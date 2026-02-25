Canlı
        Haberler Dünya Trump'ın Paris Büyükelçisi dünürü kriz yarattı | Dış Haberler

        Trump'ın Paris Büyükelçisi dünürü kriz yarattı

        ABD Başkanı Trump'ın dünürü olan Paris Büyükelçisi Kushner'in Lyon'da öldürülen aşırı sağcı gençle ilgili açıklamaları nedeniyle Fransa Dışişleri Bakanlığına çağrılması ve Kushner'in bu davete yanıt vermemesi şaşkınlık yarattı. Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, Büyükelçi'ye "diplomatik zorunlulukları" olduğunu hatırlattı.

        Giriş: 25.02.2026 - 09:40
        Trump'ın Paris Büyükelçisi dünürü kriz yarattı

        Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Lyon'da öldürülen aşırı sağcı gençle ilgili açıklamalar nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrılan ABD'nin Paris Büyükelçisi Charles Kushner'in bu davete icabet etmemesi üzerine Büyükelçi'ye "diplomatik zorunlulukları" olduğunu hatırlattı.

        Barrot, France Info'da katıldığı programda, Kushner'in Dışişleri Bakanlığına gitmemesi ve bu nedenle artık hükümet yetkilileriyle doğrudan görüşmesine kısıtlama getirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

        Bu durumun Fransa ile ABD arasındaki ilişkiyi hiçbir şekilde etkilemeyeceğini belirten Barrot, "Daha başka durumlar da görüldü ancak doğal olarak ülkemizdeki görevini yerine getirme kabiliyetini etkileyecektir." diye konuştu.

        Yabancı ülke temsilcilerinin ulusal tartışma konularına müdahale etmemesi gerektiğini ve bunun "kabul edilemez" olduğunu vurgulayan Barrot, Kushner'e Dışişleri Bakanlığının davetine icabet etmesinin "diplomatik bir zorunluluk" olduğunu hatırlattı.

        Ayrıca Barrot, Kushner'in Dışişleri'ne gelmemesine şaşırdığını da kaydetti.

        KUSHNER DIŞİŞLERİ'NE ÇAĞRILMIŞTI

        Barrot, Lyon şehrinde 12 Şubat'ta solcu ve aşırı sağcı gruplar arasında çıkan ve bir gencin ölümüyle sonuçlanan şiddet olayına ilişkin açıklamalar nedeniyle ABD'nin Paris Büyükelçisi Kushner'i Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı.

        ABD'nin Paris Büyükelçiliği tarafından, yapılan açıklamada, "Fransız İçişleri Bakanı tarafından da doğrulanan, Quentin Deranque'nin aşırı solcu militanlar tarafından öldürüldüğüne dair haberler hepimizi endişelendirmelidir." ifadelerine yer verilmişti.

        Açıklamada, şiddet yanlısı aşırı solculuğun Fransa'da yükselişte olduğu ve gencin ölümünün bu yükselişin kamu güvenliğine de tehdit oluşturduğunu gösterdiği belirtilmişti.

        KUSHNER'İN FRANSIZ BAKANLARLA GÖRÜŞMESİ KISITLANMIŞTI

        Fransız diplomatik kaynaklar, Lyon'da öldürülen aşırı sağcı gençle ilgili açıklamalar nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrılan Kushner'in, bakanlığa gitmemesi üzerine Büyükelçi'nin artık hükümet yetkilileriyle doğrudan görüşme imkanına sahip olmayacağını bildirmişti.

        Trump'ın kızı Ivanka Trump ile evli olan Jared Kushner'in babası ve ABD'nin Paris Büyükelçisi Charles Kushner daha önce de Fransız yönetimini ülkede artan Yahudi karşıtlığı konusunda yeterince önlem almamakla suçlamasının ardından Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

        Kushner, Bakanlığa gitmeyerek kendisi yerine ekibinin görüşmeye katıldığını duyurmuştu.

