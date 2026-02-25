Venedik değil Çukurova... Narenciye bahçesine motorlu kayıkla gitti!
Adana'da, iki haftadır etkili olan sağanak yağışın ardından binlerce dönüm tarım arazisi sular altında kaldı. Narenciye bahçesi su altında kalan bir çiftçi, serasına motorlu kayıkla ulaşıp, incelemelerde bulundu. Yetkililerden yardım beklediklerini söyledi
Adana'da son haftalarda etkili olan sağanak ve eriyen kar suları nedeniyle Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Seyhan Barajı'ndan su tahliyesi yapıldı.
BİNLERCE DÖNÜM SU ALTINDA KALDI
DHA'daki habere göre tahliye nedeniyle Çukurova'da binlerce dönüm tarım arazisi sular altında kaldı.
NARENCİYE BAHÇESİNE KAYIKLA GİTTİ
Narenciye bahçesi ve serası sular altında kalan bir çiftçi de motorlu kayıkla ulaştığı bahçesinde hasar tespiti yaptı.
Zararının büyük olduğunu söyleyen çiftçi, yetkililerden yardım beklediklerini ifade etti.
