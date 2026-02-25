Avustralya açıklarında dünyanın en büyük mercan kolonisi keşfedildi

Avustralya açıklarında bulunan Büyük Set Resifi'nde (Great Barrier Reef), dünyanın bilinen en büyük mercan kolonisi tespit edildi.

Koruma kuruluşu Citizens of the Reef'ten yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 111 metre uzunluğundaki (bir futbol sahasına yakın) ve 3 bin 973 metrekarelik alanı kaplayan koloni, resifte şimdiye kadar kaydedilen en önemli mercan yapıları arasında yer alıyor. Kuruluş, söz konusu yapının 'dünyada belgelenmiş ve haritalanmış en büyük mercan kolonisi' olduğunu bildirdi.

ANNE İLE KIZI KEŞFETTİ

Mercan, geçen yılın sonlarında Citizens of the Reef'te deniz operasyonları koordinatörü olarak görev yapan Sophie Kalkowski-Pope ile deneyimli dalgıç ve su altı fotoğrafçısı annesi Jan Pope tarafından keşfedildi.

Jan Pope'un keşiften bir hafta önce aynı bölgede dalış yaptığı ve dikkat çekici bir oluşum gördüğü belirtildi. Bunun üzerine anne-kız, ölçüm ekipmanlarıyla bölgeye yeniden döndü.

Sophie Kalkowski-Pope, "Suya girer girmez gördüğümüz şeyin önemini hemen anladım" ifadelerini kullandı. İkili, J şeklindeki mercan yapısının bir ucundan diğerine yüzerek görüntü aldı. Kalkowski-Pope, "Bir uçtan diğerine yüzmem üç dakika sürdü" dedi.

MERCANIN ÜÇ BOYUTLU MODELİ OLUŞTURULDU Pavona clavus türündeki mercanın boyutu, su altında yapılan manuel ölçümler ve su yüzeyindeki platformlardan çekilen yüksek çözünürlüklü görüntülerle doğrulandı. Elde edilen veriler kullanılarak mercanın üç boyutlu modeli oluşturuldu. Bilim insanları, bölgenin güçlü gelgit akıntılarına sahip olduğunu ve Büyük Set Resifi'nin diğer birçok noktasına kıyasla tropikal siklon dalgalarına daha az maruz kaldığını tespit etti. Uzmanlar, bu koşulların böylesine büyük bir mercan yapısının varlığında rol oynayıp oynamadığını inceliyor. ZARAR GÖRMEMESİ İÇİN KONUMU GİZLİ Citizens of the Reef, 'istenmeyen etkilerin riskini azaltmak' amacıyla mercanın tam konumunu açıklamadı. Dünyanın en büyük canlı yapısı olarak kabul edilen Büyük Set Resifi, çok sayıda türe ev sahipliği yapıyor. Ancak son yıllarda resif, yıkıcı kitlesel ağarma olaylarıyla karşı karşıya kaldı. Bu süreçte resifin bazı bölümleri beyaza döndü.