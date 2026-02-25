Canlı
        Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan boşandı mı, ayrıldı mı, neden boşandı?

        Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan boşandı

        Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan'ın evlilikleri 6 ay sürdü. Çift, birlikteliklerini Beykoz Adliyesi'nde noktaladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2026 - 12:34
        Boşandılar

        28 Ağustos 2025'te evlenen Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan, yollarını ayırdı. Geçtiğimiz aylarda evliliklerinde kriz yaşayan ikili, birlikteliklerini noktaladı.

        Beykoz 1. Aile Mahkemesi’nde görülen davada çift, 'evlilik birliğinin temelden sarsılması' gerekçesiyle tek celsede boşandı.

        Beykoz Adliyesi'nde görülen davaya taraflar katılmazken, avukatlarına verdikleri dilekçeyle evlilikleri son buldu.

        "SAYGI ÇERÇEVESİNDE SONA ERDİ"

        Gülseren Ceylan'ın avukatı Cihan Cebeci, yaptığı açıklamada; "Müvekkilim Gülseren Ceylan ile Mehmet Ali Erbil arasındaki evlilik, tarafların karşılıklı iradesi ve saygı çerçevesinde sona ermiştir. Boşanma süreci; herhangi bir tartışma, polemik ya da yıpratıcı sürece mahal verilmeden, medeni bir anlayışla tamamlanmıştır. Bu karar, tarafların uzun değerlendirmeleri sonucunda, bundan sonraki yaşamlarını daha sağlıklı ve huzurlu şekilde sürdürebilmeleri amacıyla alınmıştır. Müvekkilim, geçmişe ilişkin herhangi bir hususun kamuoyu nezdinde tartışma konusu yapılmasını arzu etmemekte; sürecin karşılıklı saygı ve nezaket çerçevesinde değerlendirilmesini önemsemektedir. Kamuoyunun, tarafların özel hayatına ilişkin bu süreçte gerekli hassasiyeti göstermesini rica ederiz. Saygılarımızla" ifadelerini kullandı.

        ERBİL'İN ÖNCEKİ EVLİLİKLERİ

        Mehmet Ali Erbil ile Muhsine Şehnaz Kamiloğlu, 1980 - 1982 arasında evli kaldıktan sonra boşanmıştı. İkili, ardından 1985'te yeniden evlendi. Bu evlilikleri ise daha kısa sürerek, 1986'da yollarını ayırdılar.

        Mehmet Ali Erbil, 1989 - 1996 arasında ise ile Nergis Kumbasar ile evlilik yaşamış ve Yasmin adında bir kızları dünyaya gelmişti.

        Ünlü şovmen, üçüncü evliliğini Sedef Altuntaş ile yapmıştı. İkili, 2001 - 2003 yılları arasında evli kaldı.

        Mehmet Ali Erbil, 2005 - 2011 arasında ise Tuğba Coşkun ile evlilik yaşadı ve Ali Sadi adında bir oğlu dünyaya geldi.

