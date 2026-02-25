Canlı
        Haberler Magazin Yalçın Özden'in sağlık durumuyla ilgili açıklama - Magazin haberleri

        Yalçın Özden'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

        Komedyen, oyuncu ve yazar Yalçın Özden, beyin kanaması geçirmişti. Sanatçının kardeşi Mehmet Özden, ağabeyinin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

        Giriş: 25.02.2026 - 16:41 Güncelleme:
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama

        Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Yalçın Özden, 25 Şubat'ta beyin kanaması geçirdi. Yoğun bakımdaki tedavisi devam eden Özden'in sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

        78 yaşındaki sanatçının kardeşi Mehmet Özden, ağabeyinin sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

        Mehmet Özden de ağabeyi gibi oyuncu ve kukla sanatçısı.
        Habertürk'e konuşan Mehmet Özden; "Hâlâ yoğun bakımda. Dualarımız onunla. Durumunun iyiye gittiğini öğrendik. Üç gün sonra normal odaya alınacağı ifade edildi" açıklamasını yaptı.

