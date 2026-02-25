Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Şi Cinping, Friedrich Merz ile görüştü | Dış Haberler

        Şi Cinping, Friedrich Merz ile görüştü

        Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir araya geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 18:28 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şi Cinping, Friedrich Merz ile görüştü

        Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir araya geldi.

        Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesine resmi ziyaret gerçekleştiren Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile başkent Pekin’de bir araya geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning'in görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, dünyanın en büyük ikinci ve üçüncü ekonomileri olan Çin ile Almanya arasındaki ikili ilişkilerin sadece iki ülkenin çıkarlarını değil, Avrupa ve dünya genelini de etkilediği belirtildi.

        Uluslararası arenanın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en köklü dönüşümlerden birini yaşadığı kaydedilen açıklamada, dünyadaki değişim ve çalkantılar arttıkça iki ülkenin stratejik iletişimi ve karşılıklı güveni artırmasının, kapsamlı stratejik ortaklıkta yeni ilerlemeler sağlamasının daha önemli hale geldiği ifade edildi.

        REKLAM

        Şi'nin görüşmede, ülkelerin zorlukların üstesinden birlikte gelmesi ve ortak bir gelecek inşa etmesi gerektiğini vurguladığı aktarıldı. Ayrıca Çin ile Almanya'nın Birleşmiş Milletler'in (BM) merkezi konumunu desteklemesi, çok taraflılığın korunmasına, uluslararası hukukun uygulanmasına ve serbest ticaretin savunulmasına öncülük etmesi gerektiği bildirildi.

        Sözcü Mao Ning'in paylaştığı açıklamanın devamında, Çin'in, Avrupa'nın özerkliğini ve gücünü artırma arayışını desteklediği belirtildi. Çin-Avrupa ilişkilerinde daha fazla büyüme sağlamak ve dünya barışına daha büyük katkıda bulunmak için Avrupa tarafının Çin ile aynı doğrultuda çalışması, stratejik ortak konumuna bağlı kalması, açıklık ve kazan-kazan iş birliğini desteklemesi gerektiği ifade edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Esenyurt'ta bir sitede 2 kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu

        Esenyurt'ta bir sitenin koridorunda 2 kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu.Olay, saat 17.00 sıralarında Esenyurt Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı üzerinde bulunan rezidansta yaşandı.  (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özel okullara fiyat incelemesi
        Özel okullara fiyat incelemesi
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk’te
        Gardi'den flaş transfer itirafı!
        Gardi'den flaş transfer itirafı!
        25 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        25 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Esnaftan 'yemek kartı' isyanı
        Esnaftan 'yemek kartı' isyanı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilot için taziye mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilot için taziye mesajı
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Ramazan Günlüğü 7. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 7. Bölüm
        Sigortada her alanda rekabet var
        Sigortada her alanda rekabet var
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        Eşi 20 gün erken geldi! Şimdi gözler Yaren'de
        Eşi 20 gün erken geldi! Şimdi gözler Yaren'de
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        570 milyonluk rövanş!
        570 milyonluk rövanş!
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        İstanbul'a kar uyarısı! Nerelere kar yağacak?
        İstanbul'a kar uyarısı! Nerelere kar yağacak?
        Meğer TikTok'un da yıldızıymış
        Meğer TikTok'un da yıldızıymış
        Tüm illerde Siirt şampiyon
        Tüm illerde Siirt şampiyon