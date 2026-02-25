Adana'da son haftalarda etkili olan sağanak ve eriyen kar suları nedeniyle Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Seyhan Barajı'ndan su tahliyesi yapıldı.

BİNLERCE DÖNÜM SU ALTINDA KALDI

DHA'daki habere göre tahliye nedeniyle Çukurova'da binlerce dönüm tarım arazisi sular altında kaldı.

NARENCİYE BAHÇESİNE KAYIKLA GİTTİ

Narenciye bahçesi ve serası sular altında kalan bir çiftçi de motorlu kayıkla ulaştığı bahçesinde hasar tespiti yaptı.

REKLAM

Zararının büyük olduğunu söyleyen çiftçi, yetkililerden yardım beklediklerini ifade etti.