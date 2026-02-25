Yalçın Özden'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
Komedyen, oyuncu ve yazar Yalçın Özden, beyin kanaması geçirmişti. Sanatçının kardeşi Mehmet Özden, ağabeyinin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı
Giriş: 25.02.2026 - 16:41 Güncelleme:
Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Yalçın Özden, 25 Şubat'ta beyin kanaması geçirdi. Yoğun bakımdaki tedavisi devam eden Özden'in sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.
78 yaşındaki sanatçının kardeşi Mehmet Özden, ağabeyinin sağlık durumu hakkında bilgi verdi.Mehmet Özden de ağabeyi gibi oyuncu ve kukla sanatçısı.
Habertürk'e konuşan Mehmet Özden; "Hâlâ yoğun bakımda. Dualarımız onunla. Durumunun iyiye gittiğini öğrendik. Üç gün sonra normal odaya alınacağı ifade edildi" açıklamasını yaptı.
