Trump'ın Paris Büyükelçisi dünürü kriz yarattı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Lyon'da öldürülen aşırı sağcı gençle ilgili açıklamalar nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrılan ABD'nin Paris Büyükelçisi Charles Kushner'in bu davete icabet etmemesi üzerine Büyükelçi'ye "diplomatik zorunlulukları" olduğunu hatırlattı.

Barrot, France Info'da katıldığı programda, Kushner'in Dışişleri Bakanlığına gitmemesi ve bu nedenle artık hükümet yetkilileriyle doğrudan görüşmesine kısıtlama getirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Bu durumun Fransa ile ABD arasındaki ilişkiyi hiçbir şekilde etkilemeyeceğini belirten Barrot, "Daha başka durumlar da görüldü ancak doğal olarak ülkemizdeki görevini yerine getirme kabiliyetini etkileyecektir." diye konuştu.

Yabancı ülke temsilcilerinin ulusal tartışma konularına müdahale etmemesi gerektiğini ve bunun "kabul edilemez" olduğunu vurgulayan Barrot, Kushner'e Dışişleri Bakanlığının davetine icabet etmesinin "diplomatik bir zorunluluk" olduğunu hatırlattı.

Ayrıca Barrot, Kushner'in Dışişleri'ne gelmemesine şaşırdığını da kaydetti.

KUSHNER DIŞİŞLERİ'NE ÇAĞRILMIŞTI

Barrot, Lyon şehrinde 12 Şubat'ta solcu ve aşırı sağcı gruplar arasında çıkan ve bir gencin ölümüyle sonuçlanan şiddet olayına ilişkin açıklamalar nedeniyle ABD'nin Paris Büyükelçisi Kushner'i Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı.