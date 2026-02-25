Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 13.809,59 %-1,72
        DOLAR 43,8738 %0,04
        EURO 51,7571 %0,20
        GRAM ALTIN 7.325,36 %0,63
        FAİZ 36,21 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 128,32 %4,24
        BITCOIN 65.559,00 %2,36
        GBP/TRY 59,3393 %0,26
        EUR/USD 1,1791 %0,16
        BRENT 71,17 %0,57
        ÇEYREK ALTIN 11.977,02 %0,63
        Haberler Ekonomi Teknoloji Cihaz 7 bin akıllı süpürgeyi PS5 koluyla kumanda etti! - DJI Romo'da dev güvenlik açığı - Teknoloji Haberleri

        7 bin akıllı süpürgeyi PS5 koluyla kumanda etti!

        İspanyol yazılımcı Sammy Azdoufal, kendi DJI Romo robot süpürgesini PlayStation 5 kumandasıyla kontrol etmek isterken Claude AI yardımıyla geliştirdiği uygulama sayesinde dünya genelinde yaklaşık 7 bin cihaza erişim sağladı. Canlı kamera görüntüleri, mikrofon sesleri, ev haritaları ve uzaktan kumanda yetkisi veren kritik açık, akıllı ev cihazlarındaki güvenlik zafiyetlerini bir kez daha gözler önüne serdi. DJI iki yama yayınladı ancak bazı açıkların hâlâ giderilmediği belirtiliyor.

        Giriş: 25.02.2026 - 12:08 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        DJI Romo'da dev güvenlik açığı

        Yapay zeka ve robot teknolojileri hızla evlerimize girerken, milyarlarca dolarlık yatırımlarla büyüyen akıllı ev ekosistemi konfor vaat ediyor. Ancak bu bağlı cihazlar aynı zamanda mahremiyet ve siber güvenlik için ciddi tehditler barındırıyor. Üreticiler “hızlı inovasyon” adına güvenlik testlerini sıklıkla arka plana atıyor; sonuçta hacker’lar için yeni kapılar açılıyor. Son olayda İspanyol bir yazılımcının tesadüfi keşfi, bu risklerin ne kadar yakın ve gerçek olduğunu bir kez daha kanıtladı.

        Yapay zeka ve robot teknolojileri hızla evlerimize girerken, milyarlarca dolarlık yatırımlarla büyüyen akıllı ev ekosistemi konfor vaat ediyor. Ancak bu bağlı cihazlar aynı zamanda mahremiyet ve siber güvenlik için ciddi tehditler barındırıyor. Üreticiler “hızlı inovasyon” adına güvenlik testlerini sıklıkla arka plana atıyor; sonuçta hacker’lar için yeni kapılar açılıyor. Son olayda İspanyol bir yazılımcının tesadüfi keşfi, bu risklerin ne kadar yakın ve gerçek olduğunu bir kez daha kanıtladı.

        REKLAM

        KONSOL KUMANDASI İLE BÜYÜK BİR AÇIĞI ORTAYA ÇIKARTTI

        Sammy Azdoufal, yeni aldığı DJI Romo robot süpürgesini PS5 oyun kumandasıyla manuel olarak yönlendirmek istedi. Anthropic’in Claude Code adlı yapay zeka kodlama asistanını kullanarak DJI mobil uygulamasını tersine mühendislik yapan Azdoufal, cihazın iletişim protokollerini çözdü ve kendi cihazına ait kimlik doğrulama token’ını çıkardı. Ancak token sunucuya bağlandığında şok edici bir gerçek ortaya çıktı: Yaklaşık 7 bin DJI Romo cihazı –24 farklı ülkede– Azdoufal’ı “patron” olarak tanımaya başladı.

        CANLI GÖRÜNTÜ, SES VE EV HARİTALARINA ERİŞİM

        Azdoufal bu yetkiyle cihazların ön kamerasından canlı yayın izleyebildi, mikrofonlarından ses alabildi, detaylı ev haritalarını indirebildi ve robotları uzaktan kumanda edebildi. IP adresleri üzerinden cihazların yaklaşık konumlarını belirleyebilen mühendis, The Verge verdiği demeçte, “Cihazım birdenbire binlerce robotun komutanı haline geldi” şeklinde açıklamada bulundu. Amacının kötü niyetli olmadığını vurgulayan Azdoufal, açığı ifşa etmek için haberi The Verge ile paylaştı.

        DJI İKİ YAMA YAPTI AMA RİSKLER TAM GİDERİLMEDİ

        Yayının ulaşması üzerine DJI, 8 ve 10 Şubat’ta iki yama yayınlayarak arka uç yetki doğrulama hatasını düzelttiğini açıkladı. Şirket, Azdoufal’a X üzerinden teşekkür ederek “Sorumlu bildiriminiz bizim için çok kıymetli” mesajını paylaştı. Ancak Azdoufal, kamera akışında PIN atlama gibi ek zafiyetlerin hâlâ açıkta kaldığını belirtti. Surrey Üniversitesi siber güvenlik profesörü Alan Woodward, “İnovasyon adına ‘hızlı hareket et, kır geç’ mantığı hâkim ama güvenlik genellikle sonradan düşünülüyor” uyarısında bulundu.

        AKILLI EV PAZARI PATLARKEN GÜVENLİK İHMAL EDİLİYOR

        MarketsandMarkets tahminlerine göre akıllı ev sektörü 2032’de 139 milyar doları aşacak. Ancak bu büyüme, aydınlatma sistemlerinden bebek monitörlerine, kapı kilitlerinden ısıtma cihazlarına kadar pek çok üründe benzer saldırılara zemin hazırlıyor. Woodward, üreticilere “Kullanıcıları ilk kurulumda güçlü, benzersiz şifre kullanmaya zorlamak ve tüm sistem etkileşimlerini güvenlik odaklı tasarlamak şart” diyor. Tüketicilere de net bir mesaj veriyor: “Her yapabildiğinizi yapmak zorunda değilsiniz konfor ile mahremiyet arasında denge kurun.”

        “VACCUM GUY” EFSANESİ VE ÜCRETSİZ SÜPÜRGE TEKLİFLERİ

        Azdoufal, X’te “Artık resmen ‘vaccum guy’ diyebilirsiniz. Kaç tane ücretsiz süpürge teklifi geldi hayal bile edemezsiniz” diye esprili bir paylaşım yaptı. Olay, IoT cihazı üreticilerinin güvenlik altyapılarını kökten gözden geçirmesi gerektiğini bir kez daha gösterdi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Balıkesirde F-16 uçağının kaza kırıma uğradığı mevki dron ile görüntülendi

        Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu 1 pilotun şehit olduğunu bildirdi. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Sosyal medyaya girişte kimlik doğrulama şartı
        Sosyal medyaya girişte kimlik doğrulama şartı
        Rezidanstaki çifte kanlı infazda sır perdesi aralandı!
        Rezidanstaki çifte kanlı infazda sır perdesi aralandı!
        Trump Demokrat Kongre üyesi Omar ile atıştı
        Trump Demokrat Kongre üyesi Omar ile atıştı
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        Okul saatleri dışında e-kelepçe takacak!
        Okul saatleri dışında e-kelepçe takacak!
        570 milyonluk rövanş!
        570 milyonluk rövanş!
        Çekimleri 4 saat sürdü! Bitlis'ten görüntülendi
        Çekimleri 4 saat sürdü! Bitlis'ten görüntülendi
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        Koca kapıyı kırıp eve girdi! Kadın 2. kattan atladı!
        Koca kapıyı kırıp eve girdi! Kadın 2. kattan atladı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        Yapay zekayla fotoğraf oyunu!
        Yapay zekayla fotoğraf oyunu!
        Simba'nın Ukraynalı sahibi konuştu
        Simba'nın Ukraynalı sahibi konuştu
        'Minik Serçe' ortaya çıktı
        'Minik Serçe' ortaya çıktı
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        "İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğim"
        "İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğim"
        Meksika liderinden Musk'a yasal işlem hamlesi
        Meksika liderinden Musk'a yasal işlem hamlesi
        Warner Bros Paramount'un teklifini "üstün teklif" potansiyelinde gördü
        Warner Bros Paramount'un teklifini "üstün teklif" potansiyelinde gördü
        Kadavradan yağ transferi
        Kadavradan yağ transferi