iletişim protokollerini çözdü ve kendi cihazına ait kimlik doğrulama token’ını çıkardı. Ancak token sunucuya bağlandığında şok edici bir gerçek ortaya çıktı: Yaklaşık 7 bin DJI Romo cihazı –24 farklı ülkede– Azdoufal’ı “patron” olarak tanımaya başladı. CANLI GÖRÜNTÜ, SES VE EV HARİTALARINA ERİŞİM Azdoufal bu yetkiyle cihazların ön kamerasından canlı yayın izleyebildi, mikrofonlarından ses alabildi, detaylı ev haritalarını indirebildi ve robotları uzaktan kumanda edebildi. IP adresleri üzerinden cihazların yaklaşık konumlarını belirleyebilen mühendis, The Verge verdiği demeçte, “Cihazım birdenbire binlerce robotun komutanı haline geldi” şeklinde açıklamada bulundu. Amacının kötü niyetli olmadığını vurgulayan Azdoufal, açığı ifşa etmek için haberi The Verge ile paylaştı. DJI İKİ YAMA YAPTI AMA RİSKLER TAM GİDERİLMEDİ Yayının ulaşması üzerine DJI, 8 ve 10 Şubat’ta iki yama yayınlayarak arka uç yetki doğrulama hatasını düzelttiğini açıkladı. Şirket, Azdoufal’a X üzerinden teşekkür ederek “Sorumlu bildiriminiz bizim için çok kıymetli” mesajını paylaştı. Ancak Azdoufal, kamera akışında PIN atlama gibi ek zafiyetlerin hâlâ açıkta kaldığını belirtti. Surrey Üniversitesi siber güvenlik profesörü Alan Woodward, “İnovasyon adına ‘hızlı hareket et, kır geç’ mantığı hâkim ama güvenlik genellikle sonradan düşünülüyor” uyarısında bulundu.