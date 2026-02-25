Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Avustralya açıklarında dünyanın en büyük mercan kolonisi keşfedildi

        Avustralya açıklarında dünyanın en büyük mercan kolonisi keşfedildi

        Avustralya açıklarında bulunan Büyük Set Resifi'nde, futbol sahasına yakın büyüklükte, dünyanın en büyük mercan kolonisi keşfedildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2026 - 09:56 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü

        Avustralya açıklarında bulunan Büyük Set Resifi'nde (Great Barrier Reef), dünyanın bilinen en büyük mercan kolonisi tespit edildi.

        Koruma kuruluşu Citizens of the Reef'ten yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 111 metre uzunluğundaki (bir futbol sahasına yakın) ve 3 bin 973 metrekarelik alanı kaplayan koloni, resifte şimdiye kadar kaydedilen en önemli mercan yapıları arasında yer alıyor. Kuruluş, söz konusu yapının 'dünyada belgelenmiş ve haritalanmış en büyük mercan kolonisi' olduğunu bildirdi.

        ANNE İLE KIZI KEŞFETTİ

        Mercan, geçen yılın sonlarında Citizens of the Reef'te deniz operasyonları koordinatörü olarak görev yapan Sophie Kalkowski-Pope ile deneyimli dalgıç ve su altı fotoğrafçısı annesi Jan Pope tarafından keşfedildi.

        REKLAM

        Jan Pope'un keşiften bir hafta önce aynı bölgede dalış yaptığı ve dikkat çekici bir oluşum gördüğü belirtildi. Bunun üzerine anne-kız, ölçüm ekipmanlarıyla bölgeye yeniden döndü.

        Sophie Kalkowski-Pope, "Suya girer girmez gördüğümüz şeyin önemini hemen anladım" ifadelerini kullandı. İkili, J şeklindeki mercan yapısının bir ucundan diğerine yüzerek görüntü aldı. Kalkowski-Pope, "Bir uçtan diğerine yüzmem üç dakika sürdü" dedi.

        MERCANIN ÜÇ BOYUTLU MODELİ OLUŞTURULDU

        Pavona clavus türündeki mercanın boyutu, su altında yapılan manuel ölçümler ve su yüzeyindeki platformlardan çekilen yüksek çözünürlüklü görüntülerle doğrulandı. Elde edilen veriler kullanılarak mercanın üç boyutlu modeli oluşturuldu.

        Bilim insanları, bölgenin güçlü gelgit akıntılarına sahip olduğunu ve Büyük Set Resifi'nin diğer birçok noktasına kıyasla tropikal siklon dalgalarına daha az maruz kaldığını tespit etti. Uzmanlar, bu koşulların böylesine büyük bir mercan yapısının varlığında rol oynayıp oynamadığını inceliyor.

        REKLAM

        ZARAR GÖRMEMESİ İÇİN KONUMU GİZLİ

        Citizens of the Reef, 'istenmeyen etkilerin riskini azaltmak' amacıyla mercanın tam konumunu açıklamadı.

        Dünyanın en büyük canlı yapısı olarak kabul edilen Büyük Set Resifi, çok sayıda türe ev sahipliği yapıyor. Ancak son yıllarda resif, yıkıcı kitlesel ağarma olaylarıyla karşı karşıya kaldı. Bu süreçte resifin bazı bölümleri beyaza döndü.

        Ağarmanın, mercanların içinde yaşayan ve besin kaynağı sağlayan alglerin kaybıyla gerçekleştiği belirtildi.

        Küresel ölçekte ise 2023'te başlayan ve deniz suyu sıcaklıklarının rekor seviyelere ulaşmasıyla bağlantılı olan küresel ağarma olayı nedeniyle okyanus resiflerinin yüzde 80'inden fazlası etkilendi.

        *Haberin görselleri Citizens of the Reef'in Instagram hesabından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Caminin tavan alçısı cemaatin üstüne düştü

        Şanlıurfa'da bir caminin tavan alçısının cemaatin üzerine düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. (IHA)

        #dünyanın en büyük mercan kolonisi
        #avustralya
        #Büyük Set Resifi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Trump Demokrat Kongre üyesi Omar ile atıştı
        Trump Demokrat Kongre üyesi Omar ile atıştı
        "İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğim"
        "İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğim"
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        Trump'ın Paris Büyükelçisi dünürü kriz yarattı
        Trump'ın Paris Büyükelçisi dünürü kriz yarattı
        Koca kapıyı kırıp eve girdi! Kadın 2. kattan atladı!
        Koca kapıyı kırıp eve girdi! Kadın 2. kattan atladı!
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Çıldır Gölü'ne erken gelen martılar, buzla karşılaştı!
        Çıldır Gölü'ne erken gelen martılar, buzla karşılaştı!
        Sağanak yağmur ve kar bekleniyor! Sıcaklıklar düşüyor
        Sağanak yağmur ve kar bekleniyor! Sıcaklıklar düşüyor
        Warner Bros Paramount'un teklifini "üstün teklif" potansiyelinde gördü
        Warner Bros Paramount'un teklifini "üstün teklif" potansiyelinde gördü
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Epstein baskısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı
        Epstein baskısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı
        Kadavradan yağ transferi
        Kadavradan yağ transferi
        İftarda doğru sıralama nasıl?
        İftarda doğru sıralama nasıl?
        HAK-İŞ’ten asgari ücret önerisi
        HAK-İŞ’ten asgari ücret önerisi
        Osimhen'de maaş spekülasyon, ağrı gerçek
        Osimhen'de maaş spekülasyon, ağrı gerçek
        Vincenzo Montella'dan çarpıcı açıklama: İtalya'ya dönecek mi?
        Vincenzo Montella'dan çarpıcı açıklama: İtalya'ya dönecek mi?
        2 kişi rezidansta ölü bulundu
        2 kişi rezidansta ölü bulundu
        Bodo/Glimt destanı!
        Bodo/Glimt destanı!
        17 yıldır kayıp olan Ebru’nun öldürüldüğü ortaya çıktı
        17 yıldır kayıp olan Ebru’nun öldürüldüğü ortaya çıktı